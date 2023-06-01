鴻海攜手國巨成立IC設計子公司，加速車用半導體布局；鴻華先進申請台灣創新板上市
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鴻海表示，IC產品、SiC等已密集進入車廠、供應鏈客戶設計導入design-in階段，尤其電動車車身控制、車用充電、輔助駕駛等車用次系統所需的IC與參考設計方案均取得明顯進展。
台灣的電子代工巨擘——鴻海（Foxconn）正積極擴大電動車布局，昨（31）日和被動元件大廠國巨（YAGEO）集團共同宣布成立新IC設計子公司，擴大車用半導體版圖；此外，專攻電動車整車設計鴻華先進，亦申請於台灣創新板上市。
鴻海與國巨攜手加速半導體布局
鴻海正加速整合車用半導體的事業版圖。5月31日，鴻海和國巨共同宣布新布局，雙方合資的國創半導體，將旗下的IC、功率元件碳化矽（SiC）和模組產品事業，以新台幣2.04億讓予鴻海新設立的IC設計子公司。
其中，兩集團同時調整國創半導體股權結構，國巨集團將持有國創半導體55%股權，鴻海持有45%，並由國巨董事長陳泰銘擔任國創半導體董事長。
國創半導體是鴻海與國巨於2021年合資成立的IC設計公司，主要是設計、開發、生產用於車用、資通訊、工控應用的電源管理及功率元件，還有模組相關產品。在兩大股東的策略支持與資源挹注下，國創半導體的團隊建置與產品開發迅速開展。
鴻海表示，國創半導體在成立次年，自有設計的電源IC與MOSFET即量產出貨予PC系統大廠及工控、消費電子客戶，1200V/800A SiC碳化矽功率模組於2022年第4季在鴻海科技日亮相。
鴻海強調，IC產品、SiC等已密集進入車廠、供應鏈客戶設計導入design-in階段，尤其在Powertrain、車身控制、車用充電、輔助駕駛等車用次系統所需的IC與參考設計方案均取得明顯進展。
事實上，國創半導體2022年5月進一步參與MOSFET大廠富鼎先進私募成為其最大法人股東。鴻海董事長劉揚偉董事長表示，「鴻海與國巨在這次策略調整後，未來在小IC領域上的分工合作更明確。」
劉揚偉：鴻海車用相關事業群更緊密整合
劉揚偉進一步解釋，鴻海承接由國創半導體分拆的產品事業及其相關的研發成果，把車用IC透過自有設計方案、參考設計上車，讓集團在整車和車用次系統做到更好的標準化、模組化以及架構優化，使得成本結構更具競爭力。
鴻海旗下新設立的IC設計子公司承接國創半導體的IC、SiC元件、模組產品線與團隊，將配合鴻海電動車於今年底開始乘用車交車的時程，與鴻海集團內車用相關事業群更緊密整合。
這意味著，鴻海將更聚焦在開發新的電子電機架構（EEA）軟硬整合的車用次系統IC與解決方案，同步也串聯各車用次系統的上下游廠商共同開發次世代、新架構的具競爭力的車用方案，供應予全球車廠及車廠供應鏈廠商。
對此，國巨董事長陳泰銘表示：「藉由此次策略新布局，國巨與鴻海在半導體的合作策略更加明確，彼此把最有利的資源導向至效益最大化的領域，而透過專注於MOSFET產品開發，將會是國巨從被動元件市場跨入半導體主動元件市場的重要里程碑。」
鴻華先進申請台灣創新板
此外，鴻海在電動車領域著力也將更深入。鴻海旗下重要的電動車事業體——鴻華先進科技累積數年的整車開發能量，具備電動車整車設計及相關技術開發能力，5月31日向台灣證券交易所送件申請台灣創新板上市。
鴻華先進科技自2020年成立以來，延續鴻海與裕隆數十年來在資通訊產業及汽車產業的經驗，發展電動車技術研發、整車及零組件製造管理及銷售服務，主要產品涵蓋電動車的平台、成車及零件等。
也就是說，鴻華先進是一家提供從關鍵模組到整車系統集成服務的新創平台，透過一站式服務，提供客戶快速且符合經濟效益方式，實現其移動應用的概念。
鴻海強調，鴻華先進在技術層面上，鴻華先進科技具有純電模組化平台、融合域EEA架構、軟體定義車輛及安全聯網上的競爭優勢。
商務模式方面，鴻華先進科技在具備電動車整車設計研發能力的廠商中，是少數以「開放模式」、「共用開發」為立足點，打破傳統車廠「封閉模式」、「各自發展」的生態鏈，提供客戶「模組化共用」及「彈性化客製」服務模式，可提供產品在降低開發代價及產品性能提升上的競爭力。
目前，鴻華已經發表Model B、Model C、Model E、Model T等原型車設計，其中，首款產品電動巴士Model T量產車已於國內市場銷售，首款乘用車Model C量產版車已設計完成，正展開實車測試驗證，預計2023年第4季量產交付；國外市場則朝主流電動巴士、乘用車布局。
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核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。