《欲望分子多巴胺》：愛情終究是握不住的多巴胺，了解之後也沒什麼了不起
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多巴胺讓人對屬於外界區域的事物感到興奮，並激勵我們去追求詩和遠方。它鼓勵獵人追踪難以捉摸的動物，鼓勵社畜申請夢寐以求的促銷活動，鼓勵消費者購買功能強大的汽車。 從演化的角度來看，這是有道理的。 畢竟，決定我們最終生死的往往並非眼前苛且可吃的食物，而是我們尚未擁有的遠方食物。
文：Gene
買啦！哪次不買？花錢買快樂！小孩子才做選擇！我全部都要！
隨著經濟發展，原本自己買不起的房子，現在大家也都買不起了。然而，豪宅還是如雨後春筍般冒出來，不是嗎？土豪還是可以像掃貨一樣一層樓、一棟樓地狂買，卻仍拔一毛而利天下，不為也！有錢人想的果然跟我們不一樣⋯⋯
然而，就像非洲的一分鐘也有六十秒一樣，控制魯蛇或溫拿的經濟行為，很可能都是腦中的同一種分子——多巴胺。
1957年，英國科學家凱瑟琳．蒙塔谷（Kathleen Montagu）首次在腦中發現多巴胺。事實上，我們腦中只有百萬分之五的腦細胞會產生多巴胺，可是它們對我們的行為卻有很大的影響。科學家們起初把多巴胺稱為「快樂分子」 ，因為當多巴胺在大腦中活躍時，人們的感受正是快樂。對吸毒注射毒品後，他們大腦會生產大量多巴胺，然後嗨翻天。多巴胺就是大腦讓人感覺良好的化學物質。
後來科學家對老鼠的進一步研究卻顯示，當牠們吃到美味的食物時，多巴胺的活性最高。然而，如果每天固定時間和份量喂食老鼠，牠們開心地把食物吃光，可是多巴胺卻不再大量分泌了。原來，多巴胺和快樂之間才沒有必然的關係，其他動物的研究顯示，多巴胺參與的其實是「酬賞預測誤差」（reward prediction error）——獎勵要比預期的高，多巴胺迴路才會活躍，我們才會感到愉悅，這就是所謂的大喜過望。
多巴胺才不是快樂分子，而是可能性的分子。多巴胺迴路並不真正關心美味的食物。 事實上，它並不真正關心任何可預測的事情。相反，當我們遇到新鮮的、意想不到的和令人興奮的事物時，多巴胺才會被釋放。驚喜越大，我們的大腦釋放的多巴胺就越多，我們感到的快樂也就越高。
於是，《欲望分子多巴胺：帶來墮落與貪婪、同時激發創意和衝動的賀爾蒙，如何支配人類的情緒、行為及命運》（The Molecule of More: How a Single Chemical in Your Brain Drives Love, Sex, and Creativity–and Will Determine the Fate of the Human Race）的兩位作者——美國喬治華盛頓大學精神病學和行為科學臨床教授丹尼爾．利伯曼（Daniel Z. Lieberman）和作家麥可．隆（Michael E. Long）指出，多巴胺讓期待變得刺激，激發我們的欲望，照亮我們的想像，開啟通往愛河之路！
澳洲昆士蘭大學的神經科學家佩蒂格魯（John Douglas “Jack” Pettigrew）提出，我們的大腦將世界劃分為兩個獨立的區域：周圍區域（peripersonal）和外界區域（extrapersonal）。 一切觸手可及的東西，都屬於周圍區域。任何我們無法觸及的東西，無論是比喻上的還是字面上的，都屬於外界區域。換句話說，我們大腦把眼前的苛且以及傳說中的詩和遠方分得一清二楚。
多巴胺讓人對屬於外界區域的事物感到興奮，並激勵我們去追求詩和遠方。它鼓勵獵人追踪難以捉摸的動物，鼓勵社畜申請夢寐以求的促銷活動，鼓勵消費者購買功能強大的汽車。 從演化的角度來看，這是有道理的。 畢竟，決定我們最終生死的往往並非眼前苛且可吃的食物，而是我們尚未擁有的遠方食物。
這就是多巴胺演化來讓我們追逐夢想的原因，一旦到手之後，多巴胺就撒手不管了。相較之下，「當下分子」（Here and Now molecules）如血清素、催產素、血管壓力素、腦內啡，才會讓愉悅更持久。
多巴胺讓我們體驗到，沒有最多，只有更多！信用卡刷爆一張接一張，那全都是多巴胺的錯！就連收納大師近藤麻理惠在生了第三個小孩後，也不得不承認要貫徹斷捨離的確很難。我們家中有多少用不到或一時衝動而買的東西，在這個消費主義時代，你我心知肚明。想要和需要，果然是不一樣的。
多巴胺讓我們墜入愛河，又讓人愛不釋手。如果曾經戀愛過，就會知道多巴胺多麼讓人感覺很興奮，那時候多巴胺大爆發。在浪漫關係的開始，大腦正忙於應對一段新關係的所有令人興奮的可能性。多巴胺瘋狂地噴發，我們感到欣快、腦殘、沉醉於愛。
問題是關係不可能永遠保持新鮮。當新鮮感退卻時，多巴胺也會隨之消失。過了蜜月期， 戀人就會開始覺得這段關係中缺少了什麼。就像黃舒駿在〈戀愛症候群〉裡唱的那樣：
「經過一段轟轟烈烈熱戀時期，不久就會開始漸漸痊癒，兩人開始互相厭倦，互相攻擊對方缺點，所有甜蜜都隨風而去。然後開始從錯覺和誤解中清醒，驚訝自己為何如此不聰明，為了愛情不管一切，不顧父母朋友姐妹兄弟，開始感到後悔不已，然後開始感到疲憊沉悶氣喘心悸牙痛頭痛夢囈，然後是精神不濟瞳孔放大脾氣暴燥四肢麻痺，終於受不了要分離。雖然結果頗令人傷心，了解之後也沒什麼了不起⋯⋯」，愛情終究是握不住的多巴胺⋯⋯當蜜月結束後，我們需要足夠的當下分子來維持我們對所參與的任何事情的興趣。
為了讓多巴胺在腦中噴湧而出，癮君子會嗑藥。事實上，成癮藥物會壓垮我們的多巴胺系統，帶來毀滅性的後果。多巴胺慾望迴路始於大腦的腹側被蓋區（Ventral tegmental area，VTA），在那裡產生的多巴胺被輸送到依核（nucleus accumbens，NAcc），以促進為生存和繁殖而奮鬥的行為。於是，我們面臨了今天多巴胺在酒精、麻醉劑和可卡因成癮中所起的作用，以及為什麼很難中斷對這些物質的成癮問題。
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。