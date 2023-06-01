2023/06/01,
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柬埔寨流亡反對派領袖山嵐西入境馬國遭驅逐出境，馬國外交部稱安華不知情

柬埔寨流亡反對派領袖山嵐西入境馬國遭驅逐出境，馬國外交部稱安華不知情
柬埔寨反對派領袖山嵐西（ Sam Rainsy）。Photo Credit:shutterstock

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柬埔寨反對派流亡領袖山嵐西入境馬來西亞後遭遣返，柬埔寨總理洪森承諾稱馬國首相安華已向他承諾永遠不讓山嵐西入境。不過根據馬國外交部的聲明，澄清首相安華完全不知情。

據《高棉時報》與《malay mail》報導，柬埔寨反對黨領袖山嵐西（Sam Rainsy）原訂於週三（5月31日）參加吉隆坡的一場會議，但在週一（5月29日）入境馬來西亞兩天後被驅逐出境。

馬來西亞首相安華週三在上午9點下令驅逐山嵐西之後，柬埔寨總理洪森隨後公開發表聲明，安華已向他承諾，山嵐西將「永遠不會被允許踏上馬來西亞的土地。」洪森同時也指出，若馬來西亞同意山嵐西入境，柬埔寨政府將與馬來西亞政府勢不兩立。

不過，洪森也表示，山嵐西之所以能夠在週一入境馬國，是因為他使用了法國護照欺騙馬來西亞當局，他進一步說明：「安華先前不知道他入境馬來西亞，是因為山嵐西用法國護照並搭乘私人飛機來的。」並補充原定在吉隆坡舉辦的會議也被當局取消。

然而，2019年，山嵐西曾在馬國邊境接受媒體採訪，控訴洪森政府政府犧牲貧窮的公民，任由柬埔寨淪為中國殖民地。

而對於山嵐西入境馬來西亞一事，馬來西亞外交部則在31日發表了一份聲明，澄清安華完全不知情，並表示山嵐西已於31日早上離開馬來西亞，在馬逗留期間也無舉行任何公開活動。

山嵐西為柬埔寨反對黨救國黨的共同創始人，救國黨在2018年大選前曾對洪森所在的人民黨構成嚴重威脅，在選舉的幾個月前被法院以「策劃非法推翻政府」為由被勒令解散，長期在海外自我流放的山嵐西也被柬埔寨法院判處多項罪刑，包括2022年3月，法院裁定他犯有陰謀推翻政府罪。

據《路透社》報導，山嵐西曾稱柬埔寨即將到來的7月選舉是一場「鬧劇」，因為唯一的反對黨燭光黨被取消參選資格，而長期執政的洪森打算讓兒子洪馬內接替總理職位。

燭光黨普遍被視為是救國黨的非官方繼承者。

「柬埔寨現在連民主的表象都已經崩潰了。」山嵐西宣稱，並補充：「將柬埔寨稱為民主國家是個笑話，柬埔寨就是一個專制國家。」山嵐西也指出，燭光黨的參選資格遭取消意味著7月的選舉將是會一場「虛假」的選舉。

此外，山嵐西此前曾在社交媒體上表示，他將利用泰國大選後的政局變化，經泰國返回柬埔寨。

但洪森也因此警告山嵐西，他準備用「BM-21 Grad」自行火箭炮「歡迎」山嵐西的歸來，並強調：「柬埔寨堅持不干涉原則。 如果泰國政府那樣做（協助異議人士入境），兩國政府就不會和平相處。」

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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