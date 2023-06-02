半導體人才戰：新生代素質弱化，「這一批不救上來，台灣（半導體業）沒希望了」

文：劉煥彥

台灣半導體產業的人才危機，不僅在於少子化及投入理工學生的佔比大降，新生代人才的素質弱化，更儼然成為未來國內半導體圈的重大問題。

在電子、電機系所等與半導體高度相關的大學教授眼中，如今從大學生至碩博士生，人才水準弱化的現象不一而足，原因不只少子化。

從1990年代後期開始的九年一貫建構式教學，造成新生代學子的訓練強度不足，同樣導致現在大學生的數理水準明顯不如十幾年前的學長姊。

為了挽救大學生的水準，有擔任國立大學半導體研究所所長的教授，親自跳下去「力挽狂瀾」，之前趁著疫情無法出國，連續兩年在暑假時開電路學課程，且針對大一升大二學生，而非碩士生。

「我說，這一批不救上來，台灣（半導體業）沒希望了！」

柯明道曾任交大光電學院院長、陽明交大前瞻半導體研究所所長

現任國立陽明交通大學電子研究所講座教授的柯明道博士，3月在國科會於新竹舉行的台灣半導體產學論壇會場，向媒體透露這個故事時，在場記者無不驚訝。

柯明道1999年開始在交大執教，曾獲中華民國十大傑出青年、歷任交大電子工程系教授、交大光電學院院長，並於今年1月前擔任陽明交大產學創新研究學院旗下前瞻半導體研究所的所長。

目前在陽明交大擔任電子所講座教授之外，他也是同校生醫電子轉譯研究中心主任，與極具國際學術地位的IEEE Fellow，還擁有200多項中華民國專利及200多項美國專利。

Photo Credit: 陽明交大官網 柯明道博士

「有學生到了碩博士班，對解決電路理論的基礎原理不清楚」

在個人學術成就之外，柯明道近幾年在教學第一線慢慢發現，同樣是陽明交大電機學院的碩士生，新生代的數理基礎偏弱，而且是身為碩士生該具備的數理觀念及能力都偏弱，與以前學長姊的狀況有明顯差異。

他原本以為這只是少數個案，後來發現，竟然連陽明交大電機學院自己培養的部分大學部同學，都有這個狀況。

「陽明交大當然有優秀的學生，但有學生到了碩博士班，對解決電路理論的一些基礎原理不是很清楚。」

「你研究做到一個階段，到後面理論基礎不行，就沒辦法找答案。你根基不紮實，樹木長不大，風一吹就倒了。」

「不是學生不想學，而是當初沒有把基礎紮根好，可是他已經到碩博士班，來不及救了。」

他連續兩年開暑修電路學，100個名額全滿

正好過去三年疫情襲來，大部分國人無法出國，柯明道想到可以利用暑假開「電路學」課程，每周兩天、每天下午2點到5點半，優先對象是陽明交大電機學院大一升大二的同學。

「因為我認為，這一批不救上來，台灣就沒希望了！」

柯明道的電路學暑修課，名額有100位，連續開了兩年都是全滿，而且今年暑假他還會繼續開課。

他說明，以電子理論來看，最基本的數學就是電路理論。大一修完物理的同學，接下來就要修電路理論，修完才能把電子學學好，「所以我要下來救這批學生」。

暑修學生心得報告 「唸大學第一次把課本看完！」

柯明道也提到，從前電路學要分上下兩個學期教，現在在陽明交大只有一個學期，電路學的課本很厚，一個學期不容易教完，但他設法用一個暑假教完。

最後同學要寫心得報告，有同學寫道，「我來唸大學，是第一次把課本看完！」

柯明道認為，「有部分同學你給他引導，他就會上來。我們是希望，你已經考上了陽明交大，這些學生我們再拉一把，讓他在台灣更有競爭力。」

「十幾年前我的博士生，個個都是強兵強將；現在的博士生，讓我一個頭兩個大」

柯明道在教學第一線的感嘆並非特例，也有其他大學老師看到類似狀況，但看到的是博士生。

一位國立大學電機系所的教授回憶，多年前他開了演算法的課程，這是重要的基礎理論課程，當時是把大學部及研究所學生合班上課。

連續幾年下來，這位教授驚訝地發現，這門課的大二生平均成績，竟然高於大三生，大三生高於大四生，大四生優於碩士生，碩士生又優於博士班學生。

換句話說，在這門課程，大學部學生表現比碩博士還要好！

這位教授直言，「十幾年前我的博士生，個個都是強兵強將，現在都在台積電、聯發科做事。現在的博士生，則讓我一個頭兩個大。」

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

國內頂尖大學宜考慮將兩個月暑假，改成第三學期

對於在教學現場看到的大學生數理基礎弱化，柯明道接受《今周刊》專訪時指出，原因不見得完全是少子化。舉例來說，台灣有2300萬人，仍比以色列（約936萬人）、瑞士（約870萬人）這些國家多，那以色列、瑞士的數理人才是怎麼培養出來？

他認為，少子化只是藉口，改善教育制度以有效提升學生的數理能力，才是教育單位要努力做。教育主事者要多找方法來解決問題，而非一直找藉口。

柯明道也鼓吹，國內應該認真考慮，讓大學有第三學期的授課選項。

他說明，台灣幾所頂大等級的大學，一學期授課時間已由18周改為16周，而一個學年有兩學期，就等於空出四個星期（一個月）。

若把暑假期間調整一下，結合空出的四個星期，頂大大學應該要開設「第三學期（暑期）」，讓大學部學生儘早修完大學畢業學分，早日進入研究所研習高階的半導體或積體電路相關技術，早日完成碩士訓練與能力，來為護國群山技術研發提供即時戰力。

至於「第三學期」授課，他建議可以邀請（有口碑）的退休教授來兼任授課，充分運用退休人力，同時可分擔現任教授的負擔。

可延聘有口碑退休教授於第三學期任教，已故交大副校長陳龍英即為一例

柯明道以已故交大副校長陳龍英為例指出，在廣大交大校友心目中是電子學大師的陳龍英，歷任交大電子工程系主任、教務長及副校長。

他退休後以兼任教授身分，繼續在交大作育英才，教授電子學，直到2020年12月辭世。