2023/06/01,
經濟

《台美21世紀貿易倡議》首批協定6/1晚間正式簽署，貨運、航運等出口業者將受惠

《台美21世紀貿易倡議》首批協定6/1晚間正式簽署，貨運、航運等出口業者將受惠
圖說：日前總統蔡英文（右）2日在總統府接見美京中華會館回國參訪團，致詞表示台美21世紀貿易倡議已完成第2輪談判｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

自去（2022）年6月宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」以來，雙方歷經二次實體會議及數十次視訊會議與溝通，已就12項議題中的貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題完成談判。

台美將今（1）日晚間，正式簽署《台美21世紀貿易倡議》首批協定，這是兩國數十年來簽署的結構最完整的貿易協定。而協定中，影響層面廣泛，尤其貿易便捷化上，貨運業者、快遞業者、航商（空運、海運）等出口業者將受惠。

台美首批BTA今晚簽署

台灣與美國貿易將有進展，台美雙方協定於6月1日晚間10點，於美國華府正簽署《台美21世紀貿易倡議》首批協定。行政院經貿談判辦公室強調，這一項協議深具歷史意義。

自去（2022）年6月宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」以來，雙方歷經二次實體會議及數十次視訊會議與溝通，已就12項議題中的貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題完成談判。

行政院經貿談判辦公室指出，美方認為，這將是台美雙邊經貿關係深具歷史意義的一刻。而該貿易協定，將包括前言及8個章節，共81條條文，協定結構相當完整，且內容可再擴充。

值得注意的是，首先，台美分別指定「行政院經貿談判辦公室」及「美國貿易代表署」作為簽約方（台灣駐美代表處及美國在台協會）的指定代表，並透過指定代表及其他主管機關履行協定義務。

接著是，在「貿易便捷化」方面，確保關務程序之效率與透明化，以簡化通關及邊境查驗作業，並透過電子化方式加速通關，節省廠商通關所需時間及費用。

還有「良好法制作業」方面，規範中央行政機關在制定法規時，應採用完善、透明化的原則，且應將對中小企業的影響納入考量。然後是在「中小企業」方面，將合作增加中小企業的經商機會，促進雙方中小企業的就業與成長，包括透過資訊分享與定期對話機制等方式共同合作。

貨運業者、航商（空運、海運）等業者受惠

更重要的是，納入貿易協定常見的一般例外、安全例外、租稅措施、金融業基於審慎原則之措施、原住民族權利等例外規定；雙方並將設置聯絡點，溝通協定涵蓋事項。

行政院經貿談判辦公室說明，本協定不僅是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，更代表著台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑。這也是利用堆積木（building block）方式完成台美FTA的重要一步。

根據經貿談判辦公室的公開資訊指出，協定生效後可以受惠的對象相當廣泛。例如在貿易便捷化上，貨運業者、快遞業者、航商（空運、海運）、報關行、貨主、出口業者，特別是農產品通關。

經貿談判辦公室強調，台灣中小企業占全體企業達98%以上，是我國經濟成長的重要骨幹，台美將促進彼此對中小企業育成中心、出口協助中心等機構之合作，加強對於中小企業融資、教育訓練計劃、貿易便捷等方面的資訊。

最後，根據協定明示，台美可定期召開中小企業對話，邀請官方代表、私部門、產學代表、中小企業（含由代表性不足團體所經營者）等廣泛參與，討論台美中小企業貿易之機會與挑戰，除為各方參與者創造彼此建立聯繫與商談合作之平台外，也確保中小企業及相關利害關係者之意見被聽見。

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核稿編輯：翁世航


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