2024年美國總統大選：選情趨白熱化，盤點共和黨表態參選的11位競爭者

2024年共和黨總統候選人提名的競爭正在升溫，兩名長期被看好的競爭者加入了候選行列。

美國前副總統麥可・彭斯（Mike Pence）和前新澤西州州長克里斯・克里斯蒂（Chris Christie）將於下周宣布參選，讓總統競選場變得愈加擁擠。

這會讓目前的領跑者、前總統唐納德・川普（Donald Trump）大為不爽，勢必讓競選充滿火藥味。

最終的獲勝者可能在明年11月的選舉中挑戰民主黨總統拜登（Joe Biden）。

麥可・彭斯（Mike Pence）

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據接近彭斯競選團隊的消息人士透露，彭斯將於6月7日在愛荷華州啟動競選活動，這將致他與前老闆間發生交火。

四年來，他一直是川普的忠實副手，擔任著副總統一職，直到2021年的國會騷亂，他們的關係破裂。

彭斯是韓戰老兵的兒子，他的保守派政治生涯始於脫口秀節目主持人。

他於2000年當選眾議院議員，任期至2013年，他稱自己是「有原則的保守派」，與茶黨運動保持一致。

2013年至2017年，他擔任印第安納州州長。在任期間，他通過了該州歷史上規模最大的減稅法案，並簽署了限制墮胎和保護宗教自由的法案。

63歲的彭斯是福音派基督徒。2016年，作為川普的競選伙伴，他被認為是在動員關鍵選民方面立下汗馬功勞。

他冷靜、說話溫和，被視為是那位誇誇其談總統稱職的代言人。但在他拒絕幫助推翻2020年大選結果後，川普指責他缺乏「勇氣」。

支持川普的暴徒在2021年1月襲擊了美國國會大廈，並聽到他們高呼「絞死麥可・彭斯！」據報道，他們一度距離副總統不到40英尺（12米）。

自那以來，兩人基本上保持著距離，但彭斯一直在小心翼翼地避免疏遠對川普友好的選民。

克里斯・克里斯蒂（Chris Christie）

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據多方消息來源，這位前新澤西州州長計劃於6月6日在新罕布什爾州舉行的一次市政廳活動上宣布參選，那裏將舉行首次共和黨初選。

在2016年競選總統失敗後，克里斯蒂與川普結盟，領導當時這位即將上任的總統的過渡團隊，並為他在2020年與拜登的辯論做凖備。

但自美國國會騷亂以來，他大力批評川普。

今年4月，言辭犀利的克里斯蒂在新罕布什爾州的市政廳預演了對川普的攻擊，他說：「唐納德・川普是個電視明星，僅此而已。如果讓他回到白宮，事情將變得糟糕。」

從2010年到2018年，克里斯蒂擔任了兩屆新澤西州州長。他任期因一樁涉及關閉橋樑車道的政治醜聞而蒙上陰影，這件事據稱部分是針對一位民主黨市長的政治仇恨。

在當選州長之前，克里斯蒂曾在2002年至2008年擔任小布希（George W Bush）總統任內的新澤西州首席檢察官。

羅恩・德桑蒂斯（Ron DeSantis）

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佛羅里達州州長羅恩・德桑蒂斯（Ron DeSantis）一直在努力效仿川普，他被視為是最有能力在正面競爭中擊敗川普的候選人。

在川普的支持下，他獲得了州長職位，並在去年中期選舉中以多出150多萬張選票輕鬆連任，這是40多年來該州選舉中出現的最大票差。在他任期內，該州的共和黨選民人數首次超過民主黨。

44歲的德桑蒂斯，從哈佛大學和耶魯大學畢業後擔任律師，但在美國政壇相對而言仍是新人。

他曾在美國海軍服役，還去過伊拉克。在2013年至2018年期間，他還是一名鮮為人知的眾議院議員。

但自2019年擔任州長以來，德桑蒂斯的受關注程度大幅上升，他將自己定位為一名熱情的文化戰士。

他支持立法取消對多元化和包容性項目的資助，禁止在公立學校教授性別認同，禁止變裝表演和對未成年人的性別護理，限制墮胎和放鬆槍支法律。他還陷入了與該州迪士尼世界樂園的法律糾紛。

這位州長把他的政績吹捧為保守派領袖的「藍圖」，支持者則稱他身上沒有那麼多戲劇效果，可以取代尋求再次提名的前總統。

川普似乎非常關注此事，幾乎每天都在社群媒體上攻擊他。

蒂姆・斯科特（Tim Scott）

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參議員蒂姆・斯科特在南卡羅萊納州已經有幾十年的從政經驗，他在5月份競選時手頭上有近2200萬美元（1800萬英鎊）的現金，比他的競爭對手多。

57歲的他是唯一一位在國會兩院任職的黑人，自2013年以來一直代表南卡羅萊納州在參議院任職。

斯科特先生是棉花田工人的孫子，單身母親的兒子，他經常談到他的家庭如何「從棉花地走到國會」。

他在競選2024年總統時誓言要扭轉這個「退步的國家」，復興美國的「偉大文化」。

他在同事中很受歡迎，很快就得到了兩位參議員的支持，其中包括參議院共和黨二號人物約翰・圖恩（John Thune）。

但他並不是唯一一個參加競選的南卡羅萊納州共和黨高層。

尼基・海利（Nikki Haley）

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尼基・海利（Nikki Haley）於2月中旬宣布競選總統，成為第一位承諾與川普較量的主要共和黨候選人。

51歲的海利曾被認為是共和黨最有前途的年輕候選人之一，但近年來一直保持低調。

海利出生於南卡羅萊納州旁遮普錫克教移民家庭，2009年成為美國最年輕的州長。

2015年，她呼籲從南卡羅萊納州國會大廈撤下聯邦旗幟，引起全國關注。

儘管她在2016年曾表示自己「不是川普的粉絲」，但她後來接受了川普的提名，成為美國駐聯合國大使。任期內，在巴勒斯坦特使在聯合國安理會的一次會議發言時，她突然離席惹爭議。