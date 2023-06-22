《只要改變5%，生活就有全新的可能》：我漸漸原諒了之前持續許多年，那個鹹魚又迷茫的自己

文：李松蔚

工作與理想可以兼顧嗎？

不確定，但只能往前走。

工作是人生的一大部分。

不只是為養家餬口，也不可避免地牽涉到「我是誰」以及「我希望過怎樣的生活」。

要想清楚這些問題並不容易。

青少年時期缺失的自我認知這一課，往往要在工作中重修。

職場的價值之一，就在於其現實性，它不太給幻想提供庇護的空間。

身在職場，不可避免會得到現實的甚至是冷酷的回饋。

你的回報，取決於提供了多少被人認可的價值，自我感動沒有太大意義。

另一方面，職場又是自主的，在規則邊界內，每個人都可以有適合自己的運作方式，不同的天賦、特性、價值偏好都可能被鼓勵。

年輕人在這裡磨練，逐漸明白：我無法成為別人，幸好也不必成為別人。

這裡有生活的百態：有人抗拒改變，也有人渴望不一樣；有人被看見，也有人恐懼被人看見；有人想歇歇腳，也有人擔心走得太慢⋯⋯

無論怎樣的理想，都要在現實的打磨中，一點一點確認它的形狀。

現實是腳下的路，但這條路通向的遠方，一定會是理想中的那個遠方嗎？

不想加班的我該辭職嗎？

問：

我最近有個很大的困擾，就是「什麼時候辭職」。

現在的工作是我自己挑的，也是畢業後的第一份差事。

因為覺得工作內容輕鬆又有趣，所以選擇忽略一些缺點（薪水低、強迫加班、升遷空間小）。

但是當對工作的新鮮感過去後，缺點（尤其是加班）就突顯出來了。

我其實就只是想過自己的小日子，能餬口就行了，想多照顧家裡一些，不願讓工作影響到日常生活品質。

但公司文化偏偏是鼓勵加班的，在強迫加班的時間過後，同事們的屁股還黏在椅子上不肯走，讓我一度懷疑他們是不是得了「不記得下班時間症候群」。

我一開始都是準點走的，後來被上級暗示幾次後，雖然憋著一肚子氣，但也做出了一點妥協（下班後玩十分鐘手機再走）。

我覺得我肯定不會在這家公司待很久，但該什麼時候辭職呢？

老闆又在開會宣導加班時，我就恨不得把辭職信摔他臉上。

但一切順利時，又想這份工作除了加班外，也沒什麼不能忍受的缺點，要是跳槽說不定比這個還差，不如再做兩天。

而且我超級討厭面試。

雖然家人都支持我換工作，但我從來沒有打開人力銀行網站，去搜尋工作相關資訊，向來都是哭哭啼啼說自己要辭職，第二天又罵罵咧咧地去上班。

有時候還很想家裡蹲，又覺得沒有工作的約束，我肯定會把生活過得很頹廢，但又真的很想當鹹魚。

世界之大，就沒有一條鹹魚能開心玩耍的地方嗎？

答：

我有一個建議，或許能幫你理清決策的思緒。

但是要辛苦一下你的家人，請他們配合。

給你和每個家人都發一張紙，列有如下問題，請他們簡單回答。

1. 你希望 ╳ ╳ （你的名字）以後回家更早一點還是更晚一點？

2. 如果 ╳ ╳ 以後每天準時下班，你最希望她幾點到家？是否願意她一整天都在家裡？

3. 你最希望 ╳ ╳ 工作以外的時間用來做什麼？

4. 如果 ╳ ╳ 以後每天都在公司加班，你能接受她最晚加班到幾點？還是多晚都能接受？

5. 為了支持 ╳ ╳ 加班，你最多願意付出什麼？

答案不用太長，但要儘量具體，也就是自己寫出明確的期望。

哪怕是「不支持」、「什麼都不想做」也好。

但不能沒有態度，像是「我都聽她的」、「她想做什麼就做什麼，我都行」。

必須要看到那個人（家人）的需求。

請在一周內蒐集所有家人的回答（包括你自己的）。

看完回答，再思考有沒有新的想法。

請回饋給我，這些想法如何推動你的決定？

回饋：

寫下這個不大不小的煩惱之後，雖然沒有什麼回音，且內心對於回音也不抱任何期待，但是我的工作狀態居然變好了——我衡量工作狀態的標準，是看早上幾點到公司：如果壓線趕到，那多半和最近的工作有所牴觸；到得早，說明對工作的好奇心、期待和熱情還沒耗盡。

這個狀態一直持續到昨天，早上老闆找我單獨談話，耗了一上午，主題是要為公司多付出，要常向其他部門加班的同事學習，諸如此類。

雖然我臉上不得不保持微笑，但感覺「工作不能影響正常生活」的底線被踩到，整個人都炸鍋。

與家人共同討論後，決定了接下來半年的計畫，包括什麼時候辭職、辭職之後做什麼、什麼時候找工作。

雖然決定離開，但內心仍然動盪傷感，感覺亂糟糟的，畢竟這是我的第一份工作，也是我第一次提出辭呈。

結果第二天早上就收到李老師的回覆，彷彿拿到一個錦囊，有了些許頭緒，做起來也很簡單，唰唰唰就寫完了，又督促家人按要求好好回答（哈哈哈，就是這麼霸道）。

答題很簡單，從大家的答案中，看到他們各自想要什麼也很容易，但弄明白這些看似不難的問題後，我卻有些糊塗了，本想好好沉澱兩天再給回饋，但覺得現在的糊塗或許也是一種回饋。

先說大家的回答，我的爸爸、媽媽、男友以及我自己，都希望我的工作朝九晚五，晚上早點回家，工作之餘做自己感興趣的事。

除此之外，媽媽希望我有時間多陪陪她，爸爸希望我有時間有能力了和他一起打拚事業，男友希望他回到家能吃到我做的熱騰騰晚飯。

問題很清楚，答案也一目了然，但是反而好像突顯出某些模糊的東西。

我現在還不知道那些東西是什麼，對那些東西的思考是否能得出結果，這結果又會將我引向何方。

再回頭看看家人的回答，大家的需求都很明確，無論是陪伴、共事還是做飯。唯獨我自己，寫了一堆最近因為「沒空」稍稍耽擱的事以外，似乎也沒什麼別的。