《只要改變5%，生活就有全新的可能》：我漸漸原諒了之前持續許多年，那個鹹魚又迷茫的自己
我們想讓你知道的是
知名心理學家李松蔚收錄44個故事案例，談論很多人在真實生活中遇到的問題，像是對自我的不滿、原生家庭的痛苦、夫妻關係的煩惱、工作與生活的矛盾等等。作者請個案在未來一周內，嘗試一個沒有試過的行動，嘗試5%的新可能，然後將結果回饋給他。新的行動帶來了新的經驗，而當新的經驗打破慣性的時候，改變就一步一步地發生了。
文：李松蔚
工作與理想可以兼顧嗎？
不確定，但只能往前走。
工作是人生的一大部分。
不只是為養家餬口，也不可避免地牽涉到「我是誰」以及「我希望過怎樣的生活」。
要想清楚這些問題並不容易。
青少年時期缺失的自我認知這一課，往往要在工作中重修。
職場的價值之一，就在於其現實性，它不太給幻想提供庇護的空間。
身在職場，不可避免會得到現實的甚至是冷酷的回饋。
你的回報，取決於提供了多少被人認可的價值，自我感動沒有太大意義。
另一方面，職場又是自主的，在規則邊界內，每個人都可以有適合自己的運作方式，不同的天賦、特性、價值偏好都可能被鼓勵。
年輕人在這裡磨練，逐漸明白：我無法成為別人，幸好也不必成為別人。
這裡有生活的百態：有人抗拒改變，也有人渴望不一樣；有人被看見，也有人恐懼被人看見；有人想歇歇腳，也有人擔心走得太慢⋯⋯
無論怎樣的理想，都要在現實的打磨中，一點一點確認它的形狀。
現實是腳下的路，但這條路通向的遠方，一定會是理想中的那個遠方嗎？
不想加班的我該辭職嗎？
問：
我最近有個很大的困擾，就是「什麼時候辭職」。
現在的工作是我自己挑的，也是畢業後的第一份差事。
因為覺得工作內容輕鬆又有趣，所以選擇忽略一些缺點（薪水低、強迫加班、升遷空間小）。
但是當對工作的新鮮感過去後，缺點（尤其是加班）就突顯出來了。
我其實就只是想過自己的小日子，能餬口就行了，想多照顧家裡一些，不願讓工作影響到日常生活品質。
但公司文化偏偏是鼓勵加班的，在強迫加班的時間過後，同事們的屁股還黏在椅子上不肯走，讓我一度懷疑他們是不是得了「不記得下班時間症候群」。
我一開始都是準點走的，後來被上級暗示幾次後，雖然憋著一肚子氣，但也做出了一點妥協（下班後玩十分鐘手機再走）。
我覺得我肯定不會在這家公司待很久，但該什麼時候辭職呢？
老闆又在開會宣導加班時，我就恨不得把辭職信摔他臉上。
但一切順利時，又想這份工作除了加班外，也沒什麼不能忍受的缺點，要是跳槽說不定比這個還差，不如再做兩天。
而且我超級討厭面試。
雖然家人都支持我換工作，但我從來沒有打開人力銀行網站，去搜尋工作相關資訊，向來都是哭哭啼啼說自己要辭職，第二天又罵罵咧咧地去上班。
有時候還很想家裡蹲，又覺得沒有工作的約束，我肯定會把生活過得很頹廢，但又真的很想當鹹魚。
世界之大，就沒有一條鹹魚能開心玩耍的地方嗎？
答：
我有一個建議，或許能幫你理清決策的思緒。
但是要辛苦一下你的家人，請他們配合。
給你和每個家人都發一張紙，列有如下問題，請他們簡單回答。
1. 你希望 ╳ ╳ （你的名字）以後回家更早一點還是更晚一點？
2. 如果 ╳ ╳ 以後每天準時下班，你最希望她幾點到家？是否願意她一整天都在家裡？
3. 你最希望 ╳ ╳ 工作以外的時間用來做什麼？
4. 如果 ╳ ╳ 以後每天都在公司加班，你能接受她最晚加班到幾點？還是多晚都能接受？
5. 為了支持 ╳ ╳ 加班，你最多願意付出什麼？
答案不用太長，但要儘量具體，也就是自己寫出明確的期望。
哪怕是「不支持」、「什麼都不想做」也好。
但不能沒有態度，像是「我都聽她的」、「她想做什麼就做什麼，我都行」。
必須要看到那個人（家人）的需求。
請在一周內蒐集所有家人的回答（包括你自己的）。
看完回答，再思考有沒有新的想法。
請回饋給我，這些想法如何推動你的決定？
回饋：
寫下這個不大不小的煩惱之後，雖然沒有什麼回音，且內心對於回音也不抱任何期待，但是我的工作狀態居然變好了——我衡量工作狀態的標準，是看早上幾點到公司：如果壓線趕到，那多半和最近的工作有所牴觸；到得早，說明對工作的好奇心、期待和熱情還沒耗盡。
這個狀態一直持續到昨天，早上老闆找我單獨談話，耗了一上午，主題是要為公司多付出，要常向其他部門加班的同事學習，諸如此類。
雖然我臉上不得不保持微笑，但感覺「工作不能影響正常生活」的底線被踩到，整個人都炸鍋。
與家人共同討論後，決定了接下來半年的計畫，包括什麼時候辭職、辭職之後做什麼、什麼時候找工作。
雖然決定離開，但內心仍然動盪傷感，感覺亂糟糟的，畢竟這是我的第一份工作，也是我第一次提出辭呈。
結果第二天早上就收到李老師的回覆，彷彿拿到一個錦囊，有了些許頭緒，做起來也很簡單，唰唰唰就寫完了，又督促家人按要求好好回答（哈哈哈，就是這麼霸道）。
答題很簡單，從大家的答案中，看到他們各自想要什麼也很容易，但弄明白這些看似不難的問題後，我卻有些糊塗了，本想好好沉澱兩天再給回饋，但覺得現在的糊塗或許也是一種回饋。
先說大家的回答，我的爸爸、媽媽、男友以及我自己，都希望我的工作朝九晚五，晚上早點回家，工作之餘做自己感興趣的事。
除此之外，媽媽希望我有時間多陪陪她，爸爸希望我有時間有能力了和他一起打拚事業，男友希望他回到家能吃到我做的熱騰騰晚飯。
問題很清楚，答案也一目了然，但是反而好像突顯出某些模糊的東西。
我現在還不知道那些東西是什麼，對那些東西的思考是否能得出結果，這結果又會將我引向何方。
再回頭看看家人的回答，大家的需求都很明確，無論是陪伴、共事還是做飯。唯獨我自己，寫了一堆最近因為「沒空」稍稍耽擱的事以外，似乎也沒什麼別的。
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！