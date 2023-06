《欲望分子多巴胺》：愛情終究是握不住的多巴胺，了解之後也沒什麼了不起

文:Gene

買啦!哪次不買?花錢買快樂!小孩子才做選擇!我全部都要!

隨著經濟發展,原本自己買不起的房子,現在大家也都買不起了。然而,豪宅還是如雨後春筍般冒出來,不是嗎?土豪還是可以像掃貨一樣一層樓、一棟樓地狂買,卻仍拔一毛而利天下,不為也!有錢人想的果然跟我們不一樣⋯⋯

然而,就像非洲的一分鐘也有六十秒一樣,控制魯蛇或溫拿的經濟行為,很可能都是腦中的同一種分子——多巴胺。

1957年,英國科學家凱瑟琳.蒙塔谷(Kathleen Montagu)首次在腦中發現多巴胺。事實上,我們腦中只有百萬分之五的腦細胞會產生多巴胺,可是它們對我們的行為卻有很大的影響。科學家們起初把多巴胺稱為「快樂分子」 ,因為當多巴胺在大腦中活躍時,人們的感受正是快樂。對吸毒注射毒品後,他們大腦會生產大量多巴胺,然後嗨翻天。多巴胺就是大腦讓人感覺良好的化學物質。

後來科學家對老鼠的進一步研究卻顯示,當牠們吃到美味的食物時,多巴胺的活性最高。然而,如果每天固定時間和份量喂食老鼠,牠們開心地把食物吃光,可是多巴胺卻不再大量分泌了。原來,多巴胺和快樂之間才沒有必然的關係,其他動物的研究顯示,多巴胺參與的其實是「酬賞預測誤差」(reward prediction error)——獎勵要比預期的高,多巴胺迴路才會活躍,我們才會感到愉悅,這就是所謂的大喜過望。

多巴胺才不是快樂分子,而是可能性的分子。多巴胺迴路並不真正關心美味的食物。 事實上,它並不真正關心任何可預測的事情。相反,當我們遇到新鮮的、意想不到的和令人興奮的事物時,多巴胺才會被釋放。驚喜越大,我們的大腦釋放的多巴胺就越多,我們感到的快樂也就越高。

於是,《欲望分子多巴胺:帶來墮落與貪婪、同時激發創意和衝動的賀爾蒙,如何支配人類的情緒、行為及命運》(The Molecule of More: How a Single Chemical in Your Brain Drives Love, Sex, and Creativity–and Will Determine the Fate of the Human Race)的兩位作者——美國喬治華盛頓大學精神病學和行為科學臨床教授丹尼爾.利伯曼(Daniel Z. Lieberman)和作家麥可.隆(Michael E. Long)指出,多巴胺讓期待變得刺激,激發我們的欲望,照亮我們的想像,開啟通往愛河之路!

澳洲昆士蘭大學的神經科學家佩蒂格魯(John Douglas “Jack” Pettigrew)提出,我們的大腦將世界劃分為兩個獨立的區域:周圍區域(peripersonal)和外界區域(extrapersonal)。 一切觸手可及的東西,都屬於周圍區域。任何我們無法觸及的東西,無論是比喻上的還是字面上的,都屬於外界區域。換句話說,我們大腦把眼前的苛且以及傳說中的詩和遠方分得一清二楚。

多巴胺讓人對屬於外界區域的事物感到興奮,並激勵我們去追求詩和遠方。它鼓勵獵人追踪難以捉摸的動物,鼓勵社畜申請夢寐以求的促銷活動,鼓勵消費者購買功能強大的汽車。 從演化的角度來看,這是有道理的。 畢竟,決定我們最終生死的往往並非眼前苛且可吃的食物,而是我們尚未擁有的遠方食物。

這就是多巴胺演化來讓我們追逐夢想的原因,一旦到手之後,多巴胺就撒手不管了。相較之下,「當下分子」(Here and Now molecules)如血清素、催產素、血管壓力素、腦內啡,才會讓愉悅更持久。

多巴胺讓我們體驗到,沒有最多,只有更多!信用卡刷爆一張接一張,那全都是多巴胺的錯!就連收納大師近藤麻理惠在生了第三個小孩後,也不得不承認要貫徹斷捨離的確很難。我們家中有多少用不到或一時衝動而買的東西,在這個消費主義時代,你我心知肚明。想要和需要,果然是不一樣的。

多巴胺讓我們墜入愛河,又讓人愛不釋手。如果曾經戀愛過,就會知道多巴胺多麼讓人感覺很興奮,那時候多巴胺大爆發。在浪漫關係的開始,大腦正忙於應對一段新關係的所有令人興奮的可能性。多巴胺瘋狂地噴發,我們感到欣快、腦殘、沉醉於愛。

問題是關係不可能永遠保持新鮮。當新鮮感退卻時,多巴胺也會隨之消失。過了蜜月期, 戀人就會開始覺得這段關係中缺少了什麼。就像黃舒駿在〈戀愛症候群〉裡唱的那樣:

「經過一段轟轟烈烈熱戀時期,不久就會開始漸漸痊癒,兩人開始互相厭倦,互相攻擊對方缺點,所有甜蜜都隨風而去。然後開始從錯覺和誤解中清醒,驚訝自己為何如此不聰明,為了愛情不管一切,不顧父母朋友姐妹兄弟,開始感到後悔不已,然後開始感到疲憊沉悶氣喘心悸牙痛頭痛夢囈,然後是精神不濟瞳孔放大脾氣暴燥四肢麻痺,終於受不了要分離。雖然結果頗令人傷心,了解之後也沒什麼了不起⋯⋯」,愛情終究是握不住的多巴胺⋯⋯當蜜月結束後,我們需要足夠的當下分子來維持我們對所參與的任何事情的興趣。

為了讓多巴胺在腦中噴湧而出,癮君子會嗑藥。事實上,成癮藥物會壓垮我們的多巴胺系統,帶來毀滅性的後果。多巴胺慾望迴路始於大腦的腹側被蓋區(Ventral tegmental area,VTA),在那裡產生的多巴胺被輸送到依核(nucleus accumbens,NAcc),以促進為生存和繁殖而奮鬥的行為。於是,我們面臨了今天多巴胺在酒精、麻醉劑和可卡因成癮中所起的作用,以及為什麼很難中斷對這些物質的成癮問題。