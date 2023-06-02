輝達下一代晶片仍由台積電生產，黃仁勳讚有世界級製程技術，龔明鑫：台積電與對手的差距會愈拉愈大
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媒體詢問是否擔心半導體供應鏈過度集中在台灣，黃仁勳說，全世界科技或多或少都有台灣製造的元素，當然每家企業都應該考慮供應鏈韌性和多元性，輝達透過下單台積電不同製程和不同晶圓廠來達到多元性，未來也會考慮台積電美國廠。
輝達下一代晶片仍由台積電生產，黃仁勳讚有世界級製程技術
（中央社）媒體報導輝達（NVIDIA）下一代晶片有意轉單到台積電以外的業者，輝達執行長黃仁勳昨（1）日否認這項消息，表示下一代晶片仍將由台積電生產，並稱讚台積電有世界級製程技術、巨大產能和難以置信的敏捷性。
黃仁勳昨天出席美超微（Supermicro）在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表的主題演講，為合作夥伴站台，會後接受媒體採訪，被問及訪問中國計畫、台灣行程及供應鏈平衡等議題。
他說，本週輝達發表的各項產品，包括繪圖晶片、中央處理器（CPU）晶片、網通晶片、交換器、Grace Hopper超級晶片等，都是由台積電生產。媒體報導輝達下一代晶片將轉單到其他業者，這是不正確的消息，輝達下一代晶片仍將由台積電生產。
黃仁勳強調，台積電擁有世界級製程技術、巨大產能和難以置信的敏捷性，能快速滿足訂單需求。
媒體詢問是否擔心半導體供應鏈過度集中在台灣，黃仁勳說，全世界科技或多或少都有台灣製造的元素，當然每家企業都應該考慮供應鏈韌性和多元性，輝達透過下單台積電不同製程和不同晶圓廠來達到多元性，未來也會考慮台積電美國廠。
被問及台積電在台灣和美國產能比重該如何分配，黃仁勳認為，美國設廠有裝機、提升產能等過程，需要更多時間才有辦法生產先進製程的晶片，或許要數十年時間才能建立完整供應鏈。相較之下，台灣廠的運作已經能讓輝達完全信任，無論良率和成本都很棒，生態圈也很豐富，這些都無法一夜之間複製。
他強調，台積電需要規劃如何因應分散製造的趨勢，也因此，台積電現在已經是輝達追求多元性和異地備援策略的一環。
談起合作夥伴美超微創辦人暨執行長梁見後，黃仁勳說，早在超過15年前加速運算趨勢剛起步時，2人就一起打造伺服器產品。美超微與輝達合作的第一款伺服器是超級電腦，當時沒人相信加速運算，但梁見後相信，很感謝他的支持和友誼。
媒體詢問對人工智慧（AI）未來發展的想像，黃仁勳表示，目前可以看到大型語言模型學習人類語言，但還有其他語言可學習，例如物理學具備可理解架構和可預測性，但很複雜，未來可以運用AI預測天氣變化的影響。
其次，他想透過AI學習「動作」（motion），如果AI可以把文字轉換成圖像或影片，應該也可以做到文字轉換成機器人視覺，讓製造業的機器人變得更多才多藝。
第三個應用是透過AI學習人類生物學，黃仁勳解釋，生物學的架構與人體結構息息相關，包括蛋白質、基因與化學元素等，應該可以學習一套相關「語言」，來加速藥物研發。
龔明鑫：未來20年仍是半導體黃金時代，台積電續領先
（中央社）儘管半導體產業的景氣復甦不如預期，國發會主委龔明鑫表示，半導體產業前景依舊看好，誠如台積電董事長劉德音所言，未來10、20年仍是半導體的黃金時代；而且他認為，台積電與對手的差距會愈拉愈大。
《經濟日報》昨天舉辦的「2023大師論壇」，龔明鑫受邀出席，並以「從全球經濟局勢看台灣景氣展望」為題進行專題演講。
龔明鑫表示，數位轉型是全球大勢所趨，台灣科技產業從半導體、顯示面板、通訊、關鍵零組件、ODM代工等產業，多項產品的市占率均在全球有領先地位，很多生產能量握在台商手上，「台灣勢必是扮演關鍵性角色」。
龔明鑫指出，人工智慧（AI）與半導體是是數位轉型核心中的核心，數位產業發展幾乎都得使用半導體晶片，且導入AI才能夠發揮更大效益；根據研究公司顧能（Gartner）預估，未來全球半導體營收將持續成長。
龔明鑫說，誠如劉德音所說，未來10、20年，都還是半導體產業的黃金時代，這個趨勢至今沒有改變。
龔明鑫表示，半導體產業這一兩年確實有供給過量的現象，但很快需求就會趕上來。
龔明鑫指出，台積電資本支出沒有減少，國際上對手則多有調降，這波庫存去化告一段落之後，相信台積電與他們的差距會更大，這種情況在2008年、2009年就發生過。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。