解析台灣智庫「青年參政」民調：18歲公投案未過和政黨立場有關？
我們想讓你知道的是
交叉比對的結果顯示，針對青年參政的議題而言，泛綠傾向於支持修憲下修公民投票權，並認為政府透過政策改革以鼓勵青年參政有較高的迫切性；泛藍和民眾黨則是反對修憲下修公民權，並認為政府透過政策改革以鼓勵青年參政沒有較高的急迫性。
文：沈有忠（東海大學政治系教授）
日前，「台灣智庫」公布了一份相當完整的青年政策民意調查。其中對於鼓勵青年參政的議題，大致上而言呈現了共識較低的結果，甚至在政黨支持者之間存在顯著的分歧。這和一年前的修憲過程、公投結果來看大致吻合。
去年提案修憲，完善公民權下修投票年齡至18歲，各政黨在立法院全數支持，但真正進入公投階段，有些政黨基於政黨利益轉向冷處理，以至於公投結果功敗垂成。此間，總統大選將近，各政黨、各主要候選人莫不再次的異口同聲說要支持青年政策的改革。但是否又會像2022年一樣，雷聲大、雨點小，甚至對青年參政的立場呈現言行不一的矛盾，必然又會引起社會的關注。
絕大多數民主國家投票年齡降、少保證金
關於青年參政的議題而言，先就制度限制來看，台灣是極少數民主國家仍將投票權訂在20歲的高年齡門檻。這和《民法》、《刑法》將成年的門檻訂在18歲呈現矛盾。此外，像是參選需繳交高額的保證金制度，也不利於青年朋友投身政治的實務工作。事實上，絕大多數的民主國家，不僅參政權訂在18歲甚至更低，參選的保證金制度也相當友善，甚至沒有此一門檻限制。
之所以不設下太嚴格的門檻限制青年參政，背後的原因其實很多。例如，希望透過青年參政，刺激民主政治的活化；希望透過青年參政，讓民主社會更加多元；希望透過青年參政，讓世代價值更有對話和尋求共識的空間；希望透過青年參政，讓青年朋友在享受民主權利的同時，也提早肩負支持民主的責任。無論就世界各國的經驗，以及學理的討論來看，鼓勵青年參政對於刺激民主深化而言，都是利大於弊，也是普世的民主價值。
回到台灣經驗來看，2022年3月，立法院在沒有任何一票反對，跨黨派壓倒性的多數下，以109票比0票通過了投票權下修至18歲的憲法修正案。半年後公民複決的結果，同意票52.96%，不同意票47.04%，但因同意票未達選舉人數總額的二分之一，最終沒有通過修正案。這場被視為完善公民權、鼓勵青年參政的政治改革與修憲，宣告失敗。
18歲公投案未過和政黨立場有關
眾所周知，台灣公民投票向來為政黨對決與動員的工具，因此政黨立場與其支持度幾乎完全反應在公投結果。從2018年10項公投，以及2021年四大公投的經驗皆可看出此一特性。也就是說，公民投票的結果仍視政黨的立場是贊成或反對而定。
然而，2022年的修憲案例，以立法院的提案，到最後公民投票的結果來看。透過公民權下修18歲來鼓勵青年參政的議題，在台灣呈現了政黨立場高度一致，但社會輿論卻高度分歧的弔詭現象。
因此在修憲案失敗的檢討中，對於特定政黨「打假球」，未能真正動員選民提高投票率，被視為公投失敗的主因之一。是否有特定政黨沒有真心動員支持者，在青年參政的議題上打假球，我們不得而知。但從近期公布的青年政策問卷結果來看，社會上對於透過修憲來鼓勵青年參政的議題，確實出現巨大的政黨以及年齡層的分歧。
「台灣智庫」在今年3月底公布了一份青年政策民意調查的結果。這份青年政策的民調相當完整的涵蓋了多項關於青年政策改革的議題，包括了婚生養、居住與交通、青貧與低薪、學用與國際訓練、青年創業、兵役與民防，以及本文所欲探討的青年參政的相關議題。在這份「台灣智庫」所設計的問卷中，也調查了受訪者2022年公投修憲下修投票年齡的贊成或反對，以及未來對於是否藉由修法改革，來鼓勵青年參政權的迫切程度的認知。
民調結果顯示，以10分為滿分來說，政府制訂政策應對各項青年議題，迫切性大約都是7分以上，甚至8分，顯見對於青年政策的改革有其跨黨派、跨年齡層、跨地緣性的社會共識。然而，各項議題中對青年參政改革的部分，例如降低被選舉年齡、鼓勵青年參選的迫切程度僅達5.8分，是所有議題中共識較低的一題。
對青年參政議題藍白綠差異極大
我們再交叉比對「台灣智庫」公布的民調細項，發現青年參政的分歧，確實存在政黨支持者的差異。認為政府應該針對青年政策改革，鼓勵青年參政的迫切性在5分以下的受訪者中，中國國民黨、時代力量、台灣民眾黨均超過50%。其中中國國民黨認為鼓勵青年參政的迫切性在6分以上者只有38.8%，是所有政黨支持者中最低的。
相反的，認為政府進行青年政策改革，鼓勵青年參政迫切性在5分以下的，民進黨只有27.7%、台灣基進則是13.1%。迫切性在6分以上，也就是比較支持政府應改革青年政策、鼓勵青年參政的，民進黨則有72.2%、基進更高達87%。
顯而易見的，中國國民黨、時代力量、台灣民眾黨的支持者，對於鼓勵青年參政的議題較為冷淡。而民進黨、基進則是支持政府對於鼓勵青年參政的改革較為強烈。
這樣的結果也反應在2022年針對完善公民權，下修投票年齡至18歲的修憲結果。「台灣智庫」的民調顯示，2022年支持修憲者，67.4%的政黨傾向是認同民進黨，89.4%是基進。相反的，認同國民黨的支持者，有51.4%在2022年是投下反對票，僅有16.%的國民黨支持者同意修憲，而台灣民眾黨則是43.1%投下反對，只有24%是同意。
交叉比對的結果顯示，針對青年參政的議題而言，社會的民意確實存在一定程度的分歧，這個分歧和政黨認同有高度相關。泛綠傾向於支持修憲下修公民投票權，並認為政府透過政策改革以鼓勵青年參政有較高的迫切性；泛藍和民眾黨則是反對修憲下修公民權，並認為政府透過政策改革以鼓勵青年參政沒有較高的急迫性。
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
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典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。