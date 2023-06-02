上海疫鄉人1：封城敲醒10年上海夢，遊子收拾行囊遠離愁城
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雖然最終平安度過了這兩個月，然而她形容，「自此之後總覺得上海是個牢籠，我很害怕繼續待著，那兩個月的各種痛苦會不斷地冒出來」，那段時間她不只一次在半夜因惡夢驚醒。在自身的精神情形不佳，加上家人的勸說之下，小楚打包行囊，離開了上海。
上海解封1年，中國也已全面解除疫情管制，封城那2個月對於在上海生活的人到底造成什麼樣的影響？他們的人生軌跡發生了什麼變化，又是如何看待上海這座城市？
（中央社）「我原本以為我會在上海念書、工作、結婚生子」，小楚沒料過，上海封城會改變她的人生。那兩個月令她的精神更加脆弱，也重新省思自己的人生。如今她回到老家天津，還在想著下一步要往哪去。
2022年的6月1日凌晨，上海不少社區冒著被罰的風險，施放了煙火與爆竹，歡慶得來不易的解封日。從這一天開始，每天叫醒上海人的不再是在生鮮平台上搶菜的通知，或是「下樓做核酸檢測」的社區廣播，而是在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發之前，各自早已習慣的晨間鬧鈴。
然而歡愉的氣氛並不是所有人共享的，在一片抗擊疫情成功的歡欣鼓舞之中，仍有人無法從這兩個月帶來的傷痛與影響中走出來，解封後，他們的挑戰才正要開始。小楚就是其中一人。
2022年9月，在上海解封3個多月後，小楚毅然決然辭掉了工作、把在上海住了多年的房子退掉了，同時她也從上海一所知名的211大學研究所退學，回到了天津老家。
她近日和《中央社》記者聊起這段過往時，坦言當時走得很急，無法和很多在上海的朋友一一道別，「我的人生扎在上海超過10年了，怎麼可能不難過。但我當時就只是想著我得離開這個地方。」
比起看得見的傷口，兩個月封城對她造成的直接傷害是在精神層面。
她說，原本就有在服用抗憂鬱的藥物，而在那兩個月間因為封城帶來的不確定性，以及人際的疏離，令她的困境加劇，「平時會擔心沒藥，而且隨著時間經過，明顯感受到狀況有變得更加嚴重。我不只一次想要從這種情境之中解脫。」
雖然最終平安度過了這兩個月，然而她形容，「自此之後總覺得上海是個牢籠，我很害怕繼續待著，那兩個月的各種痛苦會不斷地冒出來」，那段時間她不只一次在半夜因惡夢驚醒。
在自身的精神情形不佳，加上家人的勸說之下，小楚打包行囊，離開了上海。
在小楚因為封城而陷入困境之時，髮型設計師楊燚同樣面臨了難關。
盼望了兩個月後，楊燚終於等到上海解封，原本以為終於能夠重新開始工作賺取收入，然而在前方等著他的是老闆的一句「抱歉，公司有困難」。於是，他也成了解封後的失業大軍之一。
楊燚回憶，當時身邊不少從事髮型設計的朋友都或多或少受到影響，有些人尚且能保有工作，卻也有人像他一樣必須另尋他路。在上海的機會銳減，回到老家成了當時的選擇之一。
上海解封一年之際，他跟《中央社》記者聊起了規劃時提到，這些年在上海也存了一些錢，準備在老家和朋友開一間自己的小店，「還是想回上海，但是這兩個月我真的嚇到了。回老家後的這段時間靜下心想想，我的技術也不像做互聯網的，非得在上海這種大城市才有機會。」
上海這座城市海納百川，自然吸引了來自中國各地的人們在此齊聚，然而疫情造成的衝擊與對生活的影響，也切斷了異鄉人與這段城市的聯繫。小楚或楊燚也不過是這個情境之下，選擇離開的人們。
同樣的情形，在地下偶像的產業中也正在發生。
在上海擔任地下偶像製作人的蜜柑觀察，在上海解封之後確實有一些地下偶像就此消失，最主要的原因在於這些人大多都不是全職的地下偶像，而是一邊工作一邊當偶像，當他們正職的收入無法支應他們的生活，那麼就得做出選擇。
她也提到，上海是地下偶像活動蓬勃發展的城市，因此會有來自全中國各地追夢的人聚集在此，只是一旦他們放棄這個夢想，就很有可能因此離開上海了。
