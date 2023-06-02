半導體人才戰：新生代素質弱化，「這一批不救上來，台灣（半導體業）沒希望了」
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大學生數理基礎弱化的原因不見得完全是少子化，舉例來說，台灣有2300萬人，仍比以色列（約936萬人）、瑞士（約870萬人）這些國家多，那以色列、瑞士的數理人才是怎麼培養出來的？
文：劉煥彥
台灣半導體產業的人才危機，不僅在於少子化及投入理工學生的佔比大降，新生代人才的素質弱化，更儼然成為未來國內半導體圈的重大問題。
在電子、電機系所等與半導體高度相關的大學教授眼中，如今從大學生至碩博士生，人才水準弱化的現象不一而足，原因不只少子化。
從1990年代後期開始的九年一貫建構式教學，造成新生代學子的訓練強度不足，同樣導致現在大學生的數理水準明顯不如十幾年前的學長姊。
為了挽救大學生的水準，有擔任國立大學半導體研究所所長的教授，親自跳下去「力挽狂瀾」，之前趁著疫情無法出國，連續兩年在暑假時開電路學課程，且針對大一升大二學生，而非碩士生。
「我說，這一批不救上來，台灣（半導體業）沒希望了！」
柯明道曾任交大光電學院院長、陽明交大前瞻半導體研究所所長
現任國立陽明交通大學電子研究所講座教授的柯明道博士，3月在國科會於新竹舉行的台灣半導體產學論壇會場，向媒體透露這個故事時，在場記者無不驚訝。
柯明道1999年開始在交大執教，曾獲中華民國十大傑出青年、歷任交大電子工程系教授、交大光電學院院長，並於今年1月前擔任陽明交大產學創新研究學院旗下前瞻半導體研究所的所長。
目前在陽明交大擔任電子所講座教授之外，他也是同校生醫電子轉譯研究中心主任，與極具國際學術地位的IEEE Fellow，還擁有200多項中華民國專利及200多項美國專利。
「有學生到了碩博士班，對解決電路理論的基礎原理不清楚」
在個人學術成就之外，柯明道近幾年在教學第一線慢慢發現，同樣是陽明交大電機學院的碩士生，新生代的數理基礎偏弱，而且是身為碩士生該具備的數理觀念及能力都偏弱，與以前學長姊的狀況有明顯差異。
他原本以為這只是少數個案，後來發現，竟然連陽明交大電機學院自己培養的部分大學部同學，都有這個狀況。
「陽明交大當然有優秀的學生，但有學生到了碩博士班，對解決電路理論的一些基礎原理不是很清楚。」
「你研究做到一個階段，到後面理論基礎不行，就沒辦法找答案。你根基不紮實，樹木長不大，風一吹就倒了。」
「不是學生不想學，而是當初沒有把基礎紮根好，可是他已經到碩博士班，來不及救了。」
他連續兩年開暑修電路學，100個名額全滿
正好過去三年疫情襲來，大部分國人無法出國，柯明道想到可以利用暑假開「電路學」課程，每周兩天、每天下午2點到5點半，優先對象是陽明交大電機學院大一升大二的同學。
「因為我認為，這一批不救上來，台灣就沒希望了！」
柯明道的電路學暑修課，名額有100位，連續開了兩年都是全滿，而且今年暑假他還會繼續開課。
他說明，以電子理論來看，最基本的數學就是電路理論。大一修完物理的同學，接下來就要修電路理論，修完才能把電子學學好，「所以我要下來救這批學生」。
暑修學生心得報告 「唸大學第一次把課本看完！」
柯明道也提到，從前電路學要分上下兩個學期教，現在在陽明交大只有一個學期，電路學的課本很厚，一個學期不容易教完，但他設法用一個暑假教完。
最後同學要寫心得報告，有同學寫道，「我來唸大學，是第一次把課本看完！」
柯明道認為，「有部分同學你給他引導，他就會上來。我們是希望，你已經考上了陽明交大，這些學生我們再拉一把，讓他在台灣更有競爭力。」
「十幾年前我的博士生，個個都是強兵強將；現在的博士生，讓我一個頭兩個大」
柯明道在教學第一線的感嘆並非特例，也有其他大學老師看到類似狀況，但看到的是博士生。
一位國立大學電機系所的教授回憶，多年前他開了演算法的課程，這是重要的基礎理論課程，當時是把大學部及研究所學生合班上課。
連續幾年下來，這位教授驚訝地發現，這門課的大二生平均成績，竟然高於大三生，大三生高於大四生，大四生優於碩士生，碩士生又優於博士班學生。
換句話說，在這門課程，大學部學生表現比碩博士還要好！
這位教授直言，「十幾年前我的博士生，個個都是強兵強將，現在都在台積電、聯發科做事。現在的博士生，則讓我一個頭兩個大。」
國內頂尖大學宜考慮將兩個月暑假，改成第三學期
對於在教學現場看到的大學生數理基礎弱化，柯明道接受《今周刊》專訪時指出，原因不見得完全是少子化。舉例來說，台灣有2300萬人，仍比以色列（約936萬人）、瑞士（約870萬人）這些國家多，那以色列、瑞士的數理人才是怎麼培養出來？
他認為，少子化只是藉口，改善教育制度以有效提升學生的數理能力，才是教育單位要努力做。教育主事者要多找方法來解決問題，而非一直找藉口。
柯明道也鼓吹，國內應該認真考慮，讓大學有第三學期的授課選項。
他說明，台灣幾所頂大等級的大學，一學期授課時間已由18周改為16周，而一個學年有兩學期，就等於空出四個星期（一個月）。
若把暑假期間調整一下，結合空出的四個星期，頂大大學應該要開設「第三學期（暑期）」，讓大學部學生儘早修完大學畢業學分，早日進入研究所研習高階的半導體或積體電路相關技術，早日完成碩士訓練與能力，來為護國群山技術研發提供即時戰力。
至於「第三學期」授課，他建議可以邀請（有口碑）的退休教授來兼任授課，充分運用退休人力，同時可分擔現任教授的負擔。
可延聘有口碑退休教授於第三學期任教，已故交大副校長陳龍英即為一例
柯明道以已故交大副校長陳龍英為例指出，在廣大交大校友心目中是電子學大師的陳龍英，歷任交大電子工程系主任、教務長及副校長。
他退休後以兼任教授身分，繼續在交大作育英才，教授電子學，直到2020年12月辭世。
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。