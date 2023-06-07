UFO聽證會：污名化和騷擾影響研究，隱私權成NASA調查阻礙
我們想讓你知道的是
不明飛行物體（UFO）現象長久以來都被污名化——很多人不認為它應該屬於理性科學研究的範疇，但是舉辦這一次會議清楚表明，美國太空總署現在想要認真對待這一課題，也顯示科學界越來越願意公開、如實地談論外星生命的可能性。
美國當局對數十年來大約800次不明飛行物體報告進行了調查，一個研究人員小組表示，當中真正算得上無法解釋的現象只佔很小一部分。
美國太空總署（NASA）在去（2022）年設立了一個小組，解釋這個機構對於所謂不明異常現象（UAP）的研究工作。
「UAP」的定義是「不能被確定為飛行器或者科學上已知自然現象」的目擊事件。
該研究小組在週三（5月31日）舉行了第一場公開聽證會。
這是當中的幾個具有揭示意義的時刻。
很多現象可以解釋，有些則仍是個謎
「我們每個月有50到100個新的報告，」美國國防部旗下的全域異常現象識別辦公室（All-domain Anomaly Resolution Office，AARO）主管肖恩・柯克帕特里克（Sean Kirkpatrick）說。
但是他說，這些目擊現象當中「真正可能屬於異常」的只佔整個數據庫的2％至5％。
在這場聽證會上，美國海軍飛機在美國西部上空拍攝到的一段影像顯示，一系列光點在夜空中飛過。軍方飛機當時未能攔截這些物體，之後發現它是一架飛往一個主要機場的民航客機。
另一些目擊現象則更為神秘一些。
背景：UFO公開聽證會是什麼？
這是美國太空總署對不明飛行物體現象進行研究數十年以來，第一次就這一課題舉行面向公眾的會議。
BBC未來（BBC Future）欄目編輯理查德・格雷（Richard Gray）報導指，不明飛行物體（UFO）現象長久以來都被污名化——很多人不認為它應該屬於理性科學研究的範疇，但是舉辦這一次會議清楚表明，美國太空總署現在想要認真對待這一課題，也顯示科學界越來越願意公開、如實地談論外星生命的可能性。
- 這是NASA第一次舉行關於UFO研究的公開會議，有關的詳細報告也將於7月公布
- 去年成立的專項小組研究UAP數據——UAP被定義為「天空中觀察到的無法確定為飛行器或科學上已知自然現象的事件」
- NASA的研究有別於美國國防部對於不明空中現象的調查，後者是由美國情報人員主導的研究行動
五角大樓在2021年的一份報告指，2004年以來軍方飛行員有過144次目擊現象，當中只有一次仍然未得到解釋。官員們不想排除物體來自外星生物的可能性。
隱私權成NASA調查的阻礙
柯克帕特里克還提到，隱私權的問題限制了太空總署的調查。
「只要願意，我們可以在任何時候將最大的採集儀器對凖整個地球，」他說。
「我們現有的很多東西是圍繞著美國本土大陸附近，」他說，「大多數人……不喜歡我們將採集儀器對凖你家後院。」
微波爐和卡通氣球
UAP的相關數據常常很難破譯，而且很容易被曲解。
美國太空總署的UAP團隊主席大衛・斯佩格爾（David Spergel）提到，澳洲研究人員曾截取到一陣無線電波。
「它的結構非常奇怪，人們無法弄明白怎麼回事。然後他們開始注意到，當中很多是在午飯時間集中出現，」他說。
原來，研究人員所使用的高靈敏度器材接收到了他們用微波爐給午餐加熱時發出的微波。
斯科特・凱利（Scott Kelly）是一名有數十年經驗的前太空人和飛行員。他講了一個關於視錯覺的故事。
他和副機師在美國維吉尼亞海灘附近飛行，他的副機師「確信我們剛剛經過一個不明飛行物體」。
「我沒看見。我們調頭回去找，發現原來是一個辛普森卡通人——一個氣球。」
污名化和騷擾影響研究
斯佩格爾還說，民航機師是非常不願意報告目擊事件的，因為人們對於飛碟這件事有成見。
「我們的目標之一是化解這些成見，」他說，「因為對於UAP，是需要高質量的數據來解答重大的問題。」
一些科學家還因為他們在這個領域的工作而面對網路上的騷擾。
「騷擾只會導致UAP領域更多的污名化，嚴重阻礙科學進程，挫傷其他人研究這個重要課題的信心，」美國太空總署的科學主任尼古拉・福克斯（Nicola Fox）說。
NASA做法有改變？
週三的聽證會之所以值得關注，原因之一是美國太空總署的做法有所改變。這家機構用了幾十年時間去揭示關於UFO的真相。
在聽證會的末尾，研究小組解答了公眾提問。其中一個問題是「NASA在掩飾什麼？」
美國太空總署的丹・埃文斯（Dan Evans）回應稱，該機構致力於保持透明度。「這就我們今天在這裡進行電視直播的原因，」 他說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
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7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
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◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。