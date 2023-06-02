關鍵評論網媒體集團子公司艾迪英特以AI技術結盟，精準行銷成效大幅提昇
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專注於數位廣告市場，以數據科技工具擅長的關鍵評論網媒體集團子公司艾迪英特，與明基佳世達集團旗下AI公司DSIGroup典通合作，導入ConPer智慧洞察技術。本次合作讓艾迪英特在數位廣告投放成效大幅躍進，成功提昇廣告點擊率高達34%。
專注於數位廣告市場，以數據科技工具擅長的關鍵評論網媒體集團子公司艾迪英特，與明基佳世達集團旗下AI公司DSIGroup典通合作，導入ConPer智慧洞察技術。本次合作讓艾迪英特在數位廣告投放成效大幅躍進，成功提昇廣告點擊率高達34%。
在數位廣告行銷的世界中，數據是一切的關鍵。透過數據的蒐集和分析，我們可以更深入地了解消費者需求和行為模式，從而實現更精準的目標定位和廣告投放。然而，在沒有第三方Cookie或第一方資料輔助的情況下，要如何精準捕捉消費者的消費特性和偏好，也成了數位行銷人員面臨的一大挑戰。
就在這種情境之下，擅長運用數據科技工具的艾迪英特與DSIGroup攜手共進，憑藉ConPer智慧洞察技術，嘗試破解這一難題。我們利用AI人工智慧的驚人預測力，掌握消費者的消費行為與偏好，實現精準行銷的理想，並協助業者更迅速地緊握商機。
艾迪英特執行長暨共同創辦人徐德煒分享道，「艾迪英特一直致力於發展數據科技工具，企圖在MarTech地圖上成為解決行銷人員難題的夥伴。這次與DSIGroup的測試合作，不僅讓我們在數位廣告投放上取得了顯著的成效，更進一步證明AI技術在數位行銷領域中的價值和潛力。」
他更強調了關鍵評論網媒體集團在AI技術上的創新。「關鍵評論網媒體集團持續在AI技術的研發和應用之中，進行了多方面的創新嘗試。我們相信，在這數位時代的激烈競爭之中，每一步的創新和突破都變得至關重要。」
DSIGroup總經理楊雅惠也表示，「ConPer智慧洞察解決方案，即便沒有Cookie或顧客資料庫輔助，也能對使用者喜好如數家珍，解決了數位行銷市場對於Cookieless的擔憂，透過這次與艾迪英特的合作測試，讓我們ConPer AI技術在數位廣告市場上共同達到一個新的里程碑。」
這次的合作，艾迪英特以自身龐大數據庫，透過DSIGroup的ConPer AI技術預測受眾的廣告偏好，並於自身的大型廣告聯播網進行測試，透過AI技術進行更精準分層，最終取得高達34%的廣告點擊成效提昇。
在隱私權保障的世界趨勢上，數位生態的兩大巨頭Apple自2021年已開始去追蹤化、Google也即將去Cookie化的未來，艾迪英特相信，與DSIGroup的合作將是數位科技工具進化的第一步，除了AI工具的導入，在關鍵評論網媒體集團龐大第零方與第一方資料庫的助益下，艾迪英特將更有機會協助客戶站在龐大數位商機的最前線。
關於DSIGroup
DSIGroup（典通）為數據整合顧問公司，協助企業利用數據進行數位轉型，例如建立AI演算法、大數據決策平台。DSIGroup掌握大小數據資料蒐集與分析技術，並擁有豐富的數據解決方案、跨產業落地經驗。其ConPer智慧洞察所搭載的AI技術，不僅協助企業達到個人化精準行銷的要素，更讓企業可即時預測消費者需求、慾望以及情感，實現高效精準行銷的重要工具。
關於艾迪英特
Ad2是關鍵評論網媒體集團旗下的行銷科技公司，以數據思維為核心，擁有獨家跨平台、跨維度的真實消費者資料庫，並結合關鍵集團第一方數據，領先運用多樣創新的廣告格式，打造數據科技工具為客戶解決行銷問題。
核稿編輯：Street
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
我們想讓你知道的是
在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
首款2 in 1 65W 1TB iXCharger
「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度突破業界多年來的設計極限，僅一般180W電源的大小。今年飛宏科技將於2023台北國際電腦展中，推出330W GaN電競筆電電源，其相較於目前市面所販售的相同輸出功率產品，不僅體積小巧，且重量最輕（< 800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待！
2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。