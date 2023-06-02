關鍵評論網媒體集團子公司艾迪英特以AI技術結盟，精準行銷成效大幅提昇

專注於數位廣告市場，以數據科技工具擅長的關鍵評論網媒體集團子公司艾迪英特，與明基佳世達集團旗下AI公司DSIGroup典通合作，導入ConPer智慧洞察技術。本次合作讓艾迪英特在數位廣告投放成效大幅躍進，成功提昇廣告點擊率高達34%。

在數位廣告行銷的世界中，數據是一切的關鍵。透過數據的蒐集和分析，我們可以更深入地了解消費者需求和行為模式，從而實現更精準的目標定位和廣告投放。然而，在沒有第三方Cookie或第一方資料輔助的情況下，要如何精準捕捉消費者的消費特性和偏好，也成了數位行銷人員面臨的一大挑戰。

就在這種情境之下，擅長運用數據科技工具的艾迪英特與DSIGroup攜手共進，憑藉ConPer智慧洞察技術，嘗試破解這一難題。我們利用AI人工智慧的驚人預測力，掌握消費者的消費行為與偏好，實現精準行銷的理想，並協助業者更迅速地緊握商機。

艾迪英特執行長暨共同創辦人徐德煒分享道，「艾迪英特一直致力於發展數據科技工具，企圖在MarTech地圖上成為解決行銷人員難題的夥伴。這次與DSIGroup的測試合作，不僅讓我們在數位廣告投放上取得了顯著的成效，更進一步證明AI技術在數位行銷領域中的價值和潛力。」

他更強調了關鍵評論網媒體集團在AI技術上的創新。「關鍵評論網媒體集團持續在AI技術的研發和應用之中，進行了多方面的創新嘗試。我們相信，在這數位時代的激烈競爭之中，每一步的創新和突破都變得至關重要。」

DSIGroup總經理楊雅惠也表示，「ConPer智慧洞察解決方案，即便沒有Cookie或顧客資料庫輔助，也能對使用者喜好如數家珍，解決了數位行銷市場對於Cookieless的擔憂，透過這次與艾迪英特的合作測試，讓我們ConPer AI技術在數位廣告市場上共同達到一個新的里程碑。」

這次的合作，艾迪英特以自身龐大數據庫，透過DSIGroup的ConPer AI技術預測受眾的廣告偏好，並於自身的大型廣告聯播網進行測試，透過AI技術進行更精準分層，最終取得高達34%的廣告點擊成效提昇。

在隱私權保障的世界趨勢上，數位生態的兩大巨頭Apple自2021年已開始去追蹤化、Google也即將去Cookie化的未來，艾迪英特相信，與DSIGroup的合作將是數位科技工具進化的第一步，除了AI工具的導入，在關鍵評論網媒體集團龐大第零方與第一方資料庫的助益下，艾迪英特將更有機會協助客戶站在龐大數位商機的最前線。

關於DSIGroup

DSIGroup（典通）為數據整合顧問公司，協助企業利用數據進行數位轉型，例如建立AI演算法、大數據決策平台。DSIGroup掌握大小數據資料蒐集與分析技術，並擁有豐富的數據解決方案、跨產業落地經驗。其ConPer智慧洞察所搭載的AI技術，不僅協助企業達到個人化精準行銷的要素，更讓企業可即時預測消費者需求、慾望以及情感，實現高效精準行銷的重要工具。

關於艾迪英特

Ad2是關鍵評論網媒體集團旗下的行銷科技公司，以數據思維為核心，擁有獨家跨平台、跨維度的真實消費者資料庫，並結合關鍵集團第一方數據，領先運用多樣創新的廣告格式，打造數據科技工具為客戶解決行銷問題。

核稿編輯：Street