她回憶，原本有一名從成都來的女孩，在某個地下偶像團體表現得還不錯，然而去年上半年一連串的疫情管制、封城，不能做偶像活動，原本的工作又受到影響，在去年下半年解封後不久，就放棄當地偶，回到成都了。
「原先還有聯繫，試圖說服她再回來上海，但一直被拒絕。後來比較忙，也就跟她斷了聯繫。」蜜柑說，原本以為現在科技發達，人跟人的聯繫更加容易，然而沒想到經過這樣的折騰後，才發現有些人說了再見後，是真的無法再見了。
隨著疫情逐漸成為過去式，中國管制鬆綁，而自身的病情也逐步恢復穩定，小楚說她終於比較有辦法到人多的地方了，最近利用了假期去了一直很想要去的北京環球影城。另一方面她也開始準備托福與一些留學資料，正考慮到國外再念個書之類的。
「只是，我可能很長一段時間不會去上海了，去年我們約了要在上海碰面，可能得爽約了。但我們之後可能可以在天津見面，以後也可能在日本或美國見面，要不哪天可以去台灣的話，我們就在台灣碰面也行。」小楚是這麼說的。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
10大必買南投伴手禮
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南投縣為台灣「觀光首都」，在政府和業者努力地經營下，推出非常多具有當地特色的南投伴手禮。以下介紹南投10大人氣伴手禮店家，給遊客參考！
1. 日月老茶廠
超人氣商品：尚品紅玉紅茶-台茶18號
日月老茶廠位在南投魚池鄉，鄰近日月潭、紙教堂。魚池鄉擁有絕佳的地理條件，所種植的紅茶渾厚甘美。老茶廠前身為台灣農林公司的魚池茶廠，921大地震後，重新改裝為觀光茶廠，共有兩層樓，一樓為販賣門市、茶席區、戶外品茶空間與茶類製程產線展示區；二樓有閱讀區、品茶教學區、有機餐廳和共用空間。是一個可以學習識茶、品茶、買茶的好地方。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
電話：049-2895508 / 049-2895510
營業時間：8:00-17:00
2. Feeling18 - 18度C巧克力工房
超人氣商品：生巧克力
網路名店18度C巧克力工房，從名店變成南投景點，可謂網路行銷成功案例一大經典。店裡的巧克力無論口味、設計、造型皆可看到店家的用心。招牌的生巧克力可挑選多種濃度，入口淡淡酒香、濃醇香滑口感，令人一吃難忘。其中，適合大人小孩的人氣口味為65%情人生巧克力，是可可濃度較低的一款，自己品嘗或贈親友同事都非常適合。近期，18度C還開了生吐司店，有原味和巧克力口味，香濃吐司無須加果醬，單吃就能品嘗到香濃牛奶香，為新人氣必點招牌！
地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號
電話：049-2984-263
營業時間：10:00-22:00
3. 集香食品
人氣經典商品：集集火車票餅
集集最有名的就是集集線小火車。復古車廂和氣味，充滿懷舊氛圍。這款用火車車票形狀做成的「火車票餅」，融入南投農業特產和火車意象，在車票造型的餅皮內加入集集香蕉、水果、梅子等餡料，外皮香酥、內餡甜而不膩。彷彿在舌尖演繹另一種集集小鎮風情。目前共有由集集至車埕、集集至二水等7種口味，頗受消費者歡迎！
地址：南投縣集集鎮成功路258號
電話：049-2760770
營業時間：假日09:00-18:00、平日09:30-17:30
4. 天子舒芙蕾
人氣經典商品：法國飛雪奶油舒芙蕾
舒芙蕾柔軟細緻，入口即化，深受年輕人歡迎！店內人氣商品「法國飛雪奶油舒芙蕾」，選用奶油界LV等級之稱的法國飛雪金鑽奶油製作。常溫下品嘗，濃郁的乳酪香味彷彿雲朵般從嘴裡散開；若經窯烤後，口感會變得跟餅乾一樣香脆，每一口都散發迷人奶香。店內對將舒芙蕾的造型設計些巧思，結合頂級原料和在地新鮮食材，讓它由小小的杯裝，加大到6.5吋，品嘗美味也能大呼過癮。
地址：南投縣埔里鎮慈恩街11號
電話：0965-103912
營業時間：假日10:00-19:00、平日 11:00-19:00
5. 久保田烘焙坊
人氣經典商品：咬人貓麵包
位於溪頭旁妖怪村內的「久保田烘焙坊」，是間與眾不同的麵包店。店內「咬人貓麵包」，採用美日現採的新鮮咬人貓葉片，搗成汁液加入麵糰中，再以獨家秘方提味，創造出溪頭人氣商品。咬人貓麵包的出爐時間為早上10:30及下午14:30，出爐前半個小時開始排隊，快出爐前才會發放號碼牌，由此可見其熱銷程度。「咬人貓麵包」外面有一片咬人貓葉，內餡為燻雞起司口味，麵包柔軟又好吃，一個售價30元。店內還有其他KUSO的商品，例如免万炭、塞里涼、狗始糖……等，皆是溪頭必買伴手禮。
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2-3號
電話：049-261 2121#151
營業時間：10:00-19:00
6. 微熱山丘SunnyHills
人氣經典商品：土鳳梨酥
台灣名產，最知名的鳳梨酥品牌「微熱山丘」，其發源地就在南投，位於139縣道旁的「微熱山丘三合院店」正是創始店。因其採用南投八卦山種植的土鳳梨，內餡酸甜。鳳梨酥在台灣以冬瓜替代鳳梨入餡已行之有年，微熱山丘卻大膽採用土鳳梨做餡料，還鳳梨酥本色，沒想到意外掀起一股土鳳梨酥熱潮。到微熱山丘品嘗鳳梨酥，除了可免費享用一塊鳳梨酥，店家還貼心附上一杯熱茶，在充滿懷舊氣氛下的三合院民宅中，拋開俗務，盡享一片寧靜。
地址：南投縣南投市鳳山里八卦路1100巷2號（139縣道）
電話：049-2292767
營業時間：10:00-18:00
7. 日月潭田園紅茶手工蛋捲
人氣經典商品：紅茶手工蛋捲
日月潭紅茶馳名國際，紅玉、阿薩姆、紅韻、藏芽四大品系，各有特色、韻味十足。近年來紅茶相關加工品在業者創新包裝下，如雨後春筍般在市場熱銷。這款「日月潭田園紅茶手工蛋捲」位於日月潭水社碼頭附近的中興停車場旁，招牌口味為日月潭紅茶蛋捲。每個蛋捲都是現場手工製造，多層次口感，香酥鬆脆，香氣十足。除了招牌紅茶口味，還有芝麻、咖啡和原味等，現場還可試吃，是到日月潭旅遊必買伴手禮之一。
地址：南投縣魚池鄉水社村中興路 38-2號
電話：049-2855538
營業時間：假日09:00-18:30 平日09:30-18:00
8. 久味大姐手工麻糬
人氣經典商品：招牌金條麻糬
南投草屯知名排隊名店非中山街上的「久味大姐手工麻糬」莫屬了！來到現場就能看到店員手工包麻糬，因人數實在太多，還設置自動點餐機。店內超人氣產品「純金金條長條招牌麻糬」，招牌是寫「綜合口味」，但意外的是所謂的「綜合」不是三種個別口味，是一顆就包了三種口味。長條麻糬外面裹上古早味花生磨成的花生粉，裡頭則有熬煮成綿密的萬丹紅豆泥＋芝麻花生內餡，麻糬軟中帶Q不黏牙，難怪每人都是一次3至5盒購買。
地址：南投縣草屯鎮中山街201號
電話：049-2333996
營業時間：05：30-21：00
9. 果丘in
人氣經典商品：白木耳吸凍飲
果丘in位於南投埔里，是台灣少有的「膠質果凍補充包」專賣店。其補充包方便攜帶、即開即飲，精心的吸嘴設計更讓你輕輕一吸，就能嘗到白木耳的Ｑ彈滑順！果丘in採用埔里好水培養的白木耳。每顆都富有膳食纖維及天然的植物膠質，飲用時不只解饞護胃，還更能養顏！口味部分，除了冰糖原味外，還結合南投在地食材，提供如埔里老茶廠紅茶、大坪頂百香果、信義青梅、南投鳳梨以及季節限定的桑椹等多種口味。告別不健康的碳酸飲料，享瘦一下，來包健康的白木耳吸凍飲吧！
地址：南投縣埔里鎮自強路188號
電話：049-2902939
營業時間：10:30-18:00
10. 日香食品廠
推薦商品：冬筍餅
竹山除了知名的冬筍、紅番薯外，還有一項外地人必買的伴手禮「日香冬筍餅」，其已成為冬筍餅的代名詞。日香由創辦人吳萬居先生於63年成立，已傳承三代。日香將地方特色農產品融入麵粉當中，以獨家傳承香料，油炸成香脆可口、風味絕佳之餅乾，目前主力產品為冬筍餅、芋仔餅、蕃薯餅，還有香菇酥、牛蒡餅、海苔餅等，其特色為將農產品特殊加工保留其香味於餅乾之中，口感獨特。目前產品已行銷到全省名超市、觀光區。
地址：南投縣竹山鎮集山路3段207-6號
電話：049-2642540
營業時間：8:00-17:00
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