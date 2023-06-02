澳豐金融集團倒閉，13家上市櫃公司基金踩雷認損，金管會：近9年已7次將兆富移送檢調
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澳豐金融集團倒閉，台灣投資人踩雷情況引發關注。金管會於6月1日表示，澳豐基金非國內合法登記的境外基金，銷售澳豐基金的兆富公司也非合法投信投顧或境外基金總代理，近9年期間金管會已7次移送檢調偵辦。
（中央社）澳豐金融集團（Ayers AllianceGroup）於網站發布公告表示自願放棄經營，形同倒閉。金管會清查，國內金融三業並無對澳豐金融集團曝險，但有8家上市公司及5家上櫃公司踩雷澳豐基金。
澳豐金融集團倒閉，13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團於官網發布公告聲明自願放棄作為投資公司運營的授權，形同倒閉，將波及持有澳豐金融集團商品的國內投資人及上市櫃公司。
金管會啟動調查金融三業對澳豐金融集團曝險，截至目前為止，國內銀行尚未全數回報，但目前已回報的20餘家銀行均沒有對澳豐金融集團的曝險部位。
保險業並無投資澳豐金融集團及澳豐金融集團發行的基金，證券期貨投信事業同樣全數沒有投資澳豐金融集團相關商品。
不過，根據證交所及櫃買中心調查，有8家上市公司及5家上櫃公司投資澳豐基金，13家上市櫃公司均已在2022年第4季至今年第1季認列相關損失。
金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會強調，上市櫃公司投資金融商品應依內控程序辦理，證交所及櫃買中心在查核公司內控程序並對財報進行實質審閱時，會針對上市櫃公司損失金額較重大項目，了解公司相關內控程序是否正常。
兆富非法銷售澳豐基金，金管會：近9年7次移送檢調
（中央社）澳豐金融集團倒閉，台灣投資人踩雷情況引發關注。金管會今天表示，澳豐基金非國內合法登記的境外基金，銷售澳豐基金的兆富公司也非合法投信投顧或境外基金總代理，近9年期間金管會已7次移送檢調偵辦。
公司登記在賽普勒斯的澳豐金融集團近日在官網發布公告，聲明自願放棄作為投資公司運營的授權，形同倒閉。由於澳豐基金曾傳出以年報酬率8%吸引不少投資人搶進，外界高度關注澳豐暴雷是否衝擊國內投資人及上市櫃公司。
金管會證期局副局長張子敏1日在例行記者會表示，澳豐基金非國內合法登記的境外基金，且銷售澳豐基金的兆富公司並非在台灣合法註冊成立的投信投顧業者或境外基金總代理；針對兆富公司非法銷售澳豐基金，自2015年至目前為止，金管會已7次移送調查局偵辦。
張子敏指出，兆富公司是有在經濟部註冊登記的投資顧問公司，經濟部針對違法公司可註銷登記或不予登記；兆富公司負責人曾奎銘等7人雖已被北檢提起公訴且經法院一審判決，但尚未判決確定，經濟部並未註銷兆富公司登記。
根據法院判決書內容，兆富公司非法帶客戶至國外開戶，光自2014年1月至8月間，澳豐基金投資人達286人，投資金額達3764萬美元。
金管會主秘蔡福隆表示，金管會收到相關檢舉後，近9年期間已有7次移送法務部調查局偵辦，金管會呼籲投資人，在投資前應先至金管會及公會專區查詢合法業者名單，唯有透過合法投資管道，才可受到投資人保護。
張子敏指出，金管會一再呼籲，無論民眾或上市櫃公司均應透過正常合法管道投資，上市櫃公司對投資自有判斷，但若投資金額較大，證交所及櫃買中心進行例行查核或財報實質審查時，都會檢視程序是否合法合理、是否符合內控規範。
張子敏直言，詐騙手法百百種，投資人可能以為投報率達8%以上是較高選擇，但真正的一般投資，報酬率要達到8%以上難度很高，「天下沒有白吃的午餐」。
他呼籲，投資人應審慎判斷並透過合法管道投資，勿心存僥倖，以免投資失敗承擔損失；至於不法業者在台灣有不法行為，一定會予以嚴懲。
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核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。