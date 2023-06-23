2023/06/23,
職場

創業不會有準備好的一天，MBA能讓你在安全範圍中「試錯」

創業不會有準備好的一天，MBA能讓你在安全範圍中「試錯」
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

「我的職涯中每走一步，是為我開了更多機會，還是把路走窄了？26歲時創業就打算給自己3年的時間，就算失敗了也沒什麼太大損失，只是浪費了3年時間而已。我覺得當你還沒有負擔時，可以豁達一點，把事情想得更遠，給自己多一些選擇、看看不同的可能性。」

3月的LEAP workshop，我跟Rosa找來剛結束在矽谷VC（Venture Capital，創投基金）實習的Kellogg在校生Gino，與中歐CEIBS校友、蜂行資本（Hive Ventures）創辦人之一的Yan來聊聊美國、台灣的VC現況及創業心態。

這樣的對談形式，是我們首次嘗試，從中聽到許多MBA在校生對於下一步的掙扎，還有MBA校友回顧過去的寶貴建議，因此節錄了一些精彩片段與有興趣的讀者們分享。

背景簡介

Gino：Kellogg Class of 2021。曾任Morgan Stanley研究專員、KKTV總經理，剛結束在矽谷VC- LDV Partners的MBA實習，看了許多高科技的案子，並實際經歷整個投資過程。（關於Gino的職涯故事，歡迎閱讀這一篇

YanCEIBS Class of 2009。第一次創業是在MBA在學期間，創立網路平台的分享按鈕工具bShare，後經大型數位廣告技術集團愛點擊iClick收購。2019年與MBA同學成立規模約1500萬美金基金的蜂行資本（Hive Ventures），大多關注AI、IoT等項目。

MBA像孵化器，讓你在安全範圍中「試錯」

Gino念的Kellogg一年制MBA，通常沒有實習，不過他認為能到美國進修的機會難得，因此申請了學校的San Francisco Immersion Quarter，到Kellogg位於舊金山的校區上課、找實習。

Gino在MBA前的工作內容偏向新創、策略、企業發展等，不過因為物理系的背景，讓他對machine learning等高科技也有濃厚興趣，因此透過在矽谷的Kellogg校友牽線，進入了由史丹佛大學教授等人所創立的LDV Partners，專門關注高科技新創的投資案。

Gino：其實我從2個半月的VC實習中學到很多，不過可能不會在MBA畢業後立刻選這條路，因為我還看不到自己能為要投資的新創公司帶來什麼價值，我還需要更多歷練、人脈才能做到。所以很好奇Yan當時為什麼在MBA時就選擇創業？

Yan：我念政大時就想創業，不過當時學校比較沒有工科資源，要找到合夥的工程師比較困難，所以大學畢業去中歐念MBA，就是想在未來要創業的市場，找到可能的夥伴。

對我來說，MBA是個孵化器的作用，讓我在安全的試錯範圍內多方嘗試，像是我的第一個創業就是從在學校時開始，我跟現在的創業夥伴，當時都住在中歐的宿舍，他們也都是在找人一起創業。

我覺得念MBA，人脈當然是很重要的元素之一，「不過有時候不是MBA有沒有幫助你，而是你在那個時間點，知不知道要去瞭解這件事。」

像我在MBA時，覺得修HR相關課程很沒必要，不過作為一個創業家，最重要的不是資金，而是人才。有對的人，你才能拿到資金，再去找到更多人才。我想這是年輕時去念MBA，不會想到的事，當時念了很多hard skills等著要應用，不過在創業幾年後才會瞭解，有很多事要學習。

Sabina：說到這個我也超級有感，因為我在念Wharton時，一心想著畢業要去金融業，所以上的課都是以金融為重，沒想到後來自己創業，滿後悔沒有好好利用學校豐富的資源，多學一些行銷、創業相關的課程。

VC在找什麼樣的人？何時投入VC產業最適合？

Gino：我也是到矽谷VC實習後，才發現真正有價值的，不是那些會做模組的人。因為美國的投資基金真的很多，所以一個好的新創公司，其實不缺VC投資，像我待的VC規模比較小，也不是特別有名氣，所以要更瞭解自我優勢，才能跟其他大型VC爭取案子。

那我也想問Yan，從創業需要募資的角色，直到現在作為投資方的VC，你覺得什麼時候投入VC產業最適合？

Yan：好的VC不一定是學霸，看看美國VC的合夥人、公司成員組成，大部份都是創辦人或營運背景出身，而非金融業相關。不過Gino以你的背景來說，你有金融背景，也做過新創，將這兩件事連結，就是VC最有興趣的人選。

我也常跟公司實習生討論，大學畢業後直接當VC到底好不好？就像我今天去頂尖名校能找到很多幫我做模組的人，可是他們不懂產業的眉角，不知道如何去評估每個預測的對錯。

對我來說，VC很講求產業知識跟營運經歷，是個可以做到很久的工作，靠很多分析、對產業的瞭解，所以不需要在25、26歲就急著當VC，這也是為什麼我在MBA畢業時即使有VC的offer，還是先選擇創業。

Image-from-iOS
作者提供
線上對談的合照

有創業念頭時，該怎麼確定自己準備好了？

Gino：談到創業，其實也是我MBA畢業後的選項之一，而且也有順利募到一筆不錯的資金，可是我還不確定自己是不是準備好創業了…如果你問我準備好了沒，我會覺得應該再多看看、累積經驗，創業成功機率比較高，一方面又覺得現在都有資金了，或許要先做再說。我想問Yan在創業時，是怎麼確認自己已經準備好的心態？

Rosa：這部份我很有感觸，因為很多事都是做中學，沒有一件事是已經準備好的。還有一個是時機點，你去其他大公司累積一兩年經歷後再創業，都可能不會是現在的人員組合、創業題目。所以真的要去聽自己心裡的聲音，你是在找到心裡的calling，有非做不可的創業題目？還是你在找許多理由來告訴自己不要創業？這些身體都是有感覺的。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。