2024年美國總統大選：選情趨白熱化，盤點共和黨表態參選的11位競爭者
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2024年共和黨總統候選人提名的競爭正在升溫，兩名長期被看好的競爭者加入了候選行列。這會讓目前的領跑者、前總統川普大為不爽，勢必讓競選充滿火藥味。最終的獲勝者可能在明年11月的選舉中挑戰民主黨總統拜登。
2024年共和黨總統候選人提名的競爭正在升溫，兩名長期被看好的競爭者加入了候選行列。
美國前副總統麥可・彭斯（Mike Pence）和前新澤西州州長克里斯・克里斯蒂（Chris Christie）將於下周宣布參選，讓總統競選場變得愈加擁擠。
這會讓目前的領跑者、前總統唐納德・川普（Donald Trump）大為不爽，勢必讓競選充滿火藥味。
最終的獲勝者可能在明年11月的選舉中挑戰民主黨總統拜登（Joe Biden）。
麥可・彭斯（Mike Pence）
據接近彭斯競選團隊的消息人士透露，彭斯將於6月7日在愛荷華州啟動競選活動，這將致他與前老闆間發生交火。
四年來，他一直是川普的忠實副手，擔任著副總統一職，直到2021年的國會騷亂，他們的關係破裂。
彭斯是韓戰老兵的兒子，他的保守派政治生涯始於脫口秀節目主持人。
他於2000年當選眾議院議員，任期至2013年，他稱自己是「有原則的保守派」，與茶黨運動保持一致。
2013年至2017年，他擔任印第安納州州長。在任期間，他通過了該州歷史上規模最大的減稅法案，並簽署了限制墮胎和保護宗教自由的法案。
63歲的彭斯是福音派基督徒。2016年，作為川普的競選伙伴，他被認為是在動員關鍵選民方面立下汗馬功勞。
他冷靜、說話溫和，被視為是那位誇誇其談總統稱職的代言人。但在他拒絕幫助推翻2020年大選結果後，川普指責他缺乏「勇氣」。
支持川普的暴徒在2021年1月襲擊了美國國會大廈，並聽到他們高呼「絞死麥可・彭斯！」據報道，他們一度距離副總統不到40英尺（12米）。
自那以來，兩人基本上保持著距離，但彭斯一直在小心翼翼地避免疏遠對川普友好的選民。
克里斯・克里斯蒂（Chris Christie）
據多方消息來源，這位前新澤西州州長計劃於6月6日在新罕布什爾州舉行的一次市政廳活動上宣布參選，那裏將舉行首次共和黨初選。
在2016年競選總統失敗後，克里斯蒂與川普結盟，領導當時這位即將上任的總統的過渡團隊，並為他在2020年與拜登的辯論做凖備。
但自美國國會騷亂以來，他大力批評川普。
今年4月，言辭犀利的克里斯蒂在新罕布什爾州的市政廳預演了對川普的攻擊，他說：「唐納德・川普是個電視明星，僅此而已。如果讓他回到白宮，事情將變得糟糕。」
從2010年到2018年，克里斯蒂擔任了兩屆新澤西州州長。他任期因一樁涉及關閉橋樑車道的政治醜聞而蒙上陰影，這件事據稱部分是針對一位民主黨市長的政治仇恨。
在當選州長之前，克里斯蒂曾在2002年至2008年擔任小布希（George W Bush）總統任內的新澤西州首席檢察官。
羅恩・德桑蒂斯（Ron DeSantis）
佛羅里達州州長羅恩・德桑蒂斯（Ron DeSantis）一直在努力效仿川普，他被視為是最有能力在正面競爭中擊敗川普的候選人。
在川普的支持下，他獲得了州長職位，並在去年中期選舉中以多出150多萬張選票輕鬆連任，這是40多年來該州選舉中出現的最大票差。在他任期內，該州的共和黨選民人數首次超過民主黨。
44歲的德桑蒂斯，從哈佛大學和耶魯大學畢業後擔任律師，但在美國政壇相對而言仍是新人。
他曾在美國海軍服役，還去過伊拉克。在2013年至2018年期間，他還是一名鮮為人知的眾議院議員。
但自2019年擔任州長以來，德桑蒂斯的受關注程度大幅上升，他將自己定位為一名熱情的文化戰士。
他支持立法取消對多元化和包容性項目的資助，禁止在公立學校教授性別認同，禁止變裝表演和對未成年人的性別護理，限制墮胎和放鬆槍支法律。他還陷入了與該州迪士尼世界樂園的法律糾紛。
這位州長把他的政績吹捧為保守派領袖的「藍圖」，支持者則稱他身上沒有那麼多戲劇效果，可以取代尋求再次提名的前總統。
川普似乎非常關注此事，幾乎每天都在社群媒體上攻擊他。
蒂姆・斯科特（Tim Scott）
參議員蒂姆・斯科特在南卡羅萊納州已經有幾十年的從政經驗，他在5月份競選時手頭上有近2200萬美元（1800萬英鎊）的現金，比他的競爭對手多。
57歲的他是唯一一位在國會兩院任職的黑人，自2013年以來一直代表南卡羅萊納州在參議院任職。
斯科特先生是棉花田工人的孫子，單身母親的兒子，他經常談到他的家庭如何「從棉花地走到國會」。
他在競選2024年總統時誓言要扭轉這個「退步的國家」，復興美國的「偉大文化」。
他在同事中很受歡迎，很快就得到了兩位參議員的支持，其中包括參議院共和黨二號人物約翰・圖恩（John Thune）。
但他並不是唯一一個參加競選的南卡羅萊納州共和黨高層。
尼基・海利（Nikki Haley）
尼基・海利（Nikki Haley）於2月中旬宣布競選總統，成為第一位承諾與川普較量的主要共和黨候選人。
51歲的海利曾被認為是共和黨最有前途的年輕候選人之一，但近年來一直保持低調。
海利出生於南卡羅萊納州旁遮普錫克教移民家庭，2009年成為美國最年輕的州長。
2015年，她呼籲從南卡羅萊納州國會大廈撤下聯邦旗幟，引起全國關注。
儘管她在2016年曾表示自己「不是川普的粉絲」，但她後來接受了川普的提名，成為美國駐聯合國大使。任期內，在巴勒斯坦特使在聯合國安理會的一次會議發言時，她突然離席惹爭議。
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。