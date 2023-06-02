澳豐金融集團倒閉，13家上市櫃公司基金踩雷認損，金管會：近9年已7次將兆富移送檢調

（中央社）澳豐金融集團（Ayers AllianceGroup）於網站發布公告表示自願放棄經營，形同倒閉。金管會清查，國內金融三業並無對澳豐金融集團曝險，但有8家上市公司及5家上櫃公司踩雷澳豐基金。

澳豐金融集團倒閉，13家上市櫃公司基金踩雷認損

澳豐金融集團於官網發布公告聲明自願放棄作為投資公司運營的授權，形同倒閉，將波及持有澳豐金融集團商品的國內投資人及上市櫃公司。

金管會啟動調查金融三業對澳豐金融集團曝險，截至目前為止，國內銀行尚未全數回報，但目前已回報的20餘家銀行均沒有對澳豐金融集團的曝險部位。

保險業並無投資澳豐金融集團及澳豐金融集團發行的基金，證券期貨投信事業同樣全數沒有投資澳豐金融集團相關商品。

不過，根據證交所及櫃買中心調查，有8家上市公司及5家上櫃公司投資澳豐基金，13家上市櫃公司均已在2022年第4季至今年第1季認列相關損失。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會強調，上市櫃公司投資金融商品應依內控程序辦理，證交所及櫃買中心在查核公司內控程序並對財報進行實質審閱時，會針對上市櫃公司損失金額較重大項目，了解公司相關內控程序是否正常。

兆富非法銷售澳豐基金，金管會：近9年7次移送檢調

（中央社）澳豐金融集團倒閉，台灣投資人踩雷情況引發關注。金管會今天表示，澳豐基金非國內合法登記的境外基金，銷售澳豐基金的兆富公司也非合法投信投顧或境外基金總代理，近9年期間金管會已7次移送檢調偵辦。

公司登記在賽普勒斯的澳豐金融集團近日在官網發布公告，聲明自願放棄作為投資公司運營的授權，形同倒閉。由於澳豐基金曾傳出以年報酬率8%吸引不少投資人搶進，外界高度關注澳豐暴雷是否衝擊國內投資人及上市櫃公司。

金管會證期局副局長張子敏1日在例行記者會表示，澳豐基金非國內合法登記的境外基金，且銷售澳豐基金的兆富公司並非在台灣合法註冊成立的投信投顧業者或境外基金總代理；針對兆富公司非法銷售澳豐基金，自2015年至目前為止，金管會已7次移送調查局偵辦。

張子敏指出，兆富公司是有在經濟部註冊登記的投資顧問公司，經濟部針對違法公司可註銷登記或不予登記；兆富公司負責人曾奎銘等7人雖已被北檢提起公訴且經法院一審判決，但尚未判決確定，經濟部並未註銷兆富公司登記。

根據法院判決書內容，兆富公司非法帶客戶至國外開戶，光自2014年1月至8月間，澳豐基金投資人達286人，投資金額達3764萬美元。

金管會主秘蔡福隆表示，金管會收到相關檢舉後，近9年期間已有7次移送法務部調查局偵辦，金管會呼籲投資人，在投資前應先至金管會及公會專區查詢合法業者名單，唯有透過合法投資管道，才可受到投資人保護。

張子敏指出，金管會一再呼籲，無論民眾或上市櫃公司均應透過正常合法管道投資，上市櫃公司對投資自有判斷，但若投資金額較大，證交所及櫃買中心進行例行查核或財報實質審查時，都會檢視程序是否合法合理、是否符合內控規範。

張子敏直言，詐騙手法百百種，投資人可能以為投報率達8%以上是較高選擇，但真正的一般投資，報酬率要達到8%以上難度很高，「天下沒有白吃的午餐」。

他呼籲，投資人應審慎判斷並透過合法管道投資，勿心存僥倖，以免投資失敗承擔損失；至於不法業者在台灣有不法行為，一定會予以嚴懲。

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核稿編輯：翁世航