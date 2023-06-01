柬埔寨流亡反對派領袖山嵐西入境馬國遭驅逐出境，馬國外交部稱安華不知情

據《高棉時報》與《malay mail》報導，柬埔寨反對黨領袖山嵐西（Sam Rainsy）原訂於週三（5月31日）參加吉隆坡的一場會議，但在週一（5月29日）入境馬來西亞兩天後被驅逐出境。

馬來西亞首相安華週三在上午9點下令驅逐山嵐西之後，柬埔寨總理洪森隨後公開發表聲明，安華已向他承諾，山嵐西將「永遠不會被允許踏上馬來西亞的土地。」洪森同時也指出，若馬來西亞同意山嵐西入境，柬埔寨政府將與馬來西亞政府勢不兩立。

不過，洪森也表示，山嵐西之所以能夠在週一入境馬國，是因為他使用了法國護照欺騙馬來西亞當局，他進一步說明：「安華先前不知道他入境馬來西亞，是因為山嵐西用法國護照並搭乘私人飛機來的。」並補充原定在吉隆坡舉辦的會議也被當局取消。

然而，2019年，山嵐西曾在馬國邊境接受媒體採訪，控訴洪森政府政府犧牲貧窮的公民，任由柬埔寨淪為中國殖民地。

而對於山嵐西入境馬來西亞一事，馬來西亞外交部則在31日發表了一份聲明，澄清安華完全不知情，並表示山嵐西已於31日早上離開馬來西亞，在馬逗留期間也無舉行任何公開活動。

山嵐西為柬埔寨反對黨救國黨的共同創始人，救國黨在2018年大選前曾對洪森所在的人民黨構成嚴重威脅，在選舉的幾個月前被法院以「策劃非法推翻政府」為由被勒令解散，長期在海外自我流放的山嵐西也被柬埔寨法院判處多項罪刑，包括2022年3月，法院裁定他犯有陰謀推翻政府罪。

據《路透社》報導，山嵐西曾稱柬埔寨即將到來的7月選舉是一場「鬧劇」，因為唯一的反對黨燭光黨被取消參選資格，而長期執政的洪森打算讓兒子洪馬內接替總理職位。

燭光黨普遍被視為是救國黨的非官方繼承者。

「柬埔寨現在連民主的表象都已經崩潰了。」山嵐西宣稱，並補充：「將柬埔寨稱為民主國家是個笑話，柬埔寨就是一個專制國家。」山嵐西也指出，燭光黨的參選資格遭取消意味著7月的選舉將是會一場「虛假」的選舉。

此外，山嵐西此前曾在社交媒體上表示，他將利用泰國大選後的政局變化，經泰國返回柬埔寨。

但洪森也因此警告山嵐西，他準備用「BM-21 Grad」自行火箭炮「歡迎」山嵐西的歸來，並強調：「柬埔寨堅持不干涉原則。 如果泰國政府那樣做（協助異議人士入境），兩國政府就不會和平相處。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