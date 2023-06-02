經濟部助攻臺廠參與3GPP通訊標準研商 掌握通訊產業國際商機

為加速臺灣產業接軌下世代通訊技術標準，爭取未來6G、衛星通訊國際供應鏈商機，經濟部支持臺灣資通產業標準協會及我國業者合力爭取全球行動通訊標準組織3GPP（3rd Generation Partnership Project）第100次全體會員大會來臺，於今（112）年6月12日至6月16日在臺北南港展覽館2館盛大辦理通訊標準研商會議。

此次盛會將吸引全球7大通訊標準開發組織、來自41國家，800多家國際資通訊大廠如Apple、Qualcomm、NTT DoCoMo、T-Mobile、Samsung、LG、Intel、Nokia、Ericsson等電信營運、晶片製造商、網路設備、手機終端商來臺，與我國業者共同研商「RAN（無線通訊與頻段）、SA（系統與服務端）、CT（核心網路與終端）」等三大技術領域議題，期間並舉辦行動通訊網路第19版（Rel-19）演進技術標準工作坊（Rel-19 Workshop），由國際大廠提出前瞻技術提案，預期將成為未來6G發展前哨站。

本次為3GPP成立以來第100場全體會員大會，預期超過950位國際通訊專家自世界各國來臺與會，可搭建臺灣業者與全球大廠的互動交流管道。臺灣是全球通訊產業供應鏈重要夥伴，擁有安全、可信賴的投資發展環境。經濟部工業局持續支持我國業者參與國際通訊組織，加速我國產業與全球標準制定連接，與國際共同推動未來通訊技術發展。

經濟部亦同步於會議期間舉辦太空產業國際合作論壇、次世代通訊技術高峰會、國際組織參與策略諮詢工作坊等活動，安排國際衛星、資通訊、電信大廠與臺廠進行商談交流，協助臺廠扮演更關鍵的供應鏈角色，期許各界專業人士共襄盛舉，攜手拓展臺灣資通訊產業的全球影響力。

責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna