澤倫斯基：猶豫讓烏克蘭加入北約，恐危及其他國家；美再軍援逾90億防空系統和彈藥

澤倫斯基：若猶豫讓烏克蘭加入北約，恐危及其他國家

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天（當地時間1日）示警歐洲各國領袖，若他們在准許烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）之前表現出任何懷疑態度，將使得俄羅斯更敢於攻擊更多國家。

《法新社》報導，澤倫斯基在「歐洲政治共同體」（European Political Community）於東歐國家摩爾多瓦召開的峰會上致詞時表示：「我們必須牢記，我們在歐洲這方表現出的任何懷疑，將形同一個俄羅斯絕對會嘗試占領的壕溝。」

烏克蘭正在申請加入北約和歐洲聯盟（EU），鄰國摩爾多瓦也在申請加入歐盟。但由於俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰事持續，一些歐洲國家對於設下正式入會時間表抱持戒心。

不過，澤倫斯基今天對與會40多位來自歐盟和北約內外國家的領導人發表演說時警告，延後兩國入會決定將傷害西方的力量。

澤倫斯基指出，如果烏克蘭和摩爾多瓦的北約和歐盟入會案沒有明確路徑，將危及俄羅斯鄰國白羅斯與喬治亞內部的親西方政治勢力。

他表示：「無論這些懷疑是與重大的安全步驟有關，或是關於我們的團結心，也可能是關於我們是否有能力應付當代挑戰，但一切懷疑都會帶來更多的不安全。」

北約昨天和今天也在挪威首都奧斯陸召開非正式外交部長會議，討論在7月北約峰會上可能給予烏克蘭何種程度的承諾或安全保證。

澤倫斯基說：「我想在今夏的北約維爾紐斯（Vilnius，立陶宛首都）峰會上強調，有必要有明確的加入北約邀請，有必要在加入北約前一路上有安全保證。」他還表示希望見到明確的加入歐盟邀請。

澤倫斯基提到：「最近有位中國記者問我：『為何要加入北約？』答案非常簡單：當缺乏安全保證，就保證一定會有戰爭。」

他說：「我們需要公正的和平。這正是為何每個與俄羅斯接壤的歐洲國家，以及每個不想遭到俄國撕裂的歐洲國家，都應該是歐盟和北約的正式成員。」

「若非如此，只會有2種結果：要不是開戰，就是遭到俄羅斯蠶食。」

增援烏克蘭逾90億防空系統和彈藥，美：不得攻擊俄境內

美國31日宣布向烏克蘭提供新一批價值3億美元（約新台幣92億元）的軍事援助，其中包括防空系統和數千萬發彈藥，但警告基輔當局不得以美國武器攻擊俄羅斯境內目標。

《法新社》報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們私下對烏克蘭表明，當然也曾公開表示，我們不支持攻擊俄羅斯境內。我們不允許也不鼓勵對俄羅斯境內目標發動攻擊。」

美國國防部表示，自俄羅斯2022年2月全面侵烏以來，最新一批軍援將使美國對烏克蘭的安全援助總額達到376億美元。

五角大廈在聲明中說：「美國將繼續與其盟友及夥伴合作，向烏克蘭提供滿足戰場所需的戰力和長期安全援助需求。」

美國一直帶領北大西洋公約組織和其他盟國做出前所未見的努力，向烏克蘭提供武器和其他援助。

美國宣布提供新一批軍援之際，烏克蘭正準備大舉反攻，將俄軍逐出烏國東部和南部領土。

柯比說，美國已為烏克蘭戰爭制定基本規則。

他說：「我們不會告訴他們對哪裡發動攻擊，也不會告訴他們別對哪裡發動攻擊。總統澤倫斯基和他的軍事指揮官終須決定他們接下來該怎麼做。」

然而，「我們絕對不希望看到他們利用美國提供的軍事設備，對俄羅斯境內目標發動攻擊。」

柯比說，儘管俄烏之間的緊張局勢日益加劇，但白宮仍然相信，烏克蘭會信守承諾，一旦從歐洲國家取得美製F-16戰機，將不會用來攻擊烏克蘭邊界以外的目標，「我們在各個層面都得到了這樣的保證」。

他說，儘管華府全心支持烏克蘭在抵擋俄羅斯入侵的努力，但希望避免發生「西方、北約和美國捲入」的局面，並「避免發生第三次世界大戰」。

五角大廈表示，新的援助計畫將向烏克蘭提供愛國者（Patriot）防空系統、AIM-7防空飛彈、復仇者（Avenger）防空系統和刺針防空飛彈（Stinger anti-aircraft missile）所需的彈藥。

除此之外，還有高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）使用的彈藥、155mm和105mm口徑炮彈、105mm戰車彈藥和祖尼（Zuni）火箭彈。

五角大廈說，美國還向烏克蘭提供超過3000萬發小型武器彈藥。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航