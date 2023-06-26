打鼾是怎麼形成的？「阻塞型睡眠呼吸中止」有不需開刀的治療選項嗎？
我們想讓你知道的是
睡眠呼吸中止症分成三種類型—阻塞型睡眠呼吸中止、中樞神經型睡眠呼吸中止及混合型睡眠呼吸中止。最常見的類型是阻塞型睡眠呼吸中止（OSA），高危險群包括了肥胖、頸圍較粗、脖子短、下巴內縮、上呼吸道結構異常者（如鼻中膈彎曲、鼻甲肥大、鼻息肉增生、懸雍垂過長、扁桃腺肥大、舌根肥大等）。
文：蔡明劭醫師
「打鼾好困擾！怎麼睡都睡不飽！」你也有打鼾的困擾嗎？打鼾是怎麼形成的呢？治療可以改善嗎？有不開刀的選項嗎？這些都是打鼾人最困擾的問題。本篇文章將著重介紹不用手術就能改善睡眠呼吸中止症的治療方式。
阻塞型睡眠呼吸中止（Obstructive Sleep Apnea, OSA）
打鼾是氣流快速通過狹窄呼吸道，使組織震動產生的聲音。打鼾有很多種原因，其中一部份人患有「睡眠呼吸中止症」。睡眠呼吸中止症是病人在熟睡時因肌張力下降或舌根後塞等等因素，造成呼吸道堵塞與呼吸停止的情形，呼吸停止則空氣無法進入肺部、血中氧氣濃度因而降低並刺激中樞神經，導致睡眠中驚醒，清醒後肌張力恢復並再次呼吸睡夜間反覆發生這樣睡睡醒醒的循環，將嚴重影響病人的睡眠品質。
臨床上最常聽到病人抱怨怎麼睡都睡不飽，常見有打鼾、夜間頻尿、失眠、日間疲倦嗜睡、注意力不集中、起床喉嚨痛等症狀。
睡眠呼吸中止症分成三種類型—阻塞型睡眠呼吸中止（Obstructive Sleep Apnea, OSA）、中樞神經型睡眠呼吸中止（Central Sleep Apnea, CSA）及混合型睡眠呼吸中止（Mixed Apnea）三個類型。最常見的類型是阻塞型睡眠呼吸中止（OSA），高危險群包括了肥胖、頸圍較粗、脖子短、下巴內縮、上呼吸道結構異常者（如鼻中膈彎曲、鼻甲肥大、鼻息肉增生、懸雍垂過長、扁桃腺肥大、舌根肥大等）。
呼吸道阻塞的原因，通常是正躺時咽部周圍器官（如舌頭、軟顎、懸雍垂等）受重力影響往下掉、造成呼吸道狹窄，導致呼吸暫停（apnea）或呼吸不足（hypopnea）。
就醫時機與準備
睡眠品質調查問卷（柏林睡眠問卷、STOP-Bang問卷、Epworth嗜睡量表）：當自己或身邊的人有類似阻塞型睡眠呼吸中止症的症狀，建議可以請同居者（室友、伴侶等）協助觀察並一起填寫。上述三種量表都是常用的評量工具，可以協助評估是否為OSA的高風險族群。
睡眠呼吸中止次數與OSA嚴重程度指標—呼吸中止指數（Apnea Hypopnea Index, AHI）：OSA診斷以及評估嚴重程度最重要的指標就是AHI，定義是每小時睡眠時間內呼吸暫停（apnea）加上呼吸不足（hypopnea）的次數，AHI越高代表疾病嚴重程度越高。AHI必須藉由睡眠多項生理功能檢測（Polysomnography, PSG）測得，而PSG檢查需要多專科綜合處理，建議至耳鼻喉科或其他擁有睡眠專科的門診就診，以確認自己是否有OSA以及是否需要治療。
OSA治療方式選擇
阻塞型睡眠呼吸中止（OSA）的治療選擇可以分成兩大類—手術及非手術。
- 手術治療：包含懸壅垂咽顎整形手術（Uvulopalatoplasty）、懸雍垂軟顎咽整形術（Uvulopalatopharyngoplasty, UPPP）、扁桃腺切除（Tonsillectomy）、 腺樣體切除（Adenoidectomy）、正顎呼吸道拓寬手術（Maxillo Mandibular Advancement, MMA）等，簡單來說就是用侵入性的方式改變原有的解剖構造，使呼吸道周圍的組織不會壓迫到呼吸道。
