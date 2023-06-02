科學家研發「無豆味」豌豆不為討好小孩，有望改善植物肉口味減少肉類消耗
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以豌豆為例，這種豆類本身所含的蛋白質量高，但在食用時很難掩蓋掉豌豆本身特有的味道。這也使得在素食餐點中，若出現以豌豆作為替代肉類的素食製品，一入口所散發出的味道，會讓人立刻分出兩者的差別，因此難以達到作為肉類替代品的效果。
文：Taylor Mei
近期，英國科學家正在致力研發一種吃起來「不像豌豆」的豌豆。這款豌豆誕生的原因，並不是為了要討好不愛吃蔬菜或豆類的小孩，而是為了要為地球再多進一份心力。因隨著對牛豬雞等家畜的飼養會增加碳排的意識提升，愈來愈多民眾開始改變飲食習慣，以植物性飲食（Plant-based food）、素食或甚至是裸食，作為自己的飲食樣態。
而在減少肉類攝取的同時，植物性的食材如黃豆、豌豆、黑豆等豆類的需求則會明顯增加。不過對於許多餐廳或食品業者來說，無論是針對剛採取植物性飲食不久的民眾，或是希望從素食中獲得肉類口感和味道的消費者，以植物製成的植物肉產品整體口味與質地，仍難以達到讓人滿意的水準。這也使得對於植物肉相關的研究，在近幾年開始蓬勃發展的一大原因。
過往科學家已發現與豌豆味道有關的基因
以豌豆為例，這種豆類本身所含的蛋白質量高，但在食用時很難掩蓋掉豌豆本身特有的味道。這也使得在素食餐點中，若出現以豌豆作為替代肉類的素食製品，一入口所散發出的味道，會讓人立刻分出兩者的差別，因此難以達到作為肉類替代品的效果。
根據英國《BBC》報導，雖然30年前就有科學家在豌豆中，發現了與豌豆味道有關的基因，但礙於當時此研究結果尚未有用武之地，使得該研究在當時獲得相關結果後，便無更進一步的分析與探究。不過時至今日，在這個崇尚蔬食及健康飲食的時代，先前的研究結果反而在現在的市場中佔有一席之地，甚至成為該產業發展的基石。
環保的豌豆
「現在時代改變了。比起肉類飲食，可以感受到大家愈來愈想要朝植物性飲食的方向前進。因此，『沒有味道』的豌豆，突然就變得開始受到矚目。」位於英國諾里奇（Norwich）的約翰英納斯中心（JIC）科學家杜馬尼（Claire Domoney）這樣說。
據英國技術戰略委員會（Innovate UK）指出，對於肉類替代品的需求每年成長幅度達30％、無乳奶類替代品則成長50％，而針對起司相關替代產品則成長了約50％左右。英國一年至少需進口400萬公噸的豆類，才能足夠供應當地民眾及牲畜食用，而其中至少有50萬公噸的豆類，被用以生產製造素食產品。
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
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在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
首款2 in 1 65W 1TB iXCharger
「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度突破業界多年來的設計極限，僅一般180W電源的大小。今年飛宏科技將於2023台北國際電腦展中，推出330W GaN電競筆電電源，其相較於目前市面所販售的相同輸出功率產品，不僅體積小巧，且重量最輕（< 800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待！
2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
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