「千禧父母」教養觀：重視教育選擇權、過半不曾體罰，期待更平等尊重的親子關係
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親子天下的調查顯示，有超過八成的千禧世代父母不會遵循他們的父母對自己的教養方式；中研院也有研究指出，現在的父母希望能跟小孩溝通討論、一起解決問題，採用寬容培養的方式，「讓小孩儘量符合我做的人生規劃，又讓小孩感覺『一切都是我（小孩）』的決定」，
民主開放、教育改革、科技演進，現在約20到40幾歲的「千禧世代」父母在快速變化的社會之下成長，也有自己獨特的教養觀。「親子天下」對此進行調查，發現到千禧父母希望有更平等、尊重的親子關係，有一半的受訪者不曾體罰孩子，超過八成不想要像自己的爸媽一樣教養孩子。另一方面，千禧父母也重視教育選擇權，將近4成受訪者從小孩3歲前就開始搜尋，未來要讀什麼小學。
親子天下媒體中心資深主編張益勤指出，1981年到2000年出生的「千禧世代」父母，成長歷程和台灣社會的轉型與改革息息相關，民主、開放已經是他們的日常，也因此對親子關係有自己的看法與態度，可說是「覺醒父母」的第一代，希望擁有更平等、尊重的親子關係。
親子天下的調查顯示，有超過八成的千禧世代父母不會遵循他們的父母對自己的教養方式，那這些「父母的父母」是如何教養他們的？根據調查，只有16％不曾體罰子女、39％會陪子女玩，如今50％千禧世代不曾體罰，更有98％會陪孩子一起玩。
中央研究院社會學研究所博士後研究學者彭思錦指出，中研院社會所的社會變遷調查持續了解台灣人對於家庭的觀念，2021年到2022年的訪問中有4個題目牽涉到教養觀，包含願不願意和孩子共同討論決策、幫助小孩解決問題、是否自由放任、是否尊重孩子的想法等等。
中研院研究發現，千禧世代以前的教養觀念比較傳統，希望小孩不要吵、偏向自由放任，或是百分之百按照父母的要求執行；現在的父母教養往往是中產階級式的，希望能跟小孩溝通討論、一起解決問題，他們並非放任，而是採用寬容培養的方式，「讓小孩儘量符合我做的人生規劃，又讓小孩感覺『一切都是我（小孩）』的決定」，偏向引導式而非要求式的教養。
作家葉揚舉例，上一代父母的教養是「儘量」零體罰、「儘量」尊重小孩，這一代的千禧父母則會覺得「絕對要做到」陪伴小孩與尊重小孩。對於孩子而言，父母不那麼威權、霸道是好事，但他坦言，對這代零容忍的家長來說卻常常「沒有人寬容我」、矯枉過正，「他如果不快樂都是我的問題，我每分每秒都在追求他的快樂」，因此他希望世界能給家長多一點寬容。
「零體罰不是忽視、也不是放任」，馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧指出，現在的家長常常把體罰當作禁忌，不想複製上一代體罰的恐懼，但他們卻沒有脫離「權威式」教養的思維，導致更大的挫折感。因此，黃瑽寧認為要給家長更多自信，讓他們知道，就算不體罰、仍然有方法給孩子帶來規矩與自信心。
近4成千禧世代父母，早在孩子3歲就擔心小學讀哪
張益勤認為，千禧世代的父母是「教改的一代」，再加上子女面對12年國教、108課綱，可說是一輩子都在經歷教改的一群人，因此他們更重視教育選擇權。親子天下也調查，父母從幾歲開始會搜尋小孩上小學的資訊，其中37％的父母是從小孩3歲前就開始搜尋；至於小孩要讀什麼小學，有將近一半父母會考慮讓孩子跨區就讀公立學校。
這個調查結果讓已經身為人母的葉揚非常有感，他坦言自己就是「現代孟母」，選擇住在台北「四大天王」中正國中、敦化國中、金華國中、介壽國中附近，曾有補習班老師告訴他，這4間明星公校之所以為天王，是因為達到「333法則」：連續30年、有30％的學生考上前3志願。
黃瑽寧觀察，會把孩子學區遷到學區以外的家長，通常社經地位較高。彭思錦從社會學的角度進一步解釋，教養的階級差異最早可以追溯到賓州大學社會學家拉蘿（Annette Lareau）的研究，他發現中產階級家庭會讓孩子上各種課程、順利升大學、拿到更好的資源與工作，勞工階級的教養觀偏向自由放任，而過去東吳大學也用台灣的統計資料做出類似結果，不同階級的教養觀會有差異。
但彭思錦也發現，如果不考慮世代因素，不同階級確實有教養觀的差異，但加入世代因素後，會發現其影響大於階級。千禧世代的父母無論是中產還是勞工階級，都會傾向與小孩共同決定未來，且不採用打罵式、干預式教養。
親子天下指出，每個世代都有不同的成長環境與育兒背景，不變的是教養始終沒有標準答案，每個世代的父母都免不了猶豫、矛盾、掙扎。而教養專家也不斷提醒，世界上沒有完美的父母，只有「夠好」的父母，即便是父母，也會有自己的人生和困頓。隨著科技日新月異，千禧世代的父母也正用他們獨特的新價值，孜孜矻矻走在教養路上。
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核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。