中星防長會晤新加坡並簽署合作備忘錄，同意建立兩國軍方高層電話熱線
我們想讓你知道的是
中國國防部長李尚福在訪問新加坡期間，與多位官員就全球和地區安全議題進行了範圍廣泛的討論。《美聯社》引述新加坡官員的話說，新中兩國的軍方「通過雙邊和多邊的演習定期進行交流」，而李尚福的訪問反映了雙方「長期、溫暖和友好」的關係。
文：松仁
中國國防部長李尚福星期四（6月1日）在新加坡與新加坡國防部長黃永宏舉行會晤，兩人並簽署一項合作備忘錄，計劃建立一條兩國軍方領導人之間的保密電話熱線。
這是李尚福從今年3月出任國防部長之後首次出訪新加坡。他將在星期天出席在那裡舉行的第20屆亞洲安全峰會（俗稱「香格里拉對話」）並發表講話。美國政府曾經提議，同樣前往新加坡出席亞洲安全峰會的美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）與李尚福在新加坡舉行雙邊會晤，但是這一建議遭到中方的拒絕。
「如此高層溝通渠道的暢通對強化互相了解和互信很重要，」新加坡政府在一份聲明中指出。但是聲明並未談及這條電話熱線將於何時開通。
李尚福在訪問新加坡期間與一系列官員就全球和地區安全議題進行了範圍廣泛的討論。《美聯社》引述新加坡官員的話說，新中兩國的軍方「通過雙邊和多邊的演習定期進行交流」，而李尚福的訪問反映了雙方「長期、溫暖和友好」的關係。
新加坡扼守馬六甲海峽，地理位置非常重要。新加坡除了與北京維持良好的關係外，也是美國在東南亞一個重要的軍事、安全和經貿盟友。正當新加坡籌劃與北京建立軍事高層電話熱線之際，美中兩軍交流卻完全中斷停止。
中美兩國作為全球最大的兩個經濟體，近年來競爭日趨激烈。兩國在台海、南海等問題上的尖銳對立與分歧更使雙邊關係充滿了不確定性。在經歷了不久前中國高空偵察氣球入侵美國領空遭擊落事件之後，兩國外交和經貿官員近日雖然恢復了對話，但是兩軍關係仍然毫無進展。
美軍印太司令部星期二發表聲明，指責中國軍方一架殲-16戰鬥機上週五在南海上空以「不專業」的方式攔截一架美軍偵察機。印太司令部還公佈了中國殲-16戰鬥機以「不專業」方式攔截美軍飛機的影片。
但是中國解放軍南部戰區發言人張南東陸軍大校星期三發表談話，反駁美軍印太司令部對中國軍機「不專業」攔截動作的指控。張南東反而指責美軍偵察機「蓄意闖入」中方演習區域實施偵察干擾，強調中方處置依法依規、操作專業規範。
李尚福出任中國國防部長前，在擔任解放軍總裝備部部長期間曾因為向俄羅斯採購蘇-35戰鬥機和S-400地對空導彈系統而遭到美國的製裁，但是美國國務院表示對李尚福的製裁只影響到他在美國置產或做生意，並不影響他與美國官員一起討論公務。
中國國防部發言人譚克非星期三在被問及中方拒絕李尚福與奧斯汀舉行會晤一事時並未將李尚福遭美方制裁作為拒絕中美兩軍對話的一個理由。他聲稱，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線，還要美方對當前美中兩軍交流面臨的困難負責。
「美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切認為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度，」譚克非說。
中國軍方在與新加坡簽署備忘錄，計劃設立兩軍高層電話熱線之前，已經於今年三月與日本建立了兩國防務部門海空聯絡機制直通熱線，以避免中國解放軍與日本自衛隊在東中國海以及台海等地出現插槍走火等偶發性事件。
本文經美國之音授權刊登，原文見：中國與新加坡防長會晤 同意建立兩國軍方高層電話熱線
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：翁世航
Tags：
響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
我們想讓你知道的是
地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。