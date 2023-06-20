《認同而不出櫃》：中國同性戀者權益意識淡薄，從公共領域中「自覺自願地」消失
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從某種意義上而言，對同性戀的壓制並非是為了促進性別中立的司法制度，而是為了維護僵硬的性別角色規範。與此同時，絕大多數同性戀者不得不選擇在「他者」面前隱匿自己的性取向，他／她們中的一些人甚至內化了社會污名、恐同症，成為自我憎恨（self-hatred）的同性戀者。
文：王晴鋒
尷尬的主體
中國官方一直拒絕承認同性戀現象的合法存在，在同性戀「非罪化」和非病理化之前，同性戀者在法律、醫學和道德實踐中作為懲罰、醫治和譴責的對象頻頻出現。
儘管最近十多年來同性戀者的法律地位得到了些許改善，但他們仍類似於范金納普（Arnold van Gennep, 1908/1960）所說的處於「閾限」（liminal）狀態的人，這類人在「法律、習俗、傳統和儀式指定並分派的各種位置之間懸而未決。」例如，中國現行的婚姻法規定婚姻雙方必須是異性，同性婚姻在中國仍不許可。
法律也沒有對性取向作出任何區分，從某種意義上而言，對同性戀的壓制並非是為了促進性別中立的司法制度，而是為了維護僵硬的性別角色規範。與此同時，絕大多數同性戀者不得不選擇在「他者」面前隱匿自己的性取向，他／她們中的一些人甚至內化了社會污名、恐同症，成為自我憎恨（self-hatred）的同性戀者。
作為一種「結構性不公正的道德奴役（moral slavery）」（Richards, 1998: 458）的結果，法律地位的含糊不清甚至缺失、強制性異性戀以及自我憎恨等狀況，正以非正當性的理由限制和剝奪著同性戀社群的基本權益。
由於這種主體的不可見性，西方社會較為明顯的「同性戀攻擊」現象在中國社會中較為少見，普通民眾針對與性取向有關的侮辱也較少。但中國社會依然存在偏見，許多人視同性戀為不正當的、令人反感的。國家新聞出版署《關於認定淫穢及色情出版物的暫行規定》（一九八八年十二月二十七日）第二條明確規定：「淫褻性地具體描寫同性戀的性行為或者其他性變態行為，或者具體描寫與性變態有關的暴力、虐待、侮辱行為」屬於「淫穢出版物」。
在這一規定下，很多同性戀題材的文學、影視等藝術作品的公開發行、出版、展覽都非常困難。更重要的是，「中國的言論審查並非是在法律框架下進行的，對相關表達的禁止，不是依據法律進行，自然也沒有辦法進入到訴訟當中，所以禁止表達的內容常常比法律規定更加擴大化。」（郭曉飛，二○○八：九）
此外，針對中國同性戀「非罪化」這一說，不少人持懷疑態度。郭曉飛（二○○七）認為一九九七年新《刑法》把流氓罪分解為若干罪名，這其中立法者並沒有為同性戀正名的意圖。中國「同性戀非罪化」是同性戀者為逃避流氓污名對西方的一些象徵性符號進行挪用的結果，這是一種話語策略，運用強勢話語來論證同性戀權利的正當性。
但是，這種策略可能同時遮蔽了中國對於同性戀性行為的「罪」與「非罪」並不敏感的事實。倘若「非罪化」一說是一種「話語策略」，產生了立法者未意識到的「非意圖後果」，那麼，不管同性戀精英是否意識到，「非罪化」以及「非病理化」的這種話語的提出、流傳與廣泛接受，起到一種傅柯（一九七六／二○○五）所說的「逆向話語」（reverse discourse）的作用。
在這種話語中，「同性戀開始為它自身的權益發出聲音，要求它的合法性和『自然性』得到承認，它們通常使用醫學上被取消資格的同樣的一套詞彙和類別。」它動員了一個相反的話語體系，來反對由它產生的規範化制度。「一種反向意義的可能性（在於）它開啟了另一種指稱，它超越了該術語以前被限制的範圍」（巴特勒，一九九七／二○○九：八八）。
正如傑弗里・威克斯所言，性「個體化」類型學的鞏固對挑戰整個異性戀範疇體系產生了悖謬的影響（Weeks, 1985: 244）。最初，「同性戀」標籤被醫生、性學家用來描述與傳統規範相違背的類別，而一旦人們被貼上這樣的標籤，在「逆向」的肯定中，它開始訴求自身性身分的合法性。
這裡還應指出的是，目前的同性戀闡釋存在話語壟斷現象。同性戀社區能站出來發出聲音或願意發出聲音的，是那些具備一定條件的社區精英人士，他／她們大多有著較高的學歷（不少人有海外留學經歷）、較強的經濟自我支持能力、良好的自我認同、能憑一己或眾人之力調動和利用各類資源為己所用，以及／或者已經向周圍的人甚至家人「出櫃」，他／她們的行為和思想源泉往往來自於西方的同性戀運動，受西方文化的影響較深。
然而，同性戀精英視角並未能完全、充分代表中國普通同性戀者的聲音，制度／國家的視角很容易忽視微觀的個體生存狀態。普通同性戀者的失語存在於多個層面：首先，由於在國家法律、制度的層面沒有同性戀者應有的地位，它在法律上是不存在的，更談不上權利與保障，這一點對女同性戀者而言尤為明顯。
這種制度性的忽視對普通同性戀者影響最深，因為他／她們往往比那些有很強自我意識和行動能力的社區精英更需要制度支持和文化包容。
其次，媒體的集體失聲。同性戀者是一個不斷遭到社會質疑和大眾審視的客體，這種「政治上不正確的性關係」處於權力的神經末梢，它在公共話語中顯得尤為敏感。媒體的依附性使它屈服並投靠於政治權力的懷抱，與意識形態共謀形成對同性戀客體的一系列管控機制。
再次，同性戀精英話語再一次掩蓋了普通的同性戀者，都市空間中的同性戀消費主義所提供的自由度取決於同性戀者所擁有的資本（魏偉，二○一一），這種半公開的空間會產生新的區隔化。那些高學歷、有體面職業、身分認同良好的同性戀者的聲音取代了其他同性戀者，同性戀社群開始出現分化，這些積極分子大談同性戀社區中的「素質」問題，認為來自農村地區的MB破壞了同性戀者的公眾、媒體形象。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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