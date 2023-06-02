《療傷之旅——與你一起經歷喪親之痛》：做個貼心同行者的要點

起初陪伴喪親者踏上療傷之旅可能會感到膽顫心驚，一方面害怕自己說錯、做錯而加劇了他／她的痛苦，另一方面又害怕自己提供不到實質的支援。以下提出一些建議，希望你更有信心和能力與他／她同行。

幫忙減輕生活上的負擔

你可主動向喪親者提出幫忙照顧小孩、開車接送、做飯與打理家務。在喪親初期，愈是瑣碎的雜務，愈需他人代為處理。你可以問他／她需要怎樣的幫助，也可運用你敏銳的觀察力默默地做，如清潔房子、洗衣、為盆栽澆水，又或做一個清淡的湯。但留意是否讓當事人感到舒服，不要喧賓奪主。

該說甚麼，不該說甚麼？

你可能會擔心說錯話，令喪親者更加難過。其實無須刻意不提及亡者，因為就算你不提，他／她心內都充斥着亡者的影像；你若無其事地憶述有關亡者在生的故事片段，反而能夠撫慰喪親者的心靈，他／她會感激你沒有因亡者的離開而在言談間或生活上將對方排斥開去。

你應該說些有助於喪親者與他／她自己或這個世界有關聯的話題，例如請喪夫的朋友關心年幼子女的情緒，又或請喪母的年輕人多注重自己的健康與飲食。他們初時可能不容易接受你的勸告，所以必須先讓他／她好好哀悼，處理自己的哀傷及其他情緒，才容易積極地向前看。

盡量不要說些令喪親者更感悔咎及自責的話，例如對於無法補救的決定，不要說：「早知……便不該……」、「如果……便不會……」等等。

不要妄下論斷及批評

每個人都有自己的悼念方式及時間，不要用「正常」、「不正常」的判斷加諸喪親者的行為或表現（例如不應說「已經三個月了，是時候好好處理他／她的遺物」、「足足一年了，還哭甚麼呢！」），只需尊重及默默的支持與陪伴。

持續定時地給予適切的關心及援助

很多時候陪伴者在家屬喪親的初期很落力給予支援，如幫忙處理喪禮等事宜，但過後卻忘記持續關心及問候。療癒之路是需時的，記着不要讓他／她感到被遺忘，長期支援是很重要的！

應不應尋求專業人士幫助？

若發覺喪親者的情緒長期沒有改善或轉壞，如持續抑鬱、內疚、憤怒或長期失眠，以致嚴重影響日常工作、身體暴瘦、百病纏身，甚至有自殺念頭等，加上欠缺家人朋友的支持網絡，而你又未能隨時隨地去幫助他，便應尋求專業人士的協助，讓他／她早日得到適切的輔導。

書籍介紹

本文摘錄自《療傷之旅——與你一起經歷喪親之痛》（增訂版），蜂鳥出版

圖片來源：蜂鳥出版

書名：療傷之旅——與你一起經歷喪親之痛（增訂版）

作者：黃慧英

出版社：蜂鳥出版

本書初版於2015年推出，一直備受生死教育界及哀傷輔導工作者推薦，絕版至今在廣大支持下重新推出增訂版

增訂版除了新增全新篇幅探討失胎的傷痛及疫情下的死亡外，亦加入由伍桂麟先生撰寫的實用資訊

內容簡介：

死亡，對於某些人而言是結束；

對於身邊人卻是一個開始——失去的開始。

接受失去、過渡悲傷、重新出發，

當中需要經歷多少的情緒來襲和多大的思想衝擊？

長年推廣生死教育、現時從事創傷治療及哲學輔導工作的黃慧英教授，將喪親者會經歷的生理、心理、思想、行為等的變化一一解構，並提供實用的療癒建議，陪伴當事人逐步走出摯愛之死的陰霾。

長路漫漫，可幸仍然有人同行。

作者簡介：

黃慧英

從事哲學教育30年，曾任香港嶺南大學哲學系副教授、香港生死教育學會副會長。2002年開辦「生死學」課程，至2020年退休；亦為香港大學持續進修學院開設「死生之念」、「生死之思」等證書課程，向社會大眾推廣生死教育。近年從事創傷治療及哲學輔導工作。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin