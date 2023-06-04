心理師看《人選之人》：藉由選舉讓我們思考權力、權利與自尊之間的奇妙糾結
我們想讓你知道的是
林月真的卡片說了「請等待這個社會追上妳們的那一天，我會為了這個目標前進。」這也說明理想和現實是有段差距的，為了現實考量，可能目前現階段只能夠逼近理想的層次。而這也回到廢死大老問林月真的問題：「到底是為了改革？還是權力？只有妳心裏知道。」
文：李維庭（穗波心理師，衞福部八里療養院資深執業臨床心理師，為官方授予之第1號臨床心理師，曾為爽報「談戀愛」專欄約詢專家、曾榮獲「年度心理師優秀論文獎」之最佳論文。為「穗波心理師談情說愛」Podcast 主講人）
趁著空檔再把《人選之人》刷一遍，除了再次感受寫實的選舉感之外，我也一直在思考一個問題：在選舉中真的不能為自己的理念原則，毫無折損地活下去嗎？打折後的原則吞忍，是否已背離當初的理念？
劇中曾多次描述，為了選舉，所以理念可以打折，為的是將來的理念可以執行，例如林月真不表態廢死，因為廢死主張不利選舉，就不利將來不執行死刑；或是翁文雄一直要女兒翁文芳道歉，縱使對方侮辱她及她家，也要因選舉吞忍下去；或是高副用扣「選舉的戰犯」大帽子來阻擋亞靜性騷擾案；黨中央無法公開召開性評會處理性騷擾案⋯⋯等。
太多例子遇到選舉就扭曲了該做之事，折扣了該主張的原則，也相應地使人覺得該「應該這樣嗎？」、「我這樣做，還是完整的我嗎？」、「但我若堅持我的理念？會不會小題大做？」，於是乎支持廢死的大老質疑林月真的不表態，「到底是為了改革？還是權力？」
是的，事情遇到選舉就變了，但是「我們不要這樣就算了好不好？」
就分析層面來說，選舉是一種獲得權力的方法，在社會上獲得權力（power）就可以制定權利（right）並有能力保障權利。
因此，權力是一種可以控制支配的力量、是向外擴展的力量；而權利是一種私權，表現在一個人可以安全自由地表達展現自己想法並實施行為範疇，比如說言論自由、人身的身體界限、服裝頭髮樣式⋯等等，可以設定在一個物理及心理的空間上，自己是自由的、安全的、不被侵犯的。
但這種自由安全不被侵犯的理念，卻需要透過權力來制定，才能讓權利發生並落實。所以權利的制定及發生並不是天上掉下來的，而是透過權力行使而來的。
就心理學的分析上，個人權利的行使範疇與個人的內在自尊相關，也和在這個社會中生而為人的感覺有關，若被侵犯，將會對自己的自尊產生傷害、對自己身而為人的感覺感到不完整。
比如說亞靜的性騷擾案，她的身體在我們社會人際中，本來就保障她不被人侵擾的權利，這個權利的原則理念，到哪裡都一樣，可是一遇到選舉，高副就用「大局為重」的高帽子，想讓她吞忍下去，按照心理學的分析，這會對亞靜的自尊及自己感覺產生損傷，甚至進一步減損自我價值。
所以翁文方說「很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉。」
這是一種心理死亡，不少研究也開始證明心理的傷痛如同生理的傷痛，在大腦痛苦的區域上產生活化，人因此會變得極度自卑且行屍走肉。所以後來藉由翁文方的堅持，讓亞靜感覺到她被當一個人正常對待，讓她原本對世界的失望狀態中，重新燃起一點不同的樣子，或是希望的種子，這就是改變。
理念打折的意義，存在於自己心中的詮釋
雖然改變因為選舉考量不能一次到位而打了折扣，但劇中安排林月真的卡片說了這段話：「請等待這個社會追上妳們的那一天，我會為了這個目標前進。」這也說明了理想和現實是有段差距的，為了現實（選舉或社會氛圍等等）的考量，可能目前現階段只能夠逼近理想的層次。
因此理念打折扣的問題就成為如下表述：我堅持的理念雖然打了折扣，但自己心中是否因此墮落，或是清楚明白這是階段性的妥協而不失去原有初衷。
回到廢死大老問林月真的問題：「到底是為了改革？還是權力？只有妳心裡知道。」
換句話說，理念打折的意義，存在於自己心中的詮釋，只有自己能確定自己的理念是否已經折損了，雖然不能為理念而死這樣表現於外的行為（比如鄭南榕），但是心懷理念而不忘初衷，運用有效策略的自己也不失為更考慮現況的狀態。
當使用其他的策略來達成目標，像是劇中亞靜用一些不能夠被認可的手段，來維護自己的權利，這幾乎已達成蝙蝠俠式的黑暗手段，雖然目標是對的，結果也是為了保有自己做為一般人的完整自我的感覺。
所以問題成為：為了達成保障權利，運用的手段是否一定要正當呢？或者為了追求權力以保障權利的安全施行，而使用不太正當的方法？比如，劇中家競威脅設計師不撤文就將把柄交給媒體；或是亞靜最後爆料給媒體她和蓉之間的對話截圖，雖然目標是善的，這方法是可以被容許的嗎？如果不被容許，按正常程序的方法是有效的嗎？
我沒有答案，因為我不是學政治或法律的。但是我是學心理的，我知道在策略取向的家族治療中，策略只要有達到目的功能，都會被考慮使用。
我認為《人選之人－造浪者》內在並不是在描述選舉過程的點點滴滴。不如說是它藉由描述選舉過程的點點滴滴，讓我們思考現況中，權力、權利與自尊之間的奇妙糾結。
延伸閱讀
- 朱家安：《人選之人》裡的性騷擾——為什麼戰犯是簡成力？
- 《人選之人》公正黨黨工職場性騷擾事件，那段對白根本是活生生的臨床現場
- Netflix《人選之人》：從造浪者變成「靠勢」者，所有人都只是亞靜勝利的遙遠的陪襯
- 我在《人選之人》見到很多前同事的態樣，劇裡每個人都是一部分的壞人
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【上篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。