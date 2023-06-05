北約「東進」設立東京聯絡處，俄烏戰爭催生亞洲「小北約」？
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北約與日本的互動，在俄羅斯去年入侵烏克蘭之後，越來越頻繁。去年6月日本首相岸田文雄出席在西班牙舉行的北約峰會，11月，日本正式加入北約網絡防禦中心。今年1月底，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）飛抵東京，拜會岸田文雄。上周，日本《共同社》披露，岸田凖備參加7月在立陶宛舉行的北約領導人峰會。
作為全球最大的跨國軍事聯盟，北約（NATO）自去（2022）年莫斯科入侵烏克蘭後，在亞洲的活動越趨高調，引發印太區域國家關注。今年5月，日本官方證實北約將於7月在東京設立聯絡處，但同時澄清日本現在無意申請加入北約。
中國外交部立即抨擊北約此舉將破壞區域穩定。中國外交部發言人毛寧在新聞會上對此消息回應表示，「亞太不歡迎陣營對抗，不歡迎軍事集團。」她強調，北約既然自稱是區域性聯盟，就不應當尋求地理突破。
但是，北約在印太設定第一個正式聯絡處，只有象徵性意義還是具有實質戰略功能？
東京國際基督教大學（ICU）資深副教授奈吉（Stephen Nagy）告訴《BBC中文》，此舉為日本和北約成員國提供了更多機會進行訊息共享，包括就橫跨大西洋及印太地區的安全挑戰進行緊急應變的計劃：「這包含潛在的台海危機、喜馬拉雅高原上的中印邊界摩擦、南海和東海的通信航線問題，以及有關平壤的大規模殺傷性核武器的擴散問題等等。」
日本國際教養大學（Akita International University）中國研究助理教授陳宥樺則告訴《BBC》稱，有關日本要在亞洲打造「小北約」的說法現階段的可能性低。而日本與北約的互動至少就短期而言象徵意義大於實質意義。「北約畢竟距離亞洲遙遠，不太可能看到北約軍隊在亞洲出現，而且北約當下的領袖是美國，而美日兩國已經有美日安保條約。」
但相關人士評論，不管北約在印太的觸角能到多深，都已經引起中國警惕，後者與莫斯科將會如何反制北約，會直接影響到中日關係的走向。
目前北約共有31個成員國，其中包含美英等G7中的6國。日本、韓國、澳大利亞是北約在印太的伙伴國家。
北約東京聯絡處怎麼產生的
北約與日本的互動，在俄羅斯去年入侵烏克蘭之後，越來越頻繁。去年6月日本首相岸田文雄出席在西班牙舉行的北約峰會，11月，日本正式加入北約網絡防禦中心。今年1月底，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）飛抵東京，拜會岸田文雄。上周，日本《共同社》披露，岸田凖備參加7月在立陶宛舉行的北約領導人峰會。
事實上，史托騰柏格年初訪日時，便討論了在東京設立北約聯絡辦事處的構想，還與岸田文雄在會後高調發表聯合聲明，除了批評俄羅斯之外，聲明強調面對北京急速強化軍事力量和擴大的軍事活動，強烈敦促東京與北約在提升透明度以及軍控、裁軍與防擴散方面合作。
今年5月初，日媒披露聯絡處計劃確定後，日本外相林芳正證實消息，首相岸田文雄隨即表明日本沒有加入北約的計劃。五月底，美國網站《中國項目》（The China Project）上周稱，今年3月底北約國防學院校長李提曼（Olivier Rittiman ）秘訪台灣，並與隸屬台灣國防部的國防大學校長劉志斌上將會面。消息曝光後，後者低調證實，台灣政府則沒有回應。
北約在印太的活動，開始以日本為主軸輻射到印太區域間。陳宥樺教授認為，北約與日本最近緊密互動應該是烏俄戰爭所驅動的。長期研究中日關係的他告訴《BBC》，東京判斷北京會從烏俄戰爭中學習可能的武力攻台方式，而北約則評判俄羅斯的背後或許有北京支持。因此，東京或認為「若能抑制北京也就能抑制莫斯科，所以，大概從一年前開始，日本與北約雙方就開始加強聯繫」。
位於台北的「國防安全研究院」國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析此次北約與日本合作有政治及戰略兩種層次。
在政治層次，蘇紫雲告訴《BBC》，相較於2014年日本與北約的個別伙伴關係，本次更新的「個別化伙伴關係計劃」，主要意義是由「非戰爭軍事行動」走向「凖軍事行動」的合作。戰略層次上，蘇紫雲告訴記者，現在日本及北約雙方開始採用「多次元嚇阻戰略」。
多次元戰略的重點在擴大雙方在太空、網絡等空間的深度合作，共享情報提高早期預警效果。同時，也可在技術層面共享先進科技的合作，以防範各類新興的網路攻擊。蘇紫雲稱之這以稱為「零日攻擊」（zero-day attack）所做的凖備，目的是提高嚇阻戰略（deterrain warfare）的效益。
陳宥樺也同意，北約與日本合作，長期看點應該是在雙方如何深化在「應對網絡威脅、破壞性技術、和打擊虛假訊息」等領域的合作。他強調，網路防禦是日本當下的經濟安保重點項目之一。在稍早前的G7會議上，東京方面也特別提出「日本一定會參考北約在烏俄戰爭中，烏克蘭如何應對來自俄羅斯的網路威脅與虛假訊息的經驗」。
北京的反應
多數評論都認為，北約與日本的合作一大主軸是開啟與中國在軍事上的較量。
北約確定在東京成立聯絡處的消息曝光後，中國外交部當日立即公開抨擊，措辭強硬。發言人毛寧在記者會上稱，北約持續東進亞太、干預地區事務，勢必破壞地區和平穩定，促推陣營對抗，應引起地區國家高度警惕。上周，毛寧再批評岸田文雄將今夏出席北約峰會的計劃稱，亞太地區不是北大西洋地理範疇，「中方堅決反對引入任何軍事集團……日本應當汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路。」
此外，中國官媒《北京日報》的微信公眾號「長安街知事」，在五月也發文批判日本正在把「北約引到中國家門口」。文中批評北約炒作所謂「中國挑戰」，稱其為俄烏衝突的始作俑者，「搞亂了歐洲還企圖搞亂亞太」，並稱日本是「歷史罪孽深重」，「不思悔改，反而大肆擴軍備戰」。
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。