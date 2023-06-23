創業不會有準備好的一天，MBA能讓你在安全範圍中「試錯」

3月的LEAP workshop，我跟Rosa找來剛結束在矽谷VC（Venture Capital，創投基金）實習的Kellogg在校生Gino，與中歐CEIBS校友、蜂行資本（Hive Ventures）創辦人之一的Yan來聊聊美國、台灣的VC現況及創業心態。

這樣的對談形式，是我們首次嘗試，從中聽到許多MBA在校生對於下一步的掙扎，還有MBA校友回顧過去的寶貴建議，因此節錄了一些精彩片段與有興趣的讀者們分享。

背景簡介

Gino：Kellogg Class of 2021。曾任Morgan Stanley研究專員、KKTV總經理，剛結束在矽谷VC- LDV Partners的MBA實習，看了許多高科技的案子，並實際經歷整個投資過程。（關於Gino的職涯故事，歡迎閱讀這一篇）

Yan：CEIBS Class of 2009。第一次創業是在MBA在學期間，創立網路平台的分享按鈕工具bShare，後經大型數位廣告技術集團愛點擊iClick收購。2019年與MBA同學成立規模約1500萬美金基金的蜂行資本（Hive Ventures），大多關注AI、IoT等項目。

MBA像孵化器，讓你在安全範圍中「試錯」

Gino念的Kellogg一年制MBA，通常沒有實習，不過他認為能到美國進修的機會難得，因此申請了學校的San Francisco Immersion Quarter，到Kellogg位於舊金山的校區上課、找實習。

Gino在MBA前的工作內容偏向新創、策略、企業發展等，不過因為物理系的背景，讓他對machine learning等高科技也有濃厚興趣，因此透過在矽谷的Kellogg校友牽線，進入了由史丹佛大學教授等人所創立的LDV Partners，專門關注高科技新創的投資案。

Gino：其實我從2個半月的VC實習中學到很多，不過可能不會在MBA畢業後立刻選這條路，因為我還看不到自己能為要投資的新創公司帶來什麼價值，我還需要更多歷練、人脈才能做到。所以很好奇Yan當時為什麼在MBA時就選擇創業？

Yan：我念政大時就想創業，不過當時學校比較沒有工科資源，要找到合夥的工程師比較困難，所以大學畢業去中歐念MBA，就是想在未來要創業的市場，找到可能的夥伴。

對我來說，MBA是個孵化器的作用，讓我在安全的試錯範圍內多方嘗試，像是我的第一個創業就是從在學校時開始，我跟現在的創業夥伴，當時都住在中歐的宿舍，他們也都是在找人一起創業。

我覺得念MBA，人脈當然是很重要的元素之一，「不過有時候不是MBA有沒有幫助你，而是你在那個時間點，知不知道要去瞭解這件事。」

像我在MBA時，覺得修HR相關課程很沒必要，不過作為一個創業家，最重要的不是資金，而是人才。有對的人，你才能拿到資金，再去找到更多人才。我想這是年輕時去念MBA，不會想到的事，當時念了很多hard skills等著要應用，不過在創業幾年後才會瞭解，有很多事要學習。

Sabina：說到這個我也超級有感，因為我在念Wharton時，一心想著畢業要去金融業，所以上的課都是以金融為重，沒想到後來自己創業，滿後悔沒有好好利用學校豐富的資源，多學一些行銷、創業相關的課程。

VC在找什麼樣的人？何時投入VC產業最適合？

Gino：我也是到矽谷VC實習後，才發現真正有價值的，不是那些會做模組的人。因為美國的投資基金真的很多，所以一個好的新創公司，其實不缺VC投資，像我待的VC規模比較小，也不是特別有名氣，所以要更瞭解自我優勢，才能跟其他大型VC爭取案子。

那我也想問Yan，從創業需要募資的角色，直到現在作為投資方的VC，你覺得什麼時候投入VC產業最適合？

Yan：好的VC不一定是學霸，看看美國VC的合夥人、公司成員組成，大部份都是創辦人或營運背景出身，而非金融業相關。不過Gino以你的背景來說，你有金融背景，也做過新創，將這兩件事連結，就是VC最有興趣的人選。

我也常跟公司實習生討論，大學畢業後直接當VC到底好不好？就像我今天去頂尖名校能找到很多幫我做模組的人，可是他們不懂產業的眉角，不知道如何去評估每個預測的對錯。

對我來說，VC很講求產業知識跟營運經歷，是個可以做到很久的工作，靠很多分析、對產業的瞭解，所以不需要在25、26歲就急著當VC，這也是為什麼我在MBA畢業時即使有VC的offer，還是先選擇創業。

作者提供 線上對談的合照

有創業念頭時，該怎麼確定自己準備好了？

Gino：談到創業，其實也是我MBA畢業後的選項之一，而且也有順利募到一筆不錯的資金，可是我還不確定自己是不是準備好創業了…如果你問我準備好了沒，我會覺得應該再多看看、累積經驗，創業成功機率比較高，一方面又覺得現在都有資金了，或許要先做再說。我想問Yan在創業時，是怎麼確認自己已經準備好的心態？

Rosa：這部份我很有感觸，因為很多事都是做中學，沒有一件事是已經準備好的。還有一個是時機點，你去其他大公司累積一兩年經歷後再創業，都可能不會是現在的人員組合、創業題目。所以真的要去聽自己心裡的聲音，你是在找到心裡的calling，有非做不可的創業題目？還是你在找許多理由來告訴自己不要創業？這些身體都是有感覺的。