《泰晤士高等教育特刊》公布2023世界大學影響力排名：成大第24名、台大第67名、陽交大第83名

（中央社）英國《泰晤士高等教育特刊》昨（1）日發布2023年世界大學影響力排名，台灣有47所大學院校獲納入總排名，其中以成功大學在全球並列排名第24，為台灣最佳。

《泰晤士高等教育特刊》（Times Higher Education, THE）的「世界大學影響力排名」（Impact Rankings）是全球唯一以聯合國17項永續發展目標（SDGs）為評估依據的大學排名，今（2023）年是第5次發布。

2023年的評比結果顯示，在台灣各大學院校中，東海大學在永續發展第7項目標「可負擔的潔淨能源」全球排名第4，是台灣大學院校在個別永續發展目標單項排名取得的最佳成績。

《泰晤士高等教育特刊》（THE）表示，此次排名總計納入來自115個國家地區的1705所大學院校，其中有3所來自台灣的大學進入全球總排行榜前100名。

在全球總排名，台灣表現最佳的是成功大學，與英國紐卡索大學（Newcastle University）並列第24，接著依序是與加拿大薩斯克其萬大學（University of Saskatchewan）並列第67名的台灣大學，以及與香港中文大學並列第83名的陽明交通大學。

在去年的世界大學影響力全球總排名，成功大學（第33名）以及台灣大學（第37名）同樣是表現最佳的兩所來自台灣的大學院校。不過，成功大學今年排名上升，台灣大學則下降。

除了有3所大學院校進入世界大學影響力全球總排名前100名，今年台灣還有台北醫學大學與東海大學位居全球總排名第101至第200名區間；屏東科技大學、清華大學、雲林科技大學、淡江大學則是在全球總排名第201至第300名區間。台灣總計有47所大學院校（名單看這裡）獲納入全球總排名。

THE指出，全球總排名最高的是澳洲西雪梨大學（Western Sydney University）；在全球總排名前100名中，英國有最多所大學院校上榜，總計26所。

2023年世界大學影響力全球總排名第1至第6名依序為西雪梨大學、英國曼徹斯特大學（University of Manchester）、加拿大女王大學（Queen's University）、馬來西亞理科大學（Universiti Sains Malaysia）、澳洲塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）、美國亞利桑那州立大學坦佩校區（Arizona State University, Tempe）。

接著是加拿大亞伯達大學（University of Alberta）與澳洲墨爾本皇家理工大學（RMIT University）並列全球總排名第7；丹麥阿爾堡大學（Aalborg University）、加拿大維多利亞大學（University of Victoria）、加拿大西安大略大學（Western University）3所大學則並列全球總排名第9。

THE首席知識官巴堤（Phil Baty）表示，很高興有來自台灣的大學院校在全球總排名獲並列第24名，且在17個永續發展目標個別單項排名中，來自台灣的大學院校在16個單項排名進入全球前100名，顯示相關大學院校及其所在地區對聯合國永續發展目標的重視。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航