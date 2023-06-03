朱家安：關於歧視、仇恨言論與言論自由的書單

我們想讓你知道的是
在現代民主社會，我們期待言論自由帶來許多好東西，例如讓人類社群藉由完整的討論來明智、公平的決定社會前行的方向。就是因為語言和討論非常重要，我們才更需要看得見這些不中立之處，如此一來，我們才能對語言和討論更有警覺，讓這些工具帶來更多好處、更少悲劇。
文：朱家安
台大經濟系學生的歧視發言引起公憤，這篇介紹一些跟歧視、仇恨言論、言論自由有關的書給大家參考。以下我把這些書並列，說明他們在台灣相關議題上能帶來哪些幫助。
《隱性偏見》：偏見的產地和治療手段
在中文世界裡，潔西卡．諾黛兒《隱性偏見》是我讀過討論歧視和刻板印象最完整的書。諾黛兒使用心理學研究介紹刻板印象的運作方式，讓讀者了解刻板印象為何構成歧視、構成哪些歧視。此外，他也介紹美國做了哪些努力來對抗歧視，並且考察這些「多元」計畫的有效性。
諾黛兒的描述具體、分析方式也相當有啟發性。舉例來說，若在一些情況下，直接造成傷害的並不是有問題的刻板印象，而是有問題的刻板印象影響人去做出有問題的判斷，那麼我們有機會藉由改變環境來避免這些判斷出現。黑人受到選擇性執法，是美國熱議的問題，如果這些問題的癥結在於，高壓的工作環境和不健康的心理狀態，使得美國的警察沒有餘裕依循真正的專業方式去判斷面前的人是否危險，那麼除了改變警察對黑人的刻板印象，或許改善工作環境也能減少警察歧視黑人的問題。
在關於歧視仇恨言論和言論自由的討論裡，這本書可以讓你正確的了解刻板印象運作的機制，並且更有想像力去發想各種解決方案。
《異見的自由》：言論自由議題實務
我參與過很多關於言論自由的公共討論，在我看來這些討論往往沒有什麼進展，時間被花在釐清一些很基礎的誤解，像是「批評你並不侵犯你的言論自由」、「你有言論自由表達某個言論，不意味著那個言論是正確的╱不冒犯人╱在道德尚沒有疑慮」之類。我想這可能是因為目前教育在言論自由議題上還著重太少，所以參與討論的人往往需要重新發明輪子，或者先把別人剛剛發明出來的奇怪形狀輪子拆掉。
安東尼．路易斯是美國資深司法記者，得過兩次普立茲獎。要避免前述情況，他的《異見的自由》可以幫上忙。這本書記錄了美國憲法第一修正案的討論過程，豐富的細節能讓人更具體的了解言論自由議題底下種種該掌握的細節，例如：
- 為什麼要用憲法保障言論自由？
- 如何保護？
- 這種保護對抗的是哪些種類的干預？
- 政府通常會基於哪些顧慮而想要干預言論自由？
- 言論可能造成哪些傷害？
《我說，所以我存在》：語言是思想的框架
庫布拉．古慕塞（Kübra Gümüsay）是德國土耳其裔移民後代，是伊斯蘭教徒和女性，掌握很多種語言。在這本書裡，他說明文化如何限制語言、語言如何限制思考。語言並不客觀中立，而是社會當中掌握權力的人決定的。如果你在社會上很邊緣、缺乏影響力，那一些對你來說至關重要的概念或現象，可能遲遲沒有相應的語言來描述。
想一下：「體罰」、「家暴」、「性騷擾」，這些概念大多是20世紀中期之後才出現在中文裡，在這些概念出現之前，就不存在體罰、家暴和性騷擾嗎？當然存在，只是在這些現象底下受苦的人（女人和小孩）並沒有重要到讓社會覺得需要湊出語言來討論他們的經驗。
古慕塞討論的是土耳其裔女性伊斯蘭教徒在德國的經驗，和台灣的女性、原住民、移工、新住民當然是不一樣，但許多邊緣化的情況依然有類似格式。這本書可以打開你的眼睛和想像力，讓你更能預期和理解文化當中語言帶來的侷限，以及這些侷限在社會上的不均勻分布。
在關於歧視仇恨言論和言論自由的討論裡，這本書可以協助你比較務實的了解歧視仇恨言論和邊緣化可能會造成的傷害，增加你看見別人的困境的能力，這會讓你的判斷更加踏實和準確。
《不只是厭女》：語言如何做為武器
如果你在社會被邊緣化，你的語言很多時候幫不上你的忙，因為這語言不是為你設計的，是為其他更位於社會中心的族群。反過來說，如果你的身份在社會上相當強勢，語言對你來說的便利會高於其他人。例如說，在台灣通用的中文裡，你很容易就可以找到字眼羞辱女性、同志、原住民以及其他非主流族群，但要找到詞彙去有效的減損男性、異性戀、漢人的尊嚴，則相當困難。
著重於語言能帶來的壞效果，好像很負面，但這就是社會的現實。在《不只是厭女》當中，哲學家凱特．曼恩分析厭女情結，說明在社會當中，受到父權影響的人如何成為厭女者，去處罰那些試圖擺脫父權枷鎖的女性。在這當中許多處罰就是以語言為之，例如蕩婦羞辱、言語性騷擾等等。人類語言相當奧妙，當語言成為武器，也花招百出。有時候你甚至可以藉由讚美來厭女，例如稱讚某個女人願意為了丈夫的事業辭職在家帶小孩，「真是好太太」，在讚美的同時也豎立了好女人的標準，這些標準不只關於被你稱讚的女性，也約束了其他女性，就跟貞潔牌坊一樣。
對曼恩來說，厭女情結和性別歧視有不同功能，它們各司其職來維護父權。在關於歧視仇恨言論和言論自由的討論裡，這本書不但讓你更完整的了解歧視的內在結構，也能協助你辨認人類常用語言來做的一種壞事，當你有此敏感度，就更能看出那些偽裝成善意討論的權力壓制。
《知識的不正義》：言論權力不是人人都有
權力的差異是許多議題的核心，若一個人對此無意識，就無法了解別人在意的點。前面許多作者已經說明，語言帶來的權力分布並不均勻，哲學家 米蘭達．弗里克以兩個方向加入這個說明。
古慕塞提到，社會的主流語言不是為所有人設計的，而是為社會中心的族群設計的。如果你遭遇性騷擾，但社會上還沒有「性騷擾」這個概念，那你如何求助呢？當社會上現成的概念不足，使得你難以理解或談論你這個族群會遇到的特別困境，那麼你就落入弗里克所稱的「詮釋的不正義」。在《知識的不正義》裡，弗里克提出了一個完整的分析來說明「詮釋的不正義」，並指出一些可能的應對方案。
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10大南投農會伴手禮【下篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。