《療傷之旅——與你一起經歷喪親之痛》：解開有關哀悼的迷思

縱然社會思想日益開放，但普遍對於失喪及死亡的事情仍然諸多避諱，人們傾向將憂傷隱藏，繼而導致喪親者產生種種對哀傷不正確的想法或迷思，例如常見的有：

「時間會沖淡哀傷，無須刻意照顧自己的情緒。」

表面看來這也許是對的，但事實上哀傷若夾雜着恐懼、憤怒、內疚等情緒，沒有得到處理，會轉變成妨礙喪親者日後與他人建立關係的阻力，甚至影響日常生活。

「摯愛已去了天堂（或淨土），所以我不應難過。」

雖然在信仰上亡者已得到安頓，但你的悲傷可能來自對他／她的不捨，又或後悔沒有好好珍惜在一起的時間。縱使喪親者藉着宗教的信念會獲得安慰，但難過的感覺不會一下子消失，故須予以尊重，不應批評。

「我哀慟的程度格外猛烈，時間特別長，這可能是我過分脆弱或心理有問題。」

哀慟的程度與時間因人而異，會受喪親者與亡者的關係、喪親者個人的經歷、亡者的臨終情況等影響，因此沒有「正常」的程度或時間。

「如果我在喪親後很快便重新投入日常生活軌跡，這表示自己冷血，別人亦會認為我不夠愛亡者。」

一如前述，我們不能以自己的標準去評論他人，更不應以他人的標準去評論自己。一切依從內心的意向以及身體感覺行事，不需理會他人。

「我想我完全過渡哀傷期的了，只要人們不在我面前提起逝者就可以了。」

我們不需刻意埋藏對亡者的記憶，或逃避觸碰關於亡者的話題。因為有時候透過其他人口中可以知道更多關於亡者的生活逸事、被欣賞的地方、為他人帶來的影響，我們可以藉此更立體認識我們的摯愛。因着亡者真真正正存活於人們心中的憑證，聽着聽着我們反而會得到安慰。若別人提起亡者時你仍會產生強烈不適的反應，這表示你需要多一點時間去哀悼，不需勉強自己盡快裝作沒事一樣。

「面對喪親，忙碌就是最佳的止痛劑。」

喪親者很多時刻意令自己忙碌，如打掃家居、加班工作，盡可能不讓自己安靜下來，來逃避哀傷。但忙碌顯然只是暫時有效的方法。忙碌過後，會更感空虛。相反，給自己多一點空間，好好照顧自己，痛苦較容易慢慢消減。

「亡者不希望我太過傷心。」

這顯然是真的，但你不需因此而壓抑悲傷，因悲傷是自然的，你與其聽從亡者，不如聆聽自己的需要。

「我在孩子面前流露哀傷，會令他們手足無措。」

若果你壓抑哀傷，反而給孩子示範：哀傷是不好的。倒不如跟他們分享你的感受，也容許他們與你一同表達哀傷，悼念亡者，這樣你與孩子的關係會更加密切。

書籍介紹

本文摘錄自《療傷之旅——與你一起經歷喪親之痛》（增訂版），蜂鳥出版

圖片來源：蜂鳥出版

書名：療傷之旅——與你一起經歷喪親之痛（增訂版）

作者：黃慧英

出版社：蜂鳥出版

本書初版於2015年推出，一直備受生死教育界及哀傷輔導工作者推薦，絕版至今在廣大支持下重新推出增訂版

增訂版除了新增全新篇幅探討失胎的傷痛及疫情下的死亡外，亦加入由伍桂麟先生撰寫的實用資訊

內容簡介：

死亡，對於某些人而言是結束；

對於身邊人卻是一個開始——失去的開始。

接受失去、過渡悲傷、重新出發，

當中需要經歷多少的情緒來襲和多大的思想衝擊？

長年推廣生死教育、現時從事創傷治療及哲學輔導工作的黃慧英教授，將喪親者會經歷的生理、心理、思想、行為等的變化一一解構，並提供實用的療癒建議，陪伴當事人逐步走出摯愛之死的陰霾。

長路漫漫，可幸仍然有人同行。

作者簡介：

黃慧英

從事哲學教育30年，曾任香港嶺南大學哲學系副教授、香港生死教育學會副會長。2002年開辦「生死學」課程，至2020年退休；亦為香港大學持續進修學院開設「死生之念」、「生死之思」等證書課程，向社會大眾推廣生死教育。近年從事創傷治療及哲學輔導工作。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin