上海疫鄉人2：異鄉未能變家鄉，離開前最後一眼是陌生的上海

上海解封1年，中國也已全面解除疫情管制，封城那2個月對於在上海生活的人到底造成什麼樣的影響？他們的人生軌跡發生了什麼變化，又是如何看待上海這座城市？

（中央社）「到現在都還記得離開上海那天，路上幾乎沒人。這是我生活好多年的上海嗎？」即便已回日本一年，林（Hayashi）小姐仍難忘當時的景色，這也是當時不少離開上海的外國人共同的記憶。

林是一間日本企業派駐在上海分公司的員工，2019年年中到上海赴任，派駐時間3年。

2022年5月上旬，她按照原定計畫，預先買好了機票，提著兩大箱行李，簽署了「不再返回社區的切結書」，終於從漫長的封控中解脫，先是前去預約好的醫療院所做核酸篩檢並取得陰性報告，接著前往浦東機場，踏上回家的路。

在上海解封1週年前夕，林接受《中央社》採訪並回憶急忙離開上海的經歷與感受時提到，至今都無法相信上海會變成那個樣子，「路上幾乎沒人、死氣沉沉的，這和我生活好多年的上海完全不同。我從來沒有想過，上海給我留下最後的記憶是一個如此陌生的城市。」

林形容，當時她從社區離開並前往機場時，感覺自己就像Netflix影集《今際之國的闖關者》故事中主角的經歷一樣，原本應該是熟悉而熱鬧的街道，人潮卻在一夕之間都消失了，整個城市變得好安靜，甚至有些恐怖。

《今際之國的闖關者》是改編自漫畫的影集，敘述原本在熱鬧的東京澀谷街頭玩樂的主角，無意間穿越到了異世界，行人與車輛瞬間全數消失，原本熙攘往來的街頭陷入一片死寂。

前一陣子，林透過社群軟體告知《中央社》記者，她當時在上海的職位，空了將近一年，終於有公司的後輩要接手，近期將從日本出發至上海赴任。

在疫情期間，中國各地不時傳出因為疫情而封城，並且大規模興建方艙醫院、全員篩檢等措施，使得人心惶惶。然而，在這樣的情形之下，包含上海本地人與在這座城市生活的外國人卻一直堅信著「就算全中國都封了，上海也不會封，畢竟上海不是中國的上海，而是世界的上海。」

這樣的自信或許是「希望越大，失望越大」的根源，令上海封城的反作用力超出預期，甚至在過去一段時間中，成了令人想要遠離上海的「推力」。

Photo Credit: 中央社 在封城期間離開上海的外國人回憶，至今都無法相信上海會變成死氣沉沉的樣子，成為了一個如此陌生的城市。圖為上海封城期間，路上幾乎看不見行人，原本壅塞的主要道路上，車輛屈指可數。中央社記者吳柏緯上海攝 112年6月1日

在上海一間日企擔任中階主管的松村，和《中央社》記者分享了他過去一段時間的觀察。

他說，去年下半年間確實有幾位派駐在上海的同事申請調回日本，此外，原本計畫到上海赴任的日本同事，也有人推遲了出發時間，或是以不同理由向母公司回絕派任。

松村認為這樣的心態變化當然與上海封城，以及解封後各項趨於嚴格的防疫措施有關，畢竟去年開始，包含日本在內的許多國家都已經逐漸放寬防疫管制措施，「雖然中國並未放寬，但普遍認為上海是相對比較開放與自由的城市，不太會受疫情與嚴格封控措施影響。沒想到連上海都會封，這自然令不少人擔憂、失去信心。」

他也提到，就他所知這樣的憂心不只是存在於日本企業，一些互有往來的上海外資企業相關人士，都曾表達過公司遇上了這樣的狀況。

來自新加坡，從事貿易相關工作，今年40多歲的允中最近再度回到上海，他也是被上海封城「嚇到」因而選擇在去年下半年暫時離開上海的外國人之一。

他告訴《中央社》，當初選擇暫離，一方面確實是因為上海封城造成影響，很擔心又會再來一次，另一方面則是他的工作性質本來就會在世界各地到處跑，隨著世界各國都已經逐步恢復正常，當然得去看展、參展以及拜訪一些生意上有所往來的夥伴。

在中國全面鬆綁疫情管控措施後再次回到上海，允中坦言中國仍是重要的市場，而且在這裡也有不少合作夥伴，不可能因為疫情就放棄。

然而他也提到，因為疫情讓電子化、遠距化的工作模式逐步普及，過去將近1年的時間即便沒有在上海，仍能遠端聯繫處理上海等地相關的業務，並沒有遇到太大的困難，「因此目前計畫將辦公室搬回新加坡，有需要的時候再飛來中國就好。這趟來上海也算是跟一些合作夥伴打聲招呼，說明一下未來計畫。」

雖然中國的管制措施已經鬆綁，上海早已恢復疫情前的日常，然而也有不少外國人如允中一樣，重新思考自己與這座城市間的關係。

林提到，前一陣子，公司曾探詢有沒有意願再到上海派駐一段時間，不過被她拒絕了。她說，「之後當然還是會想要到上海，只不過是以觀光旅遊的身分而非工作。我希望能創造新的回憶，用熟悉的上海蓋掉現在記憶中陌生的上海。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