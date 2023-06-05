2023/06/05,
印太

北約「東進」設立東京聯絡處，俄烏戰爭催生亞洲「小北約」？

北約「東進」設立東京聯絡處，俄烏戰爭催生亞洲「小北約」？
Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

北約與日本的互動，在俄羅斯去年入侵烏克蘭之後，越來越頻繁。去年6月日本首相岸田文雄出席在西班牙舉行的北約峰會，11月，日本正式加入北約網絡防禦中心。今年1月底，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）飛抵東京，拜會岸田文雄。上周，日本《共同社》披露，岸田凖備參加7月在立陶宛舉行的北約領導人峰會。

NATO Secretary General Jens Stoltenberg gives a speech during a visit to Keio University in Tokyo on February 1, 2023.

Photo Credit: Getty Images / BBC News

北約秘書長史托騰柏格2023年初訪日，演講的標題就是「北約和日本：以強有力的伙伴關係面對安全新現實」。

作為全球最大的跨國軍事聯盟，北約（NATO）自去（2022）年莫斯科入侵烏克蘭後，在亞洲的活動越趨高調，引發印太區域國家關注。今年5月，日本官方證實北約將於7月在東京設立聯絡處，但同時澄清日本現在無意申請加入北約。

中國外交部立即抨擊北約此舉將破壞區域穩定。中國外交部發言人毛寧在新聞會上對此消息回應表示，「亞太不歡迎陣營對抗，不歡迎軍事集團。」她強調，北約既然自稱是區域性聯盟，就不應當尋求地理突破。

但是，北約在印太設定第一個正式聯絡處，只有象徵性意義還是具有實質戰略功能？

東京國際基督教大學（ICU）資深副教授奈吉（Stephen Nagy）告訴《BBC中文》，此舉為日本和北約成員國提供了更多機會進行訊息共享，包括就橫跨大西洋及印太地區的安全挑戰進行緊急應變的計劃：「這包含潛在的台海危機、喜馬拉雅高原上的中印邊界摩擦、南海和東海的通信航線問題，以及有關平壤的大規模殺傷性核武器的擴散問題等等。」

日本國際教養大學（Akita International University）中國研究助理教授陳宥樺則告訴《BBC》稱，有關日本要在亞洲打造「小北約」的說法現階段的可能性低。而日本與北約的互動至少就短期而言象徵意義大於實質意義。「北約畢竟距離亞洲遙遠，不太可能看到北約軍隊在亞洲出現，而且北約當下的領袖是美國，而美日兩國已經有美日安保條約。」

German Chancellor Olaf Scholz (3R) greets Japan's Prime Minister Fumio Kishida (L), US President Joe Biden (2L) next to NATO Secretary General Jens Stoltenberg (3L) and European Commission President Ursula von der Leyen and Canada's Prime Minister Justin Trudeau (R) during a NATO summit at the alliance's headquarters in Brussels on March 24, 2022.

Photo Credit: Getty Images / BBC News

北約已涵蓋了G7中除日本外的6國。

但相關人士評論，不管北約在印太的觸角能到多深，都已經引起中國警惕，後者與莫斯科將會如何反制北約，會直接影響到中日關係的走向。

目前北約共有31個成員國，其中包含美英等G7中的6國。日本、韓國、澳大利亞是北約在印太的伙伴國家。

北約東京聯絡處怎麼產生的

北約與日本的互動，在俄羅斯去年入侵烏克蘭之後，越來越頻繁。去年6月日本首相岸田文雄出席在西班牙舉行的北約峰會，11月，日本正式加入北約網絡防禦中心。今年1月底，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）飛抵東京，拜會岸田文雄。上周，日本《共同社》披露，岸田凖備參加7月在立陶宛舉行的北約領導人峰會。

事實上，史托騰柏格年初訪日時，便討論了在東京設立北約聯絡辦事處的構想，還與岸田文雄在會後高調發表聯合聲明，除了批評俄羅斯之外，聲明強調面對北京急速強化軍事力量和擴大的軍事活動，強烈敦促東京與北約在提升透明度以及軍控、裁軍與防擴散方面合作。