- 非手術治療/保守治療：跟手術治療一樣，保守治療的目標同樣是暢通呼吸道，方法有連續式正壓呼吸器（CPAP）、口內裝置（oral appliance）、止鼾膠帶、睡姿矯正、減肥、鼻塞藥物等，以下詳細介紹。
保守治療—輔助裝置
1. 連續式正壓呼吸器（CPAP）
原理是經由鼻腔或口腔持續將空氣打入呼吸道，防止軟組織塌陷而阻塞呼吸。分為單相及雙相呼吸器（BiPAP），單相呼吸器的特色是只有單一方向的氣流，有些人會因為呼吸要抵抗的壓力太大而感到不適，雙相呼吸器則是在吸氣和呼氣都提供壓力，讓呼吸起來更輕鬆，不過價格相較起來就比較高。
兩種呼吸器都是在睡眠時使用，建議可以定期回診追蹤，醫師會根據病人睡眠情形調整壓力參數。輕、中度及重度OSA患者都可以用呼吸器治療，不過輕度患者通常使用藥物治療即可，不需特別購入呼吸器。
2. 口內裝置（oral appliance）
止鼾牙套。原理是將下顎往前移，呈現「厚道」的樣子，牽引下顎骨及軟組織和舌頭前移而打開呼吸道、幫助呼吸暢通，可防止睡眠時舌根移位或軟組織塌陷。缺點是有可能造成顳顎關節雖痛，嘴巴關不緊、容易口乾不適等問題。
3. 止鼾膠帶
作法是用貼布將嘴貼住，讓病人改用鼻子呼吸，以治療打鼾。網路瘋傳以膠帶封嘴可有效改善，但是千萬不要在沒有醫師的指導下私自購買使用！如果在鼻子不暢通的情況下使用，可能導致睡眠更差，最嚴重恐造成窒息。因此，應經由門診評估，透過專業人士教學後再使用！
正確的使用時機是，當病患的鼻功能正常，睡眠時卻仍以口呼吸時，醫師才會教導使用貼布輔助。當病患鼻功能不正常時，醫師則是會先治療鼻腔問題，若有過敏以藥物治療，若有鼻中膈彎曲、下鼻甲肥厚等症狀則以手術治療。
保守治療—藥物與多專科輔助
除了輔助裝置外，OSA還可以透過藥物控制、減重、睡姿矯正改善。
- 抗組織胺、鼻噴劑、過敏藥物：改善鼻過敏、鼻塞等症狀可改善呼吸道堵塞問題。不過藥物治療多是症狀緩解、解決鼻塞的問題，一旦停止使用藥物，症狀可能會復發，因此不能只用藥來治療OSA，必須搭配治本的治療。
- 減重：肥胖也是OSA重要成因，若是能成功減重，也可以改善呼吸道容易受壓迫的情形，改善打鼾及OSA的其他症狀。
- 睡姿矯正：藉由矯正睡姿，避免呼吸受阻。平躺時，呼吸道周圍組織會受重力影響掉落，使呼吸道狹窄塌陷，所以一般來說會建議病患側躺，讓呼吸道暢通。另外，也會病患訓練以鼻呼吸，加強呼吸道的暢通。
結語
OSA最大的特色就是夜間呼吸中止、影響睡眠品質、進而影響到隔天白天精神不濟。長期下來，慢性缺氧導致一些慢性疾病，如心血管疾病、高血壓、慢性阻塞性肺病等。治療最大的效果是可以改善睡眠品質、增加白天工作效率，有助於降低疾病風險，也減少交通意外傷害的發生。
打鼾的人並不少，多注意自己或周遭人的睡眠，觀察有無類似夜間睡眠呼吸中止的症狀。若有，則可請本人與同居者填寫睡眠品質問卷，問卷結果顯示OSA風險高的話，則建議去耳鼻喉科或有睡眠專科的門診就醫。不開刀也有很多治療選擇，只要願意接受治療，病患的睡眠或生活品質都會顯著改善許多！
參考資料
- Lewis R. & Nancy C. (2022). Clinical presentation and diagnosis of obstructive sleep apnea in adults. UpToDate. Retrieved January 16, 2023
- 楊家祥、陳俊傑。阻塞型睡眠呼吸中止症候群的診斷與治療。基層醫學 第二十一卷第十一期
本文經問8授權刊登，原文刊載於此
原標：【蔡明劭醫師】打鼾好困擾！不開刀也可以治療嗎？聊聊睡眠呼吸中止症的輔助裝置
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
我們想讓你知道的是
從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。