吸菸人口將少於5％，瑞典邁向歐洲第一個「無菸」國

（中央社）值世界衛生組織於5月31日紀念「世界無菸日」之際，歐盟吸菸率最低的瑞典接近宣布自己為「無菸」國。「無菸」國家的定義為全國每日吸菸者少於人口的5％。

《美聯社》報導，許多專家將瑞典的成功歸於數十年的反菸運動和立法措施，其他人則認為是口含菸（snus）的流行所致。口含菸是一種特殊的無煙菸草形式，既不咀嚼，也不吸食，只需放在嘴巴裡。不過它雖在瑞典是作為香菸替代品銷售，但歐盟其他地方則是禁止。

不論什麼原因，吸菸人口低於5％的里程碑現已垂手可得。根據歐盟統計局（Eurostat Statistics Agency）數據，2019年，瑞典人15歲以上每天吸菸的人只有6.4％，此一比例在歐盟中最低，遠低於歐盟27國集團18.5％的水平。

瑞典公共衛生局（Public Health Agency of Sweden）的數據顯示，自2019年以來，吸菸率持續下降，去年只有5.6％。

斯德哥爾摩居民安東森（Carina Astorsson）說，「我們喜歡健康的生活方式，我認為這就是原因。」她補充說，她從來沒有對吸菸感興趣，因為「我不喜歡菸的味道；我要好好照顧自己的身體」。

注重健康的瑞典人（包括年輕一代）似乎相當清楚吸菸的風險。20年前，幾乎20％人口吸菸，當時以全球而論，這個比例算是相對低。從那時起，禁菸措施降低了整個歐洲的吸菸率，包括禁止在餐廳吸菸。

法國從2014年至2019年，吸菸率出現創紀錄下滑，但在COVID-19疫情流行高峰期，此一成功停滯不前，部分原因是疫情造成壓力，讓大家開始想點支菸抽。

2021年，法國18至75歲的人中約有三分之一自稱吸菸，比2019年每天約有四分之一的人吸菸，略有增加。

瑞典在禁菸方面比大多數國家走得更前面，這帶來了一連串的健康益處，包括相對較低的肺癌發生率。

瑞典癌症協會秘書長艾瑞德（Ulrika Årehed）說：「我們很早就開始在公共場所禁菸，首先是學校操場和課後活動中心，後來是餐館、露天咖啡館和巴士站等公共場所。」「與此同時，菸稅和嚴格的營銷管制發揮了重要作用。」

瑞典擁有1050萬人口，在這個國家中，人們點菸的景象愈來愈少見。巴士站、火車站、醫院以及公共建築物的入口都禁止抽菸。瑞典也與歐洲大部分地區一樣，酒吧與餐廳也是禁菸，甚至自2019年起，瑞典禁菸令也適用於戶外座位區。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航