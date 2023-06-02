歐、法議會接力打擊強迫勞動商品，劍指中國在新疆罪行

（中央社）6月1日是反強迫勞動歷史性的一天，歐洲議會與法國參議院分別通過投票案，禁止強迫勞動商品進入歐盟市場。歐洲維吾爾學者瑞函告訴《中央社》，只有切斷資本主義金援才能停止中國罪行。

歐洲議會1日上午針對由法籍議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）等人提出的「企業持續性盡責查證指令」（CSDDD）進行表決，最終以366票贊成、225票反對、38票棄權通過，以法條規範大型公司社會與環境責任，被法媒形容為「突破關鍵一步」。

法規根據「注意義務」（duty of care），強制要求跨國企業尊重人權與環境，即使不能事先辨認，也要「預告與終止」其活動在人權與環境上的負面衝擊，包括童工、奴役、剝削、強迫勞動、汙染、傷害生物多樣性等。

這些250名員工以上的大企業也被要求評估供應、運輸、銷售商等貿易夥伴的環境與人權影響。

格魯克斯曼1日在推特上寫道：「這是歷史性的投票：我們今天通過企業注意義務的歐洲立法，讓跨國企業對其生產鏈上的環境破壞與人權侵害負起責任。這是司法變革，是多年來動員與戰鬥的結果。歐盟透過這個法律，展現有能力改變全球事務。」

另一位提案者法籍議員歐布瑞（Manon Aubry）1日向媒體表示：「很弔詭地，歐洲法律過去對臉書上個資的保護，甚至還高於被跨國企業活動影響的上百萬人生命。」

同樣在1日，法國參議院針對「維吾爾人強迫勞動產品進口」決議案進行投票表決，以144票贊成、0票反對全數通過。

許多「快時尚」品牌被控強迫維吾爾人勞動來製造衣服，以獲得低於對手的價格。提案的生態黨議員伏吉爾（Mélanie Vogel）等議員盼禁止來自中華人民共和國維吾爾族群強迫勞動的產品進口，進而終結現象。

雖決議沒有法律強制性，但國會可依此展現民意、傳送強力訊息，要求法國政府「在歐洲層級上倡議推動貿易工具，以禁止全部或部分來自維吾爾人強迫勞動之下的產品進口」，同時呼籲歐盟強化對相關犯罪始作俑者與暴行共犯的制裁。

旅法維吾爾社會學者、歐洲維吾爾學院創辦人瑞函（Dilnur Reyhan）在接受《中央社》訪問時表示：「今天有兩個歷史性的投票，兩者皆和維吾爾強迫勞動有關。這兩個投票對於歐洲制定強硬法規、禁止維吾爾強迫勞動商品進入歐洲市場來說很重要，也為停止種族滅絕帶來希望。」

瑞函認為兩個法案相輔相成，因法國必在歐洲議會通過的法案中扮演重要角色，而參議院通過的決議就能有所發揮，敦促法國政府往此方向邁進。

她告訴《中央社》，中國對維吾爾人民的種族滅絕至今已6年，種族滅絕罪與反人道罪都要花錢，「若沒有世界資本主義的金援，恐怖主義政權就無法繼續他們的罪行；若無真正禁止這些貨品的法條，種族滅絕就無法終止。」

此外，去（2022）年9月14日歐盟執委會已提案禁止進口強制勞動製造的產品至歐盟市場，預計於2025年上路，但目前仍沒有明確機制。參議院1日通過的決議文也邀請歐洲議會與歐盟理事會修正法規，設置新貿易工具以禁止相關物品進口。

上個月，法國已有議員醞釀禁止中國快時尚品牌Shein進入法國，指控該品牌強迫維吾爾人勞動並破壞地球生態，網路的連署簽名累積到11萬份。國際法學者克拉維爾（Sandrine Clavel）表示，法國單一國家進行會比較困難，但「歐盟層級的法案應該很快將出現」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航