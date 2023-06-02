中星防長會晤新加坡並簽署合作備忘錄，同意建立兩國軍方高層電話熱線

文：松仁

中國國防部長李尚福星期四（6月1日）在新加坡與新加坡國防部長黃永宏舉行會晤，兩人並簽署一項合作備忘錄，計劃建立一條兩國軍方領導人之間的保密電話熱線。

這是李尚福從今年3月出任國防部長之後首次出訪新加坡。他將在星期天出席在那裡舉行的第20屆亞洲安全峰會（俗稱「香格里拉對話」）並發表講話。美國政府曾經提議，同樣前往新加坡出席亞洲安全峰會的美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）與李尚福在新加坡舉行雙邊會晤，但是這一建議遭到中方的拒絕。

「如此高層溝通渠道的暢通對強化互相了解和互信很重要，」新加坡政府在一份聲明中指出。但是聲明並未談及這條電話熱線將於何時開通。

李尚福在訪問新加坡期間與一系列官員就全球和地區安全議題進行了範圍廣泛的討論。《美聯社》引述新加坡官員的話說，新中兩國的軍方「通過雙邊和多邊的演習定期進行交流」，而李尚福的訪問反映了雙方「長期、溫暖和友好」的關係。

新加坡扼守馬六甲海峽，地理位置非常重要。新加坡除了與北京維持良好的關係外，也是美國在東南亞一個重要的軍事、安全和經貿盟友。正當新加坡籌劃與北京建立軍事高層電話熱線之際，美中兩軍交流卻完全中斷停止。

中美兩國作為全球最大的兩個經濟體，近年來競爭日趨激烈。兩國在台海、南海等問題上的尖銳對立與分歧更使雙邊關係充滿了不確定性。在經歷了不久前中國高空偵察氣球入侵美國領空遭擊落事件之後，兩國外交和經貿官員近日雖然恢復了對話，但是兩軍關係仍然毫無進展。

美軍印太司令部星期二發表聲明，指責中國軍方一架殲-16戰鬥機上週五在南海上空以「不專業」的方式攔截一架美軍偵察機。印太司令部還公佈了中國殲-16戰鬥機以「不專業」方式攔截美軍飛機的影片。

但是中國解放軍南部戰區發言人張南東陸軍大校星期三發表談話，反駁美軍印太司令部對中國軍機「不專業」攔截動作的指控。張南東反而指責美軍偵察機「蓄意闖入」中方演習區域實施偵察干擾，強調中方處置依法依規、操作專業規範。

Photo Credit：AP/ 美國之音 中國國防部長李尚福在新加坡受到儀仗隊的歡迎。

李尚福出任中國國防部長前，在擔任解放軍總裝備部部長期間曾因為向俄羅斯採購蘇-35戰鬥機和S-400地對空導彈系統而遭到美國的製裁，但是美國國務院表示對李尚福的製裁只影響到他在美國置產或做生意，並不影響他與美國官員一起討論公務。

中國國防部發言人譚克非星期三在被問及中方拒絕李尚福與奧斯汀舉行會晤一事時並未將李尚福遭美方制裁作為拒絕中美兩軍對話的一個理由。他聲稱，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線，還要美方對當前美中兩軍交流面臨的困難負責。

「美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切認為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度，」譚克非說。

中國軍方在與新加坡簽署備忘錄，計劃設立兩軍高層電話熱線之前，已經於今年三月與日本建立了兩國防務部門海空聯絡機制直通熱線，以避免中國解放軍與日本自衛隊在東中國海以及台海等地出現插槍走火等偶發性事件。

本文經美國之音授權刊登，原文見：中國與新加坡防長會晤 同意建立兩國軍方高層電話熱線

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：翁世航