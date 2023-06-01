唯一反對黨遭取消參選資格，聯合國批評柬埔寨選舉不具包容性

在野的柬埔寨燭光黨，原被外界預期為可以在7月的選舉中成為執政的柬埔寨人民黨的唯一有機會的挑戰者，但該國憲法委員會上週（5月25日）拒絕推翻禁止其註冊的決定，燭光黨無法再上訴。對此，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）含蓄地批評這場即將到來的選舉不具包容性。

據《美聯社》報導，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示：「秘書長重申，代表多元化觀點和選民選擇的包容性選舉，對於增強對選舉進程的信心，以及鞏固柬埔寨人民行使其民主權利的能力非常重要。」

「正如古特雷斯去年訪問柬埔寨時所說，最重要的是開放的公民空間去保護人權捍衛者，以及讓公民社會發揮更廣泛的作用，這些對於保護人權，以及柬埔寨的民主發展和鞏固和平都至關重要。」杜雅里克說，並補充：「秘書長重申聯合國承諾支持一個和平、民主、充分尊重所有公民人權的柬埔寨。」

雖然名義上是民主國家，但柬埔寨人民黨幾十年來牢牢掌握權力，幾乎控制了各級政府，洪森也已經擔任了38年的總理職務。

柬埔寨首相洪森。Photo Credit:GettyImages 柬埔寨首相洪森。

燭光黨的缺席，使得7月23日的國民議會選舉只剩下洪森的政黨、其盟友和缺乏全國影響力的小黨角逐125名議員席位。而外界預測，洪森的長子、陸軍總司令洪馬內將接替他的父親出任總理。

在憲法委員會作出裁決之前，聯合國柬埔寨人權調查員Vitit Muntarbhorn便對柬埔寨政府「限制政黨參與選舉」的權力表示震驚，而在憲法委員會駁回燭光黨的上訴後，美國國務院則表示不會派官方觀察員見證該國選舉。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在一份聲明中表示：「針對反對黨、獨立媒體和民間社會的人為法律行動、威脅、騷擾和出於政治動機的刑事指控，破壞了柬埔寨發展為多黨民主國家的國際承諾。」

柬埔寨救國黨普遍被視為是燭光黨的前身，該黨在2018年選舉對洪森領導的人民黨構成嚴重挑戰，但在大選前因有爭議的法院裁決而被解散。燭光黨遭強制解散後，人民黨贏得了該場選舉中國民議會的所有席位。西方國家宣稱2018年的選舉既不自由也不公平，並對柬埔寨實施經濟制裁作為回應。

救國黨共同創辦人、目前仍自我流放的反對派領袖山嵐西（Sam Rainsy）則表示燭光黨的參選資格遭取消意味著7月的選舉將是會一場「虛假」的選舉。而柬埔寨大多數著名的反對派政客現在都在國外自我流放，以避免因當局所捏造的各種指控而入獄。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