輝達下一代晶片仍由台積電生產，黃仁勳讚有世界級製程技術，龔明鑫：台積電與對手的差距會愈拉愈大

輝達下一代晶片仍由台積電生產，黃仁勳讚有世界級製程技術

（中央社）媒體報導輝達（NVIDIA）下一代晶片有意轉單到台積電以外的業者，輝達執行長黃仁勳昨（1）日否認這項消息，表示下一代晶片仍將由台積電生產，並稱讚台積電有世界級製程技術、巨大產能和難以置信的敏捷性。

黃仁勳昨天出席美超微（Supermicro）在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表的主題演講，為合作夥伴站台，會後接受媒體採訪，被問及訪問中國計畫、台灣行程及供應鏈平衡等議題。

他說，本週輝達發表的各項產品，包括繪圖晶片、中央處理器（CPU）晶片、網通晶片、交換器、Grace Hopper超級晶片等，都是由台積電生產。媒體報導輝達下一代晶片將轉單到其他業者，這是不正確的消息，輝達下一代晶片仍將由台積電生產。

黃仁勳強調，台積電擁有世界級製程技術、巨大產能和難以置信的敏捷性，能快速滿足訂單需求。

媒體詢問是否擔心半導體供應鏈過度集中在台灣，黃仁勳說，全世界科技或多或少都有台灣製造的元素，當然每家企業都應該考慮供應鏈韌性和多元性，輝達透過下單台積電不同製程和不同晶圓廠來達到多元性，未來也會考慮台積電美國廠。

被問及台積電在台灣和美國產能比重該如何分配，黃仁勳認為，美國設廠有裝機、提升產能等過程，需要更多時間才有辦法生產先進製程的晶片，或許要數十年時間才能建立完整供應鏈。相較之下，台灣廠的運作已經能讓輝達完全信任，無論良率和成本都很棒，生態圈也很豐富，這些都無法一夜之間複製。

他強調，台積電需要規劃如何因應分散製造的趨勢，也因此，台積電現在已經是輝達追求多元性和異地備援策略的一環。

談起合作夥伴美超微創辦人暨執行長梁見後，黃仁勳說，早在超過15年前加速運算趨勢剛起步時，2人就一起打造伺服器產品。美超微與輝達合作的第一款伺服器是超級電腦，當時沒人相信加速運算，但梁見後相信，很感謝他的支持和友誼。

媒體詢問對人工智慧（AI）未來發展的想像，黃仁勳表示，目前可以看到大型語言模型學習人類語言，但還有其他語言可學習，例如物理學具備可理解架構和可預測性，但很複雜，未來可以運用AI預測天氣變化的影響。

其次，他想透過AI學習「動作」（motion），如果AI可以把文字轉換成圖像或影片，應該也可以做到文字轉換成機器人視覺，讓製造業的機器人變得更多才多藝。

第三個應用是透過AI學習人類生物學，黃仁勳解釋，生物學的架構與人體結構息息相關，包括蛋白質、基因與化學元素等，應該可以學習一套相關「語言」，來加速藥物研發。

龔明鑫：未來20年仍是半導體黃金時代，台積電續領先

（中央社）儘管半導體產業的景氣復甦不如預期，國發會主委龔明鑫表示，半導體產業前景依舊看好，誠如台積電董事長劉德音所言，未來10、20年仍是半導體的黃金時代；而且他認為，台積電與對手的差距會愈拉愈大。

《經濟日報》昨天舉辦的「2023大師論壇」，龔明鑫受邀出席，並以「從全球經濟局勢看台灣景氣展望」為題進行專題演講。

龔明鑫表示，數位轉型是全球大勢所趨，台灣科技產業從半導體、顯示面板、通訊、關鍵零組件、ODM代工等產業，多項產品的市占率均在全球有領先地位，很多生產能量握在台商手上，「台灣勢必是扮演關鍵性角色」。

龔明鑫指出，人工智慧（AI）與半導體是是數位轉型核心中的核心，數位產業發展幾乎都得使用半導體晶片，且導入AI才能夠發揮更大效益；根據研究公司顧能（Gartner）預估，未來全球半導體營收將持續成長。

龔明鑫說，誠如劉德音所說，未來10、20年，都還是半導體產業的黃金時代，這個趨勢至今沒有改變。

龔明鑫表示，半導體產業這一兩年確實有供給過量的現象，但很快需求就會趕上來。

龔明鑫指出，台積電資本支出沒有減少，國際上對手則多有調降，這波庫存去化告一段落之後，相信台積電與他們的差距會更大，這種情況在2008年、2009年就發生過。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航