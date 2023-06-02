印太戰略新軸線：參與四方對話與美聯合軍演，印度低調不刺激中國
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2020年6月印度與中國關係因邊界流血衝突陷入緊張，長年依賴的安全夥伴俄羅斯又深陷俄烏戰爭的泥淖，甚至可能淪為中國小弟，外界認為印度開始與美國越走越近，包括參與諸多以美國為首的聯合軍事演習，以及與美國共同研發國防設備。
面對中國軍事威脅，美國拜登政府落實全球參與印太大戰略，從美日澳印四方安全會談（QUAD）形成「小北約」，到建立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），史無前例的3國攜手製造核潛艦，民主自由與專制集權國家的戰略與軍備競爭已重劃21世紀的國際軸線。
（中央社）印度在冷戰時代實行不結盟外交政策，近年來加入美日澳的四方安全對話，與美國進行聯合軍事演習，同時參與俄羅斯、中國主導的金磚國家與上海合作組織，有意走出自主外交路線。
1950年代，印度剛脫離英國統治獨立不久，作為發展中國家，為了在美蘇冷戰期間求生存，首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）發想出不結盟（non-alignment）概念，認為印度不應插手他國爭端，除非與己身利益有關。
尼赫魯也認為，在國際事務上，除非印度強到足以影響結果，否則就不應干預，這樣的思維一直影響印度的外交政策。
然而，2020年6月印度與中國關係因邊界流血衝突陷入緊張，長年依賴的安全夥伴俄羅斯又深陷俄烏戰爭的泥淖，甚至可能淪為中國小弟，外界認為印度開始與美國越走越近，包括參與諸多以美國為首的聯合軍事演習，以及與美國共同研發國防設備。
印度是否已拋棄不結盟政策而向美國靠攏？印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）不這麼認為。
夏海娜向《中央社》表示，印度與美國走得近，不代表印度改變外交政策。她強調：「當符合印度的利益時，印度可以靠美國近一點，但印度不是美國的盟友，我們有自主外交政策。」
夏海娜說，印度加入「四方安全對話」（Quad）只是為了聯手限制中國，「這是理念相近國家之間的夥伴關係，而非像北約一樣的結盟」。
曾在台灣留學的夏海娜補充，當全世界都在談論台灣時，很少人注意到中國早就對印度下手，包括2017年的洞朗（Doklam）對峙、2020年的加萬谷（Galwan Valley）衝突、以及2022年12月的揚子（Yangtse）交火，在俄羅斯國力被削弱之際，印度需要新的戰略夥伴，美國正是印度當下所需（need of the hour）。
也有人觀察到，印度對中國的態度近來似乎軟化，隔空對嗆情況減少，中國外交部長秦剛與國防部長李尚福分別到印度參加20國集團（G20）和上海合作組織（SCO）會議。是否意味印度也開始在美中之間擺盪？
印度弗萊明大學（Flame University）社會科學系副教授劉奇峰向《中央社》表示，印度沒有在美中之間擺盪，印度最近在大局上沒有直接挑戰中國，主因是印度現為G20輪值主席國，不想挑起不必要紛爭，以免影響G20會議與計畫的順暢進行。
他認為，印度對中國並沒有實質上的讓步，且印度與美國的軍事交流、後勤補給與情報共享等合作，都在持續低調進行中，印度參與Quad的態度也更加堅定。
隨著國際情勢從冷戰的兩大陣營轉向多極化，以及印度國力上升，印度政府近年逐漸以「自主外交」取代「不結盟」，但俄烏戰爭爆發後印度不選邊的作法，仍可看出強烈的「不結盟」影子。
劉奇峰最近在課堂上出了一道模擬題，題目是「中國若攻東沙島，印度該怎麼做」，結果有一組學生的解決方案是不能讓美國使用印度機場，應勸說周邊小國提供機場給美國使用。這顯示「不結盟」思維在印度人心中根深柢固，「不得罪任何一方，這是印度人的性格」。
也因此，印度同時加入俄羅斯與中國主導的金磚五國（Brics）、上海合作組織，以及美國為首的「四方安全對話」，並在與美國進行聯合軍演後，轉頭增購俄羅斯石油、宣布與俄羅斯洽簽自由貿易協定，就不那麼令人意外。
知情人士透露，是否維持不結盟或不選邊的策略，印度政府內部已展開辯論，有一派認為現行外交策略短視近利，恐傷印度長遠利益，另一派則認為印度還不夠強，仍應廣結善緣、明哲保身，這個問題的答案只能留待時間來驗證。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
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在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
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地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
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