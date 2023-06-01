「六四」臨近，香港戲院取消當天包場放映

（中央社）據報道，香港高先電影院近日取消了兩場原定於「六四」當天包場播放的電影；這部電影叫《尚未完場》，內容與「六四」無關。《明報》報道，社交媒體上，有可疑帳號在社交平台上留言「終於有個地方可以悼念六四」。

根據《明報》今天（1日）的報道，一名鄭姓女士早前向電影發行人「活現香港」以私人方式包下兩場，播放日期是6月4日傍晚，各有70多名觀眾，但她昨天接獲通知，包場已被取消。

鄭女士引述高先電影院的職員說，近日業界一直傳言，「六四」日子較敏感，群眾聚集備受關注，院方考慮到這個問題後，決定取消當天的私人包場。

報道表示，「活現香港」表示，院方提出改期。

據報道，《尚未完場》只是講述本地歷史悠久皇都戲院的前身，以及前璇宮戲院創辦人歐德禮（Harry Odell）在港的事迹，與「六四」無關。

但報道表示，高先電影院在社交平台臉書上載的《尚未完場》帖文，日前有人以可疑帳號留言，聲稱「終於有個地方可以悼念六四」、「帶花、帶蠟燭」及「維園去唔到、轉到戲院悼念亦可」。

也許是相關留言令人聯想到，有人想藉著《尚未完場》於6月4日播放的機會，作為悼念「六四」的平台。

對於外傳《尚未完場》因為「敏感日子」而取消，報道引述香港電影工作者總會發言人田啟文說，所謂業界外傳的消息，目前不知道真正的消息來源及其代表性，但如果電影已獲政府相關部門審核，有准映證，「不知為何說成是敏感」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex