2023第7屆未來大人物徵選起跑。倡議青年我們在找你，成功由你來定義

文：未來大人物主編 陳淑玲

即使已經相隔了半年，我還是沒忘掉2022年底未來大人物發表會那天晚上同學會熱鬧的歡笑聲。

那是被疫情偷走的兩年後，終於能夠脫下口罩舉行「未來大人物年度發表」頒獎活動。白天正式發表會、下午緊湊且精實的論壇短講。夜晚，我們邀請了從2015年開始第一屆到2022年的未來大人物獲選者一起參加「未來大人物同學會」，現場來了近50人。

Photo Credit - 未來大人物 從2015年第一屆到2022的熱血青年們，大家一起相聚在「大人物同學會」。

我們將所有人打散組成以5-6人為一小組，戰戰兢兢地讓每小組挑戰限時內寫出一個「對社會有益但卻瘋狂」的創業計畫來競爭。說戰戰兢兢是因為幾乎所有人都在不認識彼此的狀況下，要在短暫相識後共同組織、激盪出一個創業計畫，對我們主辦方來說光想就覺得困難，深怕大家參與度不高。

但，這群未來大人物真是不能被小看的青年，10分鐘後5、6份超具有實驗且利他精神的競爭企劃就這麼誕生了。

企劃誕生後大家上台熱烈宣傳、為自己組別高聲拉票，甚至逐桌爭取自己組別計畫支持選票等等，現場歡笑聲不斷。最後獲獎的團隊，獲得了未來大人物總召集人馬力歐精心挑選「會說話的限量威士忌」禮盒。

大家一起上台領獎、一起全場安靜聽威士忌說什麼話、又一起因為禮物突然沒電了大爆笑出來。

Photo Credit - 未來大人物 經過一番現場的激戰與拉票，大人物同學會上獲勝的組別由馬力歐頒發獎項。

後來的後來跟這群未來大人物們聊天，才知道，那天晚上湊成了好多未來的火花。有人上了另一位大人物的Podcast、有兩組人互相聯名合作辦了系列活動、還有地方青年被另一位大人物帶領上了電視節目…

原來除了現場的歡笑之外，好多倡議的流轉與正向能量都在那個場合，被意外地連結了起來。

我們在找你，未來大人物

如同第一屆未來大人物舉辦時的初衷，我們每年透過這樣的活動，持續尋找社會上「看不慣就捲起袖子動手行動」的年輕人。累積到至今，已經找到了130位（組）倡議青年。

他們可能只有一人默默獨行、也可能有著志同道合夥伴一起往前走，有的可能在台灣偏鄉角落小眾倡議、也有遠在國際異地卻能透過創新思維無遠弗屆傳達著自己的發聲。

未來大人物沒有既定的模樣、也沒有設限觀點，我們整在尋找的是「將成功定義還給每個人」的年輕獨立倡議家。

第七屆未來大人物正式起跑，2023年我們回到初心，尋找正在自己領域中，「把成功定義還給每個人」的真實行動派。

如果你正走在這條路上，不要害怕，勇敢按下報名鍵。加入後你會知道這條路上你不孤單、還有許多夥伴痛並快樂地同樣走在努力倡議的路上。如果你身邊正有著正在發光的勇敢青年，也請你不吝嗇地按下推薦鍵 ，他的未來需要你一點助力協助。

請加入我們的倡議，尋找下一位「未來大人物」。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Yuan