打鼾是怎麼形成的？「阻塞型睡眠呼吸中止」有不需開刀的治療選項嗎？

文：蔡明劭醫師

「打鼾好困擾！怎麼睡都睡不飽！」你也有打鼾的困擾嗎？打鼾是怎麼形成的呢？治療可以改善嗎？有不開刀的選項嗎？這些都是打鼾人最困擾的問題。本篇文章將著重介紹不用手術就能改善睡眠呼吸中止症的治療方式。

阻塞型睡眠呼吸中止（Obstructive Sleep Apnea, OSA）

打鼾是氣流快速通過狹窄呼吸道，使組織震動產生的聲音。打鼾有很多種原因，其中一部份人患有「睡眠呼吸中止症」。睡眠呼吸中止症是病人在熟睡時因肌張力下降或舌根後塞等等因素，造成呼吸道堵塞與呼吸停止的情形，呼吸停止則空氣無法進入肺部、血中氧氣濃度因而降低並刺激中樞神經，導致睡眠中驚醒，清醒後肌張力恢復並再次呼吸睡夜間反覆發生這樣睡睡醒醒的循環，將嚴重影響病人的睡眠品質。

臨床上最常聽到病人抱怨怎麼睡都睡不飽，常見有打鼾、夜間頻尿、失眠、日間疲倦嗜睡、注意力不集中、起床喉嚨痛等症狀。

睡眠呼吸中止症分成三種類型—阻塞型睡眠呼吸中止（Obstructive Sleep Apnea, OSA）、中樞神經型睡眠呼吸中止（Central Sleep Apnea, CSA）及混合型睡眠呼吸中止（Mixed Apnea）三個類型。最常見的類型是阻塞型睡眠呼吸中止（OSA），高危險群包括了肥胖、頸圍較粗、脖子短、下巴內縮、上呼吸道結構異常者（如鼻中膈彎曲、鼻甲肥大、鼻息肉增生、懸雍垂過長、扁桃腺肥大、舌根肥大等）。

呼吸道阻塞的原因，通常是正躺時咽部周圍器官（如舌頭、軟顎、懸雍垂等）受重力影響往下掉、造成呼吸道狹窄，導致呼吸暫停（apnea）或呼吸不足（hypopnea）。

就醫時機與準備

睡眠品質調查問卷（柏林睡眠問卷、STOP-Bang問卷、Epworth嗜睡量表）：當自己或身邊的人有類似阻塞型睡眠呼吸中止症的症狀，建議可以請同居者（室友、伴侶等）協助觀察並一起填寫。上述三種量表都是常用的評量工具，可以協助評估是否為OSA的高風險族群。

睡眠呼吸中止次數與OSA嚴重程度指標—呼吸中止指數（Apnea Hypopnea Index, AHI）：OSA診斷以及評估嚴重程度最重要的指標就是AHI，定義是每小時睡眠時間內呼吸暫停（apnea）加上呼吸不足（hypopnea）的次數，AHI越高代表疾病嚴重程度越高。AHI必須藉由睡眠多項生理功能檢測（Polysomnography, PSG）測得，而PSG檢查需要多專科綜合處理，建議至耳鼻喉科或其他擁有睡眠專科的門診就診，以確認自己是否有OSA以及是否需要治療。

OSA治療方式選擇

阻塞型睡眠呼吸中止（OSA）的治療選擇可以分成兩大類—手術及非手術。

手術治療：包含懸壅垂咽顎整形手術（Uvulopalatoplasty）、懸雍垂軟顎咽整形術（Uvulopalatopharyngoplasty, UPPP）、扁桃腺切除（Tonsillectomy）、 腺樣體切除（Adenoidectomy）、正顎呼吸道拓寬手術（Maxillo Mandibular Advancement, MMA）等，簡單來說就是用侵入性的方式改變原有的解剖構造，使呼吸道周圍的組織不會壓迫到呼吸道。

