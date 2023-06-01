「千禧父母」教養觀：重視教育選擇權、過半不曾體罰，期待更平等尊重的親子關係

民主開放、教育改革、科技演進，現在約20到40幾歲的「千禧世代」父母在快速變化的社會之下成長，也有自己獨特的教養觀。「親子天下」對此進行調查，發現到千禧父母希望有更平等、尊重的親子關係，有一半的受訪者不曾體罰孩子，超過八成不想要像自己的爸媽一樣教養孩子。另一方面，千禧父母也重視教育選擇權，將近4成受訪者從小孩3歲前就開始搜尋，未來要讀什麼小學。

親子天下媒體中心資深主編張益勤指出，1981年到2000年出生的「千禧世代」父母，成長歷程和台灣社會的轉型與改革息息相關，民主、開放已經是他們的日常，也因此對親子關係有自己的看法與態度，可說是「覺醒父母」的第一代，希望擁有更平等、尊重的親子關係。

親子天下的調查顯示，有超過八成的千禧世代父母不會遵循他們的父母對自己的教養方式，那這些「父母的父母」是如何教養他們的？根據調查，只有16％不曾體罰子女、39％會陪子女玩，如今50％千禧世代不曾體罰，更有98％會陪孩子一起玩。

中央研究院社會學研究所博士後研究學者彭思錦指出，中研院社會所的社會變遷調查持續了解台灣人對於家庭的觀念，2021年到2022年的訪問中有4個題目牽涉到教養觀，包含願不願意和孩子共同討論決策、幫助小孩解決問題、是否自由放任、是否尊重孩子的想法等等。

中研院研究發現，千禧世代以前的教養觀念比較傳統，希望小孩不要吵、偏向自由放任，或是百分之百按照父母的要求執行；現在的父母教養往往是中產階級式的，希望能跟小孩溝通討論、一起解決問題，他們並非放任，而是採用寬容培養的方式，「讓小孩儘量符合我做的人生規劃，又讓小孩感覺『一切都是我（小孩）』的決定」，偏向引導式而非要求式的教養。

作家葉揚舉例，上一代父母的教養是「儘量」零體罰、「儘量」尊重小孩，這一代的千禧父母則會覺得「絕對要做到」陪伴小孩與尊重小孩。對於孩子而言，父母不那麼威權、霸道是好事，但他坦言，對這代零容忍的家長來說卻常常「沒有人寬容我」、矯枉過正，「他如果不快樂都是我的問題，我每分每秒都在追求他的快樂」，因此他希望世界能給家長多一點寬容。

「零體罰不是忽視、也不是放任」，馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧指出，現在的家長常常把體罰當作禁忌，不想複製上一代體罰的恐懼，但他們卻沒有脫離「權威式」教養的思維，導致更大的挫折感。因此，黃瑽寧認為要給家長更多自信，讓他們知道，就算不體罰、仍然有方法給孩子帶來規矩與自信心。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 親子天下邀請專家學者與談，圖左至右為中央研究院社會學研究所博士後研究學者彭思錦、作家葉揚、馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧、親子天下媒體中心副總編輯蘇岱崙。

近4成千禧世代父母，早在孩子3歲就擔心小學讀哪

張益勤認為，千禧世代的父母是「教改的一代」，再加上子女面對12年國教、108課綱，可說是一輩子都在經歷教改的一群人，因此他們更重視教育選擇權。親子天下也調查，父母從幾歲開始會搜尋小孩上小學的資訊，其中37％的父母是從小孩3歲前就開始搜尋；至於小孩要讀什麼小學，有將近一半父母會考慮讓孩子跨區就讀公立學校。

這個調查結果讓已經身為人母的葉揚非常有感，他坦言自己就是「現代孟母」，選擇住在台北「四大天王」中正國中、敦化國中、金華國中、介壽國中附近，曾有補習班老師告訴他，這4間明星公校之所以為天王，是因為達到「333法則」：連續30年、有30％的學生考上前3志願。

黃瑽寧觀察，會把孩子學區遷到學區以外的家長，通常社經地位較高。彭思錦從社會學的角度進一步解釋，教養的階級差異最早可以追溯到賓州大學社會學家拉蘿（Annette Lareau）的研究，他發現中產階級家庭會讓孩子上各種課程、順利升大學、拿到更好的資源與工作，勞工階級的教養觀偏向自由放任，而過去東吳大學也用台灣的統計資料做出類似結果，不同階級的教養觀會有差異。

但彭思錦也發現，如果不考慮世代因素，不同階級確實有教養觀的差異，但加入世代因素後，會發現其影響大於階級。千禧世代的父母無論是中產還是勞工階級，都會傾向與小孩共同決定未來，且不採用打罵式、干預式教養。

親子天下指出，每個世代都有不同的成長環境與育兒背景，不變的是教養始終沒有標準答案，每個世代的父母都免不了猶豫、矛盾、掙扎。而教養專家也不斷提醒，世界上沒有完美的父母，只有「夠好」的父母，即便是父母，也會有自己的人生和困頓。隨著科技日新月異，千禧世代的父母也正用他們獨特的新價值，孜孜矻矻走在教養路上。

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核稿編輯：翁世航