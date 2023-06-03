《療傷之旅——與你一起經歷喪親之痛》：彈性哀悼期的重要
我們想讓你知道的是
何謂過渡哀悼期？一般而言，當你想到已逝的親人而可以不感到痛苦，回憶起逝者時不會不能自已地慟哭，並能重新將感情投放在日常生活中，代表你已逐漸離開哀悼期。當然偶爾還是會有一絲絲傷悲吧，但程度明顯已經較為平靜及緩和。
親人逝世的一刻，彷彿時間都停頓了，此一刻標誌着你與他／她共同生活的終結。世界既然終結，你感到孑然一身，沒有容身之所，腦子一片空白，間中或浮起你們共度的片段、一些話語、某個表情與眼神，無論是甜或苦，都會引起你無盡的傷痛。
哀悼期長短 不代表感情深淺
當你恢復意識，聽到秒針跳動，意味着療傷之旅的開始。此路看似漫漫無止境，要走多久，實在因人而異，有統計謂很多人需要二至四年才走出來（難怪我國古代有三年之喪）。但沒有所謂「正常」或「不正常」，亦不能以時間的長短來衡量你與亡者感情的深淺，有些人較早過渡哀傷，有些則可能逾十數年仍受傷痛所困。
至於何謂過渡哀悼期？一般而言，當你想到已逝的親人而可以不感到痛苦，回憶起逝者時不會不能自已地慟哭，並能重新將感情投放在日常生活中，代表你已逐漸離開哀悼期。當然偶爾還是會有一絲絲傷悲吧，但程度明顯已經較為平靜及緩和。
先梳理情緒 方能隨時間復元
有一句英文諺語道：「Time heals all wounds.」人們常認為哀傷必然會隨時間淡忘，然而這是否成立很視乎個人如何處理喪親的經歷。若然一些喪親者只是逃避失去親人的事實或過分沉溺於傷痛之中，而沒有適當地處理當中的種種情緒，就算經過一段很長很長的時間後，他們仍可能被情緒困擾。相反，如果喪親者能妥善梳理自己的情緒，隨着自己的步伐適應喪親後的生活，那麼時間的確可以對喪親者有所幫助。
正如身體的傷口一樣，能否早日痊癒端視乎傷口是否被正視及得到適當的護理，有時表面結疤的傷口，內裡卻正在潰爛。療傷不是叫你忘記逝世的人，也不是要你刪除那段感情或關係，而是與之好好道別，讓亡者安寧，生者安心，繼續自己的人生。
書籍介紹
本文摘錄自《療傷之旅——與你一起經歷喪親之痛》（增訂版），蜂鳥出版
書名：療傷之旅——與你一起經歷喪親之痛（增訂版）
作者：黃慧英
出版社：蜂鳥出版
- 本書初版於2015年推出，一直備受生死教育界及哀傷輔導工作者推薦，絕版至今在廣大支持下重新推出增訂版
- 增訂版除了新增全新篇幅探討失胎的傷痛及疫情下的死亡外，亦加入由伍桂麟先生撰寫的實用資訊
內容簡介：
死亡，對於某些人而言是結束；
對於身邊人卻是一個開始——失去的開始。
接受失去、過渡悲傷、重新出發，
當中需要經歷多少的情緒來襲和多大的思想衝擊？
長年推廣生死教育、現時從事創傷治療及哲學輔導工作的黃慧英教授，將喪親者會經歷的生理、心理、思想、行為等的變化一一解構，並提供實用的療癒建議，陪伴當事人逐步走出摯愛之死的陰霾。
長路漫漫，可幸仍然有人同行。
作者簡介：
黃慧英
從事哲學教育30年，曾任香港嶺南大學哲學系副教授、香港生死教育學會副會長。2002年開辦「生死學」課程，至2020年退休；亦為香港大學持續進修學院開設「死生之念」、「生死之思」等證書課程，向社會大眾推廣生死教育。近年從事創傷治療及哲學輔導工作。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。