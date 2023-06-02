澤倫斯基：猶豫讓烏克蘭加入北約，恐危及其他國家；美再軍援逾90億防空系統和彈藥
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澤倫斯基提到：「最近有位中國記者問我：『為何要加入北約？』答案非常簡單：當缺乏安全保證，就保證一定會有戰爭。」他說：「我們需要公正的和平。這正是為何每個與俄羅斯接壤的歐洲國家，以及每個不想遭到俄國撕裂的歐洲國家，都應該是歐盟和北約的正式成員。」
澤倫斯基：若猶豫讓烏克蘭加入北約，恐危及其他國家
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天（當地時間1日）示警歐洲各國領袖，若他們在准許烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）之前表現出任何懷疑態度，將使得俄羅斯更敢於攻擊更多國家。
《法新社》報導，澤倫斯基在「歐洲政治共同體」（European Political Community）於東歐國家摩爾多瓦召開的峰會上致詞時表示：「我們必須牢記，我們在歐洲這方表現出的任何懷疑，將形同一個俄羅斯絕對會嘗試占領的壕溝。」
烏克蘭正在申請加入北約和歐洲聯盟（EU），鄰國摩爾多瓦也在申請加入歐盟。但由於俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰事持續，一些歐洲國家對於設下正式入會時間表抱持戒心。
不過，澤倫斯基今天對與會40多位來自歐盟和北約內外國家的領導人發表演說時警告，延後兩國入會決定將傷害西方的力量。
澤倫斯基指出，如果烏克蘭和摩爾多瓦的北約和歐盟入會案沒有明確路徑，將危及俄羅斯鄰國白羅斯與喬治亞內部的親西方政治勢力。
他表示：「無論這些懷疑是與重大的安全步驟有關，或是關於我們的團結心，也可能是關於我們是否有能力應付當代挑戰，但一切懷疑都會帶來更多的不安全。」
北約昨天和今天也在挪威首都奧斯陸召開非正式外交部長會議，討論在7月北約峰會上可能給予烏克蘭何種程度的承諾或安全保證。
澤倫斯基說：「我想在今夏的北約維爾紐斯（Vilnius，立陶宛首都）峰會上強調，有必要有明確的加入北約邀請，有必要在加入北約前一路上有安全保證。」他還表示希望見到明確的加入歐盟邀請。
澤倫斯基提到：「最近有位中國記者問我：『為何要加入北約？』答案非常簡單：當缺乏安全保證，就保證一定會有戰爭。」
他說：「我們需要公正的和平。這正是為何每個與俄羅斯接壤的歐洲國家，以及每個不想遭到俄國撕裂的歐洲國家，都應該是歐盟和北約的正式成員。」
「若非如此，只會有2種結果：要不是開戰，就是遭到俄羅斯蠶食。」
增援烏克蘭逾90億防空系統和彈藥，美：不得攻擊俄境內
美國31日宣布向烏克蘭提供新一批價值3億美元（約新台幣92億元）的軍事援助，其中包括防空系統和數千萬發彈藥，但警告基輔當局不得以美國武器攻擊俄羅斯境內目標。
《法新社》報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們私下對烏克蘭表明，當然也曾公開表示，我們不支持攻擊俄羅斯境內。我們不允許也不鼓勵對俄羅斯境內目標發動攻擊。」
美國國防部表示，自俄羅斯2022年2月全面侵烏以來，最新一批軍援將使美國對烏克蘭的安全援助總額達到376億美元。
五角大廈在聲明中說：「美國將繼續與其盟友及夥伴合作，向烏克蘭提供滿足戰場所需的戰力和長期安全援助需求。」
美國一直帶領北大西洋公約組織和其他盟國做出前所未見的努力，向烏克蘭提供武器和其他援助。
美國宣布提供新一批軍援之際，烏克蘭正準備大舉反攻，將俄軍逐出烏國東部和南部領土。
柯比說，美國已為烏克蘭戰爭制定基本規則。
他說：「我們不會告訴他們對哪裡發動攻擊，也不會告訴他們別對哪裡發動攻擊。總統澤倫斯基和他的軍事指揮官終須決定他們接下來該怎麼做。」
然而，「我們絕對不希望看到他們利用美國提供的軍事設備，對俄羅斯境內目標發動攻擊。」
柯比說，儘管俄烏之間的緊張局勢日益加劇，但白宮仍然相信，烏克蘭會信守承諾，一旦從歐洲國家取得美製F-16戰機，將不會用來攻擊烏克蘭邊界以外的目標，「我們在各個層面都得到了這樣的保證」。
他說，儘管華府全心支持烏克蘭在抵擋俄羅斯入侵的努力，但希望避免發生「西方、北約和美國捲入」的局面，並「避免發生第三次世界大戰」。
五角大廈表示，新的援助計畫將向烏克蘭提供愛國者（Patriot）防空系統、AIM-7防空飛彈、復仇者（Avenger）防空系統和刺針防空飛彈（Stinger anti-aircraft missile）所需的彈藥。
除此之外，還有高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）使用的彈藥、155mm和105mm口徑炮彈、105mm戰車彈藥和祖尼（Zuni）火箭彈。
五角大廈說，美國還向烏克蘭提供超過3000萬發小型武器彈藥。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
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各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」