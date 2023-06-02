四接同意權遭廢，環團肯定亡羊補牢，台電：開發範圍沒變、變的是基隆市府

四接同意權遭廢，台電：開發範圍沒變、變的是基市府

（中央社）基隆市政府31日廢止同意協和電廠於外木山海域水產動植物保護區進行開發，台電昨（1）日重申，「開發範圍沒變，變的是基隆市府」，且協和計畫攸關北北基480萬用戶用電權益，與市民對改善空品的期待，台電將依法提出訴願救濟。

台電透過新聞稿表示，協和計畫109年向市府申請並獲得同意的開發範圍，並未有所變動，台電更在相同開發範圍內，以友善環境為出發點，將填地區東移，不僅範圍縮小、影響程度也減輕；對於協和計畫因市府更迭而產生不同的認定結果，甚至改變法治基礎，台電深感遺憾與不解。

台電說明，協和計畫的開發範圍，包括陸域機組區，及海域接收站填地區與碼頭迴船池區，並未有所改變，在此開發範圍，環保署也核定範疇界定調查範圍。台電也以此開發範圍，向基隆市府申請同意開發水產動植物保育區，並於109年獲得同意。

台電表示，台電秉持環境友善理念，在沒有變動計畫開發範圍的前提下，依據環評委員及各界的指教，持續尋求縮小面積及迴避海域生態的填海造地方案，可以說協和計畫開發範圍沒有變動，而是變得對環境更友善。

台電指出，北東電網涵蓋北北基480萬人口，預估2025年尖峰負載將超過600萬瓩，但隨著機組陸續除役，2025年僅剩和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口將達470萬瓩，非常需要協和電廠增氣計畫，為基隆地區帶來穩定低碳電力。

此外，在地基隆民眾期待空品改善，協和增氣計畫「以氣換油」，可減少96%的空污排放許可量與52%碳排放量，符合民眾期待。

台電強調，市府以一紙公文廢止對協和計畫的同意，重創人民對政府的信賴，對此台電將依法提出訴願，以保障民眾用電權益，並實現市民改善空品的期望。

Photo Credit: 中央社 基隆市長謝國樑31日在記者會中表示，經市府檢視台 電「協和發電廠更新改建計畫」3.0版東移方案填海造 地範圍，與市府在民國109年受理台電申請2.0版方案 已完全不同，依法廢止市府109年9月24日發給台電函文，否則將會對基隆市環境保育、市民安全、港務營 運等重大公益產生危害。

四接爭議，林右昌：「原則同意」調查報告仍須環評

（中央社）基隆市府前天廢止同意四接開發公文，要求台電重提申請。內政部長林右昌昨天還原始末說，基隆市府當初是「原則同意」台電所提協和發電廠更新計畫的水產動植物調查報告內容，非核准開發計畫，且更新計畫涉及保育區，仍要依法進行環評審議。

基隆市長謝國樑前天下午在記者會表示，經檢視台電「協和發電廠更新改建計畫」3.0版東移方案填海造地範圍，與基隆市府民國109年受理台電申請2.0版方案已完全不同，依行政程序法「行政處分所依據之法規或事實事後發生變更」規定，廢止市府109年9月24日發給台電函文。

林右昌上午陪同副總統賴清德出席台北市覺修宮開基121週年慶活動後受訪表示，遇到所有公共議題其實大家應該理性去討論，尋求最大共識，對整個國家與社會發展是最正面。

時任基隆市長的林右昌還原此「東移方案」始末說，協和發電廠更新計劃預定地本來就在基隆港築港擴建計劃範圍內，且築港計劃範圍可能還更大，而基隆市府在103年國民黨執政時期，就已完成都市計劃變更。

林右昌說，台電當初是在更新計畫預定地範圍進行水產動植物的調查報告，調查顯示對更新範圍內的水產動植物影響並不大，基隆市府「原則同意」調查報告內容；由於更新計畫涉及保育區，後續仍要依法進行包括環評等相關審議，程序完成後方能進行後續開發程序。

林右昌強調，當初基隆市政府的「原則同意」，是指同意調查報告所提跟保育區重疊部分的內容，並不是基隆市府核准了協和發電廠更新計劃的開發計劃，這一點必須特別說明釐清。

至於台電昨天批評，基隆市政府違反「信賴保護原則」，一定會尋求適當管道進行「行政救濟」。林右昌回應，相關的法制面應該讓經濟部與基隆市政府去做說明。

基隆市府廢止同意四接開發公文，環團肯定亡羊補牢

（中央社）台電擬在基隆外木山海岸填海造地蓋「四接」，基隆市府前天廢止109年給台電的「原則同意」開發函文。環保團體今天表示，這份廢止公文出爐，雖然為時略晚，但仍有亡羊補牢之效。

基隆市長謝國樑前天召開記者會表示，經市府檢視台電「協和發電廠更新改建計畫」3.0版東移方案填海造地範圍，與市府民國109年受理台電申請2.0版方案已完全不同，依行政程序法「行政處分所依據之法規或事實事後發生變更」規定，廢止市府109年9月24日發給台電函文。

時代力量立委陳椒華昨天在立法院召開記者會呼籲，四接3.0必須依照環評法，重做範疇界定及調查。

出席記者會的基隆野鳥學會常務理事鄭暐質疑，四接3.0東移方案是台電在第4次環評會議時首次提出，是一個全新的計畫場址，更沒有相關機關、團體、學者、專家及居民代表等共同界定評估範疇。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，對環境敏感地區中應予保護的範圍及對象，應詳予評估並納入環境保護對策，及減輕或避免不利影響的對策。

蔡雅瀅指出，依台電109年8月28日申請基隆市政府同意函內容，台電僅申請基隆市政府同意18.6公頃的2.0方案，並未申請同意填海造地處東移至3.0方案位置；環保署應該要求台電公司，「先」取得基隆市政府書面同意開發內容的證明。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，基隆市政府這份「廢止」公文出爐，雖然為時略晚，但仍有亡羊補牢之效，證明這個能源開發案尚存在大量爭議。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，四接3.0東移方案，雖與原2.0同屬一個海域，但位置完全不同，評估事項也會因位置不同而有所差異；在本案中，與環評範疇界定指引表相關的項目，包含地形、地質、沖蝕、沈積、海象、水文、水質、水域動植物、生態系統、基隆港交通等事項，都需審慎評估。