行政院公布明年軍公教調薪4％，公立大專學術加給調升15％，全教總：調薪應法制化、反映物價水準

行政院今（1）日公布113年軍公教調薪4％，如此一來，總統蔡英文任內總共會調升11.4％。除此之外，公立大專院校助理教授以上教師的學術研究加給，也將調升15％。對此，全教總肯定行政院正面回應民意，但建議軍公教調薪機制法制化，且要將公教代表納入薪資審議委員會。

行政院院會今日討論軍公教調薪事宜，發言人林子倫在會後記者會轉述行政院長陳建仁的說法，考量112年經濟成長率相對全球及主要經濟體較為穩健，從111年調薪以來，消費者物價指數成長幅度112年將達到5％以上，民間企業平均薪資及基本工資也持續成長。

因此，為了慰勉軍公教人員在過去2年防疫期間的辛勞與貢獻，核定113年度軍公教員工調薪4％，總共約有73萬人受惠。陳建仁指出，為了強化延攬、留任教研人員的誘因，並提升高等教育的國際競爭力，公立大專院校助理教授以上的教師學術研究加給及中央研究院相當等級人員的專業加給都調整15％。

陳建仁表示，蔡英文任內已經3次調整軍公教員工待遇，總共調升11.4％，希望能藉由這次軍公教加薪，帶動民間企業跟進。

行政院人事行政總處給與福利處長林錦慧表示，軍公教員工待遇調整程序，歷年來都是由人事行政總處綜合考量經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準、政府財政狀況，擬具研析方案，提請軍公教員工待遇審議委員會討論，最終決定是否調整。

113年調薪對象包括軍公教人員、技工工友、約聘僱人員，主要調整是本俸、專業加給、主管職務加給。林錦慧指出，相關支給表別會由人總做細部調整作業，相關預算將納入113年度中央政府總預算案，113年度中央政府總預算案經立法院三讀通過並奉總統公布後，由行政院核定各項支給表，自113年生效，並函送各機關據以辦理薪資調整作業。

全教總：調薪應法制化、反映物價水準

對此，全教總肯定行政院正面回應民意，將軍公教薪資調幅從原定的3％提高到4％，但全教總主張應調到6％，理事長侯俊良也對此表達遺憾，他強調政府就是軍公教的雇主，應該從政府率先落實尊嚴勞動。

全教總也建議軍公教調薪機制法制化，並將公教員工代表納入薪資審議委員會。現行軍公教待遇分別有《軍人待遇條例》、《公務人員俸給法》、《教師待遇條例》等規定，但都沒有明訂調薪機制，讓調薪和台灣經濟成長趨勢脫鉤。全教總統計，從民國90年開始，軍公教僅有5次調薪且公部門調薪幅度既落後民間企業平均薪資，也跟不上物價指數增幅，形成實質減薪狀態。

全教總主張公教調薪應以「重要民生物價指數」為基準，才能真實反映實質物價水準，維持基層員工基本生活。

此外，公部門調薪雖然有「軍公教待遇審議委員會」進行審議，但實際上只有政策諮詢性質，最終拍板定案者仍是閣揆，且委員會成員清一色為政府部門代表，沒有任何一位公教人員代表。侯俊良表示，政府調薪機制的公開透明程度與代表性，甚至不如「勞工基本工資審議委員會」，因此，全教總將持續遊說爭取，落實尊嚴勞動。

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核稿編輯：翁世航