Japan Air Self-Defense Force"s (JASDF) aerobatic flight team "Blue Impulse" performs during an International Fleet Review to commemorate the 70th anniversary of the foundation of Japan"s Maritime Self-Defense Force (JMSDF), at Sagami Bay, off Yokosuka, south of Tokyo,

Photo Credit: Reuters / BBC News

日本預計在未來5年大幅度的提高防衛支出。到2027年度，國防經費將達日本國內生產總值2%。

今年5月初，日媒披露聯絡處計劃確定後，日本外相林芳正證實消息，首相岸田文雄隨即表明日本沒有加入北約的計劃。五月底，美國網站《中國項目》（The China Project）上周稱，今年3月底北約國防學院校長李提曼（Olivier Rittiman ）秘訪台灣，並與隸屬台灣國防部的國防大學校長劉志斌上將會面。消息曝光後，後者低調證實，台灣政府則沒有回應。

北約在印太的活動，開始以日本為主軸輻射到印太區域間。陳宥樺教授認為，北約與日本最近緊密互動應該是烏俄戰爭所驅動的。長期研究中日關係的他告訴《BBC》，東京判斷北京會從烏俄戰爭中學習可能的武力攻台方式，而北約則評判俄羅斯的背後或許有北京支持。因此，東京或認為「若能抑制北京也就能抑制莫斯科，所以，大概從一年前開始，日本與北約雙方就開始加強聯繫」。

位於台北的「國防安全研究院」國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析此次北約與日本合作有政治及戰略兩種層次。

在政治層次，蘇紫雲告訴《BBC》，相較於2014年日本與北約的個別伙伴關係，本次更新的「個別化伙伴關係計劃」，主要意義是由「非戰爭軍事行動」走向「凖軍事行動」的合作。戰略層次上，蘇紫雲告訴記者，現在日本及北約雙方開始採用「多次元嚇阻戰略」。

多次元戰略的重點在擴大雙方在太空、網絡等空間的深度合作，共享情報提高早期預警效果。同時，也可在技術層面共享先進科技的合作，以防範各類新興的網路攻擊。蘇紫雲稱之這以稱為「零日攻擊」（zero-day attack）所做的凖備，目的是提高嚇阻戰略（deterrain warfare）的效益。

陳宥樺也同意，北約與日本合作，長期看點應該是在雙方如何深化在「應對網絡威脅、破壞性技術、和打擊虛假訊息」等領域的合作。他強調，網路防禦是日本當下的經濟安保重點項目之一。在稍早前的G7會議上，東京方面也特別提出「日本一定會參考北約在烏俄戰爭中，烏克蘭如何應對來自俄羅斯的網路威脅與虛假訊息的經驗」。

第一島鏈和第二島鏈圖示。

Photo Credit: BBC News

北約在亞太並沒有實質軍事存在，美國通過所謂的太平洋「島鏈」進行軍事部署，這是二戰後延續至今的戰略格局。

北京的反應

多數評論都認為，北約與日本的合作一大主軸是開啟與中國在軍事上的較量。

北約確定在東京成立聯絡處的消息曝光後，中國外交部當日立即公開抨擊，措辭強硬。發言人毛寧在記者會上稱，北約持續東進亞太、干預地區事務，勢必破壞地區和平穩定，促推陣營對抗，應引起地區國家高度警惕。上周，毛寧再批評岸田文雄將今夏出席北約峰會的計劃稱，亞太地區不是北大西洋地理範疇，「中方堅決反對引入任何軍事集團……日本應當汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路。」

此外，中國官媒《北京日報》的微信公眾號「長安街知事」，在五月也發文批判日本正在把「北約引到中國家門口」。文中批評北約炒作所謂「中國挑戰」，稱其為俄烏衝突的始作俑者，「搞亂了歐洲還企圖搞亂亞太」，並稱日本是「歷史罪孽深重」，「不思悔改，反而大肆擴軍備戰」。

東風-21D彈道導彈

Photo Credit: EPA / BBC News

中國部署的東風-21D彈道導彈。五角大樓認為中國通過部署導彈和太空偵測系統加強了第一島鏈內的反介入能力。

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。