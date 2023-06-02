詹順貴：賴清德可知戰爭下的核電風險？侯友宜跟風擁核為選舉？
我們想讓你知道的是
核三廠2部機組目前的供電占比僅約6%，而中國一旦決定發動侵台戰爭，其瘋狂程度應該會遠逾俄羅斯。台灣值得為這麼少比例的供電占比，在戰爭時期冒不成比例的風險嗎？
文：詹順貴
稍早前，民進黨中執會通過與李正皓合作角逐新北永和立委，導致基層譁然，永和區後溪里長莊銘淵隨即宣布辭去區黨部主任一職，之後進一步決定報備參選；接著傳出中正、萬華區立委將徵召「雞排妹」鄭家純，激起黨內青年更大反彈，國會助理發起連署抵制，連前衛福部長陳時中也公開支持該選區議員吳沛憶。
之後雖因提名人選尚未正式公開，及時踩剎車。提名吳沛憶，加上找吳音寧參選彰化縣地3選區也是好棋，但仍沒有化解將與李正皓合作所生爭議。
由賴清德、提名策略小組召集人潘孟安擘劃的「Y＋DPP」、「民主大聯盟」也許初衷不錯，但執行過程卻讓人看不到核心價值與操作邏輯。尤其李正皓被抖出涉嫌以私密影像威脅前女友的違反性平事件，連民進黨性別平等事務部主任李晏榕都表態說「黨選擇要跟這樣的人合作，我個人表示遺憾」。可見此事非但沒有止歇，而且隨著越來越多資訊揭露，連李正皓的誠信都出現疑慮，反有擴大趨勢。
提名風波未止，核電發言再興波瀾
一波未平之際，民進黨主席賴清德又於5月28日台大舉辦的「校園總統馬拉松論壇」活動中，回答學生提問台灣一旦遭封鎖，電力可能中斷，該如何因應時，脫口而出「目前相關單位有在規劃，怎麼將已停機的核能機組，維持未來可緊急使用的情況，以備不時之需。」這不啻是在事先毫無鋪陳、溝通的情況下，突然對社會拋出一顆「核電延役」的震撼彈。
由於事出太突然，而且毫無脈絡可循，自然引起反核居多的民進黨傳統支持者高度疑慮。隔日《聯合報》、《中國時報》見獵心喜，直接以頭版頭條大作文章。尤其不久前被賴清德延聘為民進黨智庫副董事長的和碩董事長童子賢，也主張核一、核二延役。難免被人將之聯想在一起，推測童子賢是先替賴清德拋風向球測風向。
為免支持者疑慮蔓延，經濟部隨即在當日晚間發布新聞稿，表示：
由於核一廠、核二廠用過燃料棒仍置於爐心，考量場地現址及整體核能安全，台電仍針對核一、核二廠反應爐安全及相關設備，進行一切必要維護工作，以合乎核安標準。
針對若發生台灣因戰事遭封鎖、嚴重天災等極端外部因素導致緊急狀態的緊急使用，經濟部說明，因牽涉核子反應器設施管制法的法規規範及核安規範，需進一步與管制主管機關及核安專家研商安全有序機制，甚至進而由國會進行後續討論，取得社會共識。
從以上經濟部的新聞稿，對照之前經濟部長王美花先後針對童子賢核一、核二延役的主張與賴主席核電轉緊急備用的發言所作回應，可以得出以下資訊。
構想有必要，但還是得三思
1、基於中國侵台野心日亟，發生戰爭封鎖的風險不可不預為籌謀，核電廠延役確已被列為可能選項。除須克服法令限制外，未來還需要與社會溝通取得共識。
2、核一、核二因為新北市政府無理違法長期抵制乾式貯存設施的啟用（核一）與興建（核二）。因此，縱使停機，用過燃料棒仍置於爐心無法退出，因此，連除役都有實際困難，只能就現況維護反應爐的安全。
兩相比對，其實便可得出賴清德口中，停機後規劃作為戰爭等極端情境的緊急使用機組確有其事，而且優先鎖定位於屏東恆春的核三廠。因為它的冷卻池仍有餘裕繼續容納用過燃料棒。至於經濟部新聞稿提到的相關法令限制，其實一旦出現戰爭封鎖或嚴重天災等極端情況，只要動用總統緊急命令都可以直接克服，甚至核一廠已經蓋好的乾式貯存設施的啟用也是。
只是筆者研判目前充其量應該還只是在「構想」或初步研議階段，八字都還沒一撇。
事實上美、歐、日看台灣，普遍認為戰爭風險很高，加上台灣能源供給主要仰賴進口化石燃料，如何穩定能源供給，確實是非常重要的議題。尤其面對戰爭等極端情境，盤點各種能源使用，邏輯上有其合理性。但只有邏輯合理是遠遠不夠的，面對戰爭，凡事都應謹慎再謹慎，問題關鍵還是在如何確保戰爭下核電廠的安全性。
安全性問題未徹底評估清楚前，此種影響深遠的重大政策豈能如此輕易出口？總統的緊急命令固然可以克服法令上的種種限制，但絕對無法解決停機乃至除役後的核電機組在戰爭下重啟的安全性問題，這部分必須借助非常縝密的客觀科學評估。
俄烏戰爭中最令人擔心者，就是札波羅熱核電廠
現成就有一個絕佳的對照組，已經持續一年多的俄侵烏戰爭，讓烏克蘭南部的歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）屢遭砲火攻擊，讓歐洲國家與歐盟憂心不已。國際原子能總署（IAEA）去年9月1日曾派員視察當時在俄軍佔領下的札波羅熱核電廠，並派員常駐，6日對聯合國安理會提出調查報告表示「目前砲擊雖尚未引發緊急狀況，仍對核電廠安全構成巨大威脅，建議應立即停止砲擊，設立安全區。」之後還有多次視察。
《2022世界核能產業現狀報告》（World Nuclear Industry Status Report 2022）特別增列了〈戰爭與核電〉的章節，明確指出「全球從未有任何一座核電廠是為了在戰爭中運作而設計。」該報告進一步說核電廠在戰爭中發生意外的可能性遠遠超過社會大眾的想像。
反應爐本身雖然有圍阻體，但其安全設計規範根本沒有考慮到戰爭威脅。所以核電廠大部分安全設施，如冷卻系統、絕大部分的電源、變壓器、充當備用電源的柴油發電機、發電機燃料、開關設備和控制室，都建置於圍阻體外的一般建築物內。
因此，該報告坦承「核電廠絕非戰爭中能穩定且安全供電的發電方式，相反核電廠的運作十分脆弱且不穩定。戰爭中即使主要的冷卻系統並未遭受直接破壞，但若連接冷卻系統的管道或散熱器遭到破壞，又或冷卻水泵遭碎屑、破片堵塞，便會危及冷卻能力，造成冷卻系統無法持續為反應爐與冷卻池降溫。」進而導致爐心熔毀。
核三廠2部機組目前的供電占比僅約6%，而中國一旦決定發動侵台戰爭，其瘋狂程度應該會遠逾俄羅斯。台灣值得為這麼少比例的供電占比，在戰爭時期冒不成比例的風險嗎？
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10大必買南投伴手禮
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
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