非手術治療/保守治療：跟手術治療一樣，保守治療的目標同樣是暢通呼吸道，方法有連續式正壓呼吸器（CPAP）、口內裝置（oral appliance）、止鼾膠帶、睡姿矯正、減肥、鼻塞藥物等，以下詳細介紹。

保守治療—輔助裝置

1. 連續式正壓呼吸器（CPAP）

原理是經由鼻腔或口腔持續將空氣打入呼吸道，防止軟組織塌陷而阻塞呼吸。分為單相及雙相呼吸器（BiPAP），單相呼吸器的特色是只有單一方向的氣流，有些人會因為呼吸要抵抗的壓力太大而感到不適，雙相呼吸器則是在吸氣和呼氣都提供壓力，讓呼吸起來更輕鬆，不過價格相較起來就比較高。

兩種呼吸器都是在睡眠時使用，建議可以定期回診追蹤，醫師會根據病人睡眠情形調整壓力參數。輕、中度及重度OSA患者都可以用呼吸器治療，不過輕度患者通常使用藥物治療即可，不需特別購入呼吸器。

2. 口內裝置（oral appliance）

止鼾牙套。原理是將下顎往前移，呈現「厚道」的樣子，牽引下顎骨及軟組織和舌頭前移而打開呼吸道、幫助呼吸暢通，可防止睡眠時舌根移位或軟組織塌陷。缺點是有可能造成顳顎關節雖痛，嘴巴關不緊、容易口乾不適等問題。

3. 止鼾膠帶

作法是用貼布將嘴貼住，讓病人改用鼻子呼吸，以治療打鼾。網路瘋傳以膠帶封嘴可有效改善，但是千萬不要在沒有醫師的指導下私自購買使用！如果在鼻子不暢通的情況下使用，可能導致睡眠更差，最嚴重恐造成窒息。因此，應經由門診評估，透過專業人士教學後再使用！

正確的使用時機是，當病患的鼻功能正常，睡眠時卻仍以口呼吸時，醫師才會教導使用貼布輔助。當病患鼻功能不正常時，醫師則是會先治療鼻腔問題，若有過敏以藥物治療，若有鼻中膈彎曲、下鼻甲肥厚等症狀則以手術治療。

保守治療—藥物與多專科輔助

除了輔助裝置外，OSA還可以透過藥物控制、減重、睡姿矯正改善。

抗組織胺、鼻噴劑、過敏藥物：改善鼻過敏、鼻塞等症狀可改善呼吸道堵塞問題。不過藥物治療多是症狀緩解、解決鼻塞的問題，一旦停止使用藥物，症狀可能會復發，因此不能只用藥來治療OSA，必須搭配治本的治療。

減重：肥胖也是OSA重要成因，若是能成功減重，也可以改善呼吸道容易受壓迫的情形，改善打鼾及OSA的其他症狀。

睡姿矯正：藉由矯正睡姿，避免呼吸受阻。平躺時，呼吸道周圍組織會受重力影響掉落，使呼吸道狹窄塌陷，所以一般來說會建議病患側躺，讓呼吸道暢通。另外，也會病患訓練以鼻呼吸，加強呼吸道的暢通。

結語

OSA最大的特色就是夜間呼吸中止、影響睡眠品質、進而影響到隔天白天精神不濟。長期下來，慢性缺氧導致一些慢性疾病，如心血管疾病、高血壓、慢性阻塞性肺病等。治療最大的效果是可以改善睡眠品質、增加白天工作效率，有助於降低疾病風險，也減少交通意外傷害的發生。

打鼾的人並不少，多注意自己或周遭人的睡眠，觀察有無類似夜間睡眠呼吸中止的症狀。若有，則可請本人與同居者填寫睡眠品質問卷，問卷結果顯示OSA風險高的話，則建議去耳鼻喉科或有睡眠專科的門診就醫。不開刀也有很多治療選擇，只要願意接受治療，病患的睡眠或生活品質都會顯著改善許多！

參考資料

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

原標：【蔡明劭醫師】打鼾好困擾！不開刀也可以治療嗎？聊聊睡眠呼吸中止症的輔助裝置

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航