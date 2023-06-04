心理師看《人選之人》：藉由選舉讓我們思考權力、權利與自尊之間的奇妙糾結

文：李維庭（穗波心理師，衞福部八里療養院資深執業臨床心理師，為官方授予之第1號臨床心理師，曾為爽報「談戀愛」專欄約詢專家、曾榮獲「年度心理師優秀論文獎」之最佳論文。為「穗波心理師談情說愛」Podcast 主講人）

趁著空檔再把《人選之人》刷一遍，除了再次感受寫實的選舉感之外，我也一直在思考一個問題：在選舉中真的不能為自己的理念原則，毫無折損地活下去嗎？打折後的原則吞忍，是否已背離當初的理念？

劇中曾多次描述，為了選舉，所以理念可以打折，為的是將來的理念可以執行，例如林月真不表態廢死，因為廢死主張不利選舉，就不利將來不執行死刑；或是翁文雄一直要女兒翁文芳道歉，縱使對方侮辱她及她家，也要因選舉吞忍下去；或是高副用扣「選舉的戰犯」大帽子來阻擋亞靜性騷擾案；黨中央無法公開召開性評會處理性騷擾案⋯⋯等。

太多例子遇到選舉就扭曲了該做之事，折扣了該主張的原則，也相應地使人覺得該「應該這樣嗎？」、「我這樣做，還是完整的我嗎？」、「但我若堅持我的理念？會不會小題大做？」，於是乎支持廢死的大老質疑林月真的不表態，「到底是為了改革？還是權力？」

是的，事情遇到選舉就變了，但是「我們不要這樣就算了好不好？」

就分析層面來說，選舉是一種獲得權力的方法，在社會上獲得權力（power）就可以制定權利（right）並有能力保障權利。

因此，權力是一種可以控制支配的力量、是向外擴展的力量；而權利是一種私權，表現在一個人可以安全自由地表達展現自己想法並實施行為範疇，比如說言論自由、人身的身體界限、服裝頭髮樣式⋯等等，可以設定在一個物理及心理的空間上，自己是自由的、安全的、不被侵犯的。

但這種自由安全不被侵犯的理念，卻需要透過權力來制定，才能讓權利發生並落實。所以權利的制定及發生並不是天上掉下來的，而是透過權力行使而來的。

就心理學的分析上，個人權利的行使範疇與個人的內在自尊相關，也和在這個社會中生而為人的感覺有關，若被侵犯，將會對自己的自尊產生傷害、對自己身而為人的感覺感到不完整。

Photo Credit: Netflix

比如說亞靜的性騷擾案，她的身體在我們社會人際中，本來就保障她不被人侵擾的權利，這個權利的原則理念，到哪裡都一樣，可是一遇到選舉，高副就用「大局為重」的高帽子，想讓她吞忍下去，按照心理學的分析，這會對亞靜的自尊及自己感覺產生損傷，甚至進一步減損自我價值。

所以翁文方說「很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉。」

這是一種心理死亡，不少研究也開始證明心理的傷痛如同生理的傷痛，在大腦痛苦的區域上產生活化，人因此會變得極度自卑且行屍走肉。所以後來藉由翁文方的堅持，讓亞靜感覺到她被當一個人正常對待，讓她原本對世界的失望狀態中，重新燃起一點不同的樣子，或是希望的種子，這就是改變。

理念打折的意義，存在於自己心中的詮釋

雖然改變因為選舉考量不能一次到位而打了折扣，但劇中安排林月真的卡片說了這段話：「請等待這個社會追上妳們的那一天，我會為了這個目標前進。」這也說明了理想和現實是有段差距的，為了現實（選舉或社會氛圍等等）的考量，可能目前現階段只能夠逼近理想的層次。

因此理念打折扣的問題就成為如下表述：我堅持的理念雖然打了折扣，但自己心中是否因此墮落，或是清楚明白這是階段性的妥協而不失去原有初衷。

回到廢死大老問林月真的問題：「到底是為了改革？還是權力？只有妳心裡知道。」

換句話說，理念打折的意義，存在於自己心中的詮釋，只有自己能確定自己的理念是否已經折損了，雖然不能為理念而死這樣表現於外的行為（比如鄭南榕），但是心懷理念而不忘初衷，運用有效策略的自己也不失為更考慮現況的狀態。

當使用其他的策略來達成目標，像是劇中亞靜用一些不能夠被認可的手段，來維護自己的權利，這幾乎已達成蝙蝠俠式的黑暗手段，雖然目標是對的，結果也是為了保有自己做為一般人的完整自我的感覺。

Photo Credit: Netflix

所以問題成為：為了達成保障權利，運用的手段是否一定要正當呢？或者為了追求權力以保障權利的安全施行，而使用不太正當的方法？比如，劇中家競威脅設計師不撤文就將把柄交給媒體；或是亞靜最後爆料給媒體她和蓉之間的對話截圖，雖然目標是善的，這方法是可以被容許的嗎？如果不被容許，按正常程序的方法是有效的嗎？

我沒有答案，因為我不是學政治或法律的。但是我是學心理的，我知道在策略取向的家族治療中，策略只要有達到目的功能，都會被考慮使用。

我認為《人選之人－造浪者》內在並不是在描述選舉過程的點點滴滴。不如說是它藉由描述選舉過程的點點滴滴，讓我們思考現況中，權力、權利與自尊之間的奇妙糾結。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航