為國泰空姐說句公道話：中國輿論誇大又煽情，「毛毯事件」根本稱不上歧視

最近,中國輿論掀起「批鬥」香港國泰航空的熱潮。事緣有一中國網紅在中國社交媒體「小紅書」上發表文章和一段30秒左右的錄音,指在一班從成都飛往香港的國泰航班上,空姐「歧視」中國大陸乘客。她坐在機艙最後一排,錄音是偷錄的。

其主要控訴有三:

第一,錄音顯示,空姐在休息區說某位乘客用英文向空姐要毯子,卻不懂毯子(blanket)的英文,把要毯子說成「地毯」(carpet),於是空姐在互相用英文說笑之間,嘲笑該乘客不懂英文,「If you cannot say blanket in English, you cannot have it...Carpet is on the floor. Feel free if you want to lie on it...」(如果你不會說「毛毯」的英文, 你就不能獲得它。......地毯在地上,如果你想睡在上面就請便......)。該網紅還形容,從自己坐下開始,整個航班兩個半小時,服務員休息區內,乘務員用英文及粵語對旅客的侮辱和歧視就沒停過。

第二,該網紅說,在安全燈亮起之後,飛機又響起用粵語播的提示,要求乘客留在座位上,但有老人還起立帶小孩上廁所。於是有空姐對其同事表示「他們聽不懂人話啦」。

第三,該網紅還說,有一名乘客用英文問空姐如何填寫入境卡,空姐的回應「無比不耐煩」。

這篇貼文當即引爆了中國輿論。網友紛紛敘述自己在國泰航空中不愉快的經歷。從社群媒體大V(KOL)到官媒,都批鬥國泰航空「歧視內地人」,進而批判「香港人歧視大陸人」,進而批判「香港人不說國語」、「香港人不愛國」。

國泰航空CEO林紹波先生三次用普通話道歉,並立即調查,幾天後就把三名涉事的空姐解僱。中國香港特首李家超,也主動發表聲明回應事件,表示「事件破壞香港形象,傷害香港和內地同胞感情」、「對事件感到痛憤、失望,並要求類似情況不容再次發生。」