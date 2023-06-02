上海疫鄉人3：封城隔離了兩顆心，不愛了也是種次生災害
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在世紀大疫與令人措手不及的上海封城面前，每對情侶都被賦予了「在這樣的情境之下，如何面對彼此並經營這段感情」，這個艱難的考題，無論是同居或是分隔兩地，只是有人成功答題，也有人寫出來的答案無法被另一半接受。
上海解封1年，中國也已全面解除疫情管制，封城那2個月對於在上海生活的人到底造成什麼樣的影響？他們的人生軌跡發生了什麼變化，又是如何看待上海這座城市？
（中央社）封城不但為上海按下暫停鍵，對於生活在這座城市中的情侶們而言，也是從未想過的考驗。一年後，有些人跨過這道難關，實踐情比金堅的真諦，卻也有些人重重跌跤，自此漸行漸遠。
上海封城之初，Daniel對於除了疫情之外的事情並不是那麼擔心，他總相信著只要等個5天、7天，就會恢復正常，然後可以像過去2年一樣工作、生活與戀愛，畢竟「這裡可是上海」。只是最終他的盼望跟許多上海人一樣落空。
另一件超乎他預期的事情是，隨著封控時間拉長，和另一半無法見到面的不安逐漸演變成摩擦與爭吵，且越發激烈，那兩個月，成了兩人日後終究分道揚鑣的起點。
Daniel和前女友都是從中國其他城市到上海念書、工作，接著在上海找了個負擔得起的地方租了房，開始在這裡生活。兩人居住的地區距離並不算遠，平時車程大約半個多小時。
戀情在上海萌芽的兩人，就像許多在上海的白領情侶一樣，在熱鬧的上海市區上班，下班有時一起吃飯約會，即便當天沒有見到面，也會用社群軟體通話或是分享生活瑣事。週末不時會出去走走逛逛，看看電影或逛美術館，遇到連假時也會安排到外地的小旅行，創造屬於兩人的回憶。
然而這一切美好的回憶，在那個令人措手不及的春夏之交後就逐漸褪色了。
Daniel和《中央社》記者聊起那時的情形，封城一開始彼此都不覺得有什麼太大的影響，每天都會聊天、相互關心，畢竟「雖然見不到本人，但仍能聯繫」。只是當時間逐漸拉長，加上各種不安的情緒逐漸放大，原本視訊或文字訊息時的互相鼓勵、分享生活，逐漸被尖銳的言詞取代，到後來變成相互指責。
他提到，爭吵的緣由從無法體諒彼此情緒，到過度干涉彼此生活，到後來連沒有及時回訊息或是接視訊通話等事情都成了吵架的原因，而且最終都無法解決，如果不是一方退讓，就是不歡而散。
「後來我們都知道，其實這些問題原本就存在，只是在封城之前我們選擇忽視，或是因為眼下開心的情緒是可以蓋過這些事情，因此並沒有造成影響。然而城一封，那麼長時間沒見，緩衝消失了，傷害就變大了。」
Daniel說，兩人的關係最終並沒有隨著解封而改善，畢竟走過這一遭後發現原來兩人其實有這麼多難以克服的不適合。最終兩人在去年底，中國完全鬆綁疫情管制措施的前夕，和平的分開。
當然，也並非所有的情侶都在封城的考驗面前重重跌了一跤，來自台灣的Angel和上海男友Pan就是另一種截然不同的案例。上海封城意外促使兩人開始同居，在充滿不確定的情形之下兩人互相照顧，加上個性互補，那兩個月間不但沒有激烈爭吵，反而感情逐步升溫。在解封後兩人各自退掉原本承租的房子，搬到適合兩人生活的新住處。
Angel告訴《中央社》記者，當時她和Pan分別住在浦東和浦西，在官方宣布要分浦東浦西個別封控數天的時候，Pan當時就認為「不會那麼簡單」，因此兩人協議後，Pan便在封控之前帶了一些民生必需品與私人用品，搬到了她當時的住處，「後來證明，我男友的判斷是正確的」。
Angel提到，在她身邊也有多對情侶因為封控而開始同居，然而自己可說是相當幸運，因為個性比較隨興，不會計較生活習慣的差異，而且男朋友的廚藝很不錯，因此在封城期間還能吃上不差的料理，「吃好、睡好，加上沒有什麼太嚴重的摩擦，兩人的感情反而越來越好。」
然而，她也坦言，兩個人同居，生活習慣差異一定會被放大檢視，而且像是衣服亂丟、不做家務等情形都會成為導火線，「我就聽到有朋友在抱怨這些事，另外也有認識的情侶在封城期間不得不同居，到後來大吵大鬧，甚至要分手的情形。」
在世紀大疫與令人措手不及的上海封城面前，每對情侶都被賦予了「在這樣的情境之下，如何面對彼此並經營這段感情」，這個艱難的考題，無論是同居或是分隔兩地，只是有人成功答題，也有人寫出來的答案無法被另一半接受。
「那會在封的時候不是有個詞叫次生災害嗎？分手後有好一段時間我也常常想到，像我們這種感情因為封控影響，最後散了的情況，難道不也是種次生災害嗎？」Daniel說，不會把這段感情的挫折完全怪到封城之上，然而那兩個月，的確是加速了這件事情發生的催化劑。
他提到，至今仍會不斷地想，「如果沒有那兩個月，即便往後真的遇到了那些困境，然而兩個人或許還能夠找到其他的方式挽救或解決，而不是困在家中眼睜睜看著他發生。」
在分手後近半年， Daniel從前一陣子開始使用交友軟體認識新朋友，也跟了幾個蠻聊得來的女孩子見面。他說，對於愛情仍然還是有憧憬，還是希望能在上海和一個所愛的人一起生活下去，「封城是考驗也是收穫吧，至少我會記得前女友跟我說的那些話，以及自己未曾注意到的缺點，然後不要讓這些事發生在下一段感情之中。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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