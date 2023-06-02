TNL+ 2023/06/02,
中國

為國泰空姐說句公道話：中國輿論誇大又煽情，「毛毯事件」根本稱不上歧視

為國泰空姐說句公道話：中國輿論誇大又煽情，「毛毯事件」根本稱不上歧視
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「If you cannot say blanket in English, you cannot have it」，正確的說法就是如果你不會說「毛毯」的英文， 你就不能拿到它。在中國流傳的翻譯中，卻說「如果你們不會說毛毯的英文， 那你們就不配擁有毛毯。」這個「配」字一下子帶出來「上下等級關係」，配得起還是配不起。中國網友在此事中有「歧視感」，很大程度上就是由這個「配」字帶出來的。

最近，中國輿論掀起「批鬥」香港國泰航空的熱潮。事緣有一中國網紅在中國社交媒體「小紅書」上發表文章和一段30秒左右的錄音，指在一班從成都飛往香港的國泰航班上，空姐「歧視」中國大陸乘客。她坐在機艙最後一排，錄音是偷錄的。

其主要控訴有三：

第一，錄音顯示，空姐在休息區說某位乘客用英文向空姐要毯子，卻不懂毯子（blanket）的英文，把要毯子說成「地毯」（carpet），於是空姐在互相用英文說笑之間，嘲笑該乘客不懂英文，「If you cannot say blanket in English, you cannot have it...Carpet is on the floor. Feel free if you want to lie on it...」（如果你不會說「毛毯」的英文， 你就不能獲得它。......地毯在地上，如果你想睡在上面就請便......）。該網紅還形容，從自己坐下開始，整個航班兩個半小時，服務員休息區內，乘務員用英文及粵語對旅客的侮辱和歧視就沒停過。

第二，該網紅說，在安全燈亮起之後，飛機又響起用粵語播的提示，要求乘客留在座位上，但有老人還起立帶小孩上廁所。於是有空姐對其同事表示「他們聽不懂人話啦」。

第三，該網紅還說，有一名乘客用英文問空姐如何填寫入境卡，空姐的回應「無比不耐煩」。

這篇貼文當即引爆了中國輿論。網友紛紛敘述自己在國泰航空中不愉快的經歷。從社群媒體大V（KOL）到官媒，都批鬥國泰航空「歧視內地人」，進而批判「香港人歧視大陸人」，進而批判「香港人不說國語」、「香港人不愛國」。

國泰航空CEO林紹波先生三次用普通話道歉，並立即調查，幾天後就把三名涉事的空姐解僱。中國香港特首李家超，也主動發表聲明回應事件，表示「事件破壞香港形象，傷害香港和內地同胞感情」、「對事件感到痛憤、失望，並要求類似情況不容再次發生。」

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。