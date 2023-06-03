《療傷之旅——與你一起經歷喪親之痛》：彈性哀悼期的重要

親人逝世的一刻，彷彿時間都停頓了，此一刻標誌着你與他／她共同生活的終結。世界既然終結，你感到孑然一身，沒有容身之所，腦子一片空白，間中或浮起你們共度的片段、一些話語、某個表情與眼神，無論是甜或苦，都會引起你無盡的傷痛。

哀悼期長短 不代表感情深淺

當你恢復意識，聽到秒針跳動，意味着療傷之旅的開始。此路看似漫漫無止境，要走多久，實在因人而異，有統計謂很多人需要二至四年才走出來（難怪我國古代有三年之喪）。但沒有所謂「正常」或「不正常」，亦不能以時間的長短來衡量你與亡者感情的深淺，有些人較早過渡哀傷，有些則可能逾十數年仍受傷痛所困。

至於何謂過渡哀悼期？一般而言，當你想到已逝的親人而可以不感到痛苦，回憶起逝者時不會不能自已地慟哭，並能重新將感情投放在日常生活中，代表你已逐漸離開哀悼期。當然偶爾還是會有一絲絲傷悲吧，但程度明顯已經較為平靜及緩和。

先梳理情緒 方能隨時間復元

有一句英文諺語道：「Time heals all wounds.」人們常認為哀傷必然會隨時間淡忘，然而這是否成立很視乎個人如何處理喪親的經歷。若然一些喪親者只是逃避失去親人的事實或過分沉溺於傷痛之中，而沒有適當地處理當中的種種情緒，就算經過一段很長很長的時間後，他們仍可能被情緒困擾。相反，如果喪親者能妥善梳理自己的情緒，隨着自己的步伐適應喪親後的生活，那麼時間的確可以對喪親者有所幫助。

正如身體的傷口一樣，能否早日痊癒端視乎傷口是否被正視及得到適當的護理，有時表面結疤的傷口，內裡卻正在潰爛。療傷不是叫你忘記逝世的人，也不是要你刪除那段感情或關係，而是與之好好道別，讓亡者安寧，生者安心，繼續自己的人生。

書籍介紹

本文摘錄自《療傷之旅——與你一起經歷喪親之痛》（增訂版），蜂鳥出版

圖片來源：蜂鳥出版

書名：療傷之旅——與你一起經歷喪親之痛（增訂版）

作者：黃慧英

出版社：蜂鳥出版

本書初版於2015年推出，一直備受生死教育界及哀傷輔導工作者推薦，絕版至今在廣大支持下重新推出增訂版

增訂版除了新增全新篇幅探討失胎的傷痛及疫情下的死亡外，亦加入由伍桂麟先生撰寫的實用資訊

內容簡介：

死亡，對於某些人而言是結束；

對於身邊人卻是一個開始——失去的開始。

接受失去、過渡悲傷、重新出發，

當中需要經歷多少的情緒來襲和多大的思想衝擊？

長年推廣生死教育、現時從事創傷治療及哲學輔導工作的黃慧英教授，將喪親者會經歷的生理、心理、思想、行為等的變化一一解構，並提供實用的療癒建議，陪伴當事人逐步走出摯愛之死的陰霾。

長路漫漫，可幸仍然有人同行。

作者簡介：

黃慧英

從事哲學教育30年，曾任香港嶺南大學哲學系副教授、香港生死教育學會副會長。2002年開辦「生死學」課程，至2020年退休；亦為香港大學持續進修學院開設「死生之念」、「生死之思」等證書課程，向社會大眾推廣生死教育。近年從事創傷治療及哲學輔導工作。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin