ChatGPT Shared Links七個工作應用實例：如何把訓練好的AI助手分享給他人使用？

相信有些電腦玩物的讀者朋友跟我一樣，每天使用ChatGPT在工作場景的頻率持續增加，而當我們開始在不同專案、任務中透過ChatGPT生成內容，這時候就衍伸出一個需求：我們需要一個有效且直觀的方式來分享我們與AI的對話過程。

無論是與朋友分享有趣的對話、向同事展示新的見解，或者與合作者共享重要的討論，當ChatGPT上的對話內容成為某種：

知識資料來源

工作企劃過程

任務處理模式

那麼，確實這樣的內容除了複製貼上，或是截圖分享之外，如果可以有更方便的「共享」甚至「共用」模式，將可以帶來更多應用可能性。

ChatGPT的新功能，Shared Links，正是這樣一種工具。它讓我們可以產生一個獨特的URL，該網址對應一個特定的ChatGPT對話，讓我們可以輕鬆地與他人分享這些對話。透過Shared Links ，不僅節省了我們分享對話的時間，也讓分享的對話更完整深入且有連貫性，進而提高了我們的溝通效率。

然而，我實際測試後，發現ChatGPT Shared Links的應用潛力比想像的更大：

它可以成為教學和分享ChatGPT方法的重要工具，可以應用在教育培訓、企業對話模板。

也可以成為媒體工作者、寫作者、老師學生更真實引用知識來源的另一種方式。

甚至是在工作團隊中進行專案交接，或建立知識庫等各種職場場景，都能發揮效用。

例如，我曾利用ChatGPT寫出一個番茄鐘計時器（參考：ChatGPT幫我不懂程式碼也能寫出番茄鐘待辦清單工具，實測心得），我就可以利用ChatGPT Shared Links分享當時的對話紀錄給大家，現在你可以透過下面的連結查看當時對話的詳細內容，於是或許你可以學裡面對話的內容自己做一個番茄鐘，或是你可以接續我的對話繼續修改這個番茄鐘程式碼的討論：「電腦玩物的番茄鐘計時器程式碼對話專案」。

接下來的文章，我將會為大家提供詳細的ChatGPT Shared Links操作教學，以及七個實際的應用例子，提供給需要的朋友參考。也期待大家能在自己的工作和生活中找到Shared Links的應用方式，讓我們一起來發掘這個工具的可能應用方式吧！

圖片來源：作者提供

ChatGPT Shared Links操作教學

讓我們從基本操作開始。首先，來到ChatGPT網站，將滑鼠懸停在聊天上，然後點擊共享連結圖標。

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接下來可以預覽將要發送的對話快照，這時候有幾個可以注意的細節與設定：

可以在右下方的「...」選單，選擇要加上我的名字進行分享，或是匿名分享。

我們之後也可以回到這個畫面，關閉分享（選擇Delete Link）。

要注意的是，分享對話後，就會形成目前對話的「歷史快照」，之後如果我繼續進行的對話則不會出現在分享連結鐘。

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當準備好時，可以點擊綠色按鈕來複製連結並分享。

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獲得連結的人，可以在不用登入ChatGPT帳號的情況下，看到前面歷史快照下的所有對話內容。知道對話連結的人，登入自己的ChatGPT帳號，可以從這個對話串目前的討論開始，繼續接續成他自己的對話討論串。

這個特性，可以讓 ChatGPT Shared Links 獲得更多不同的應用可能性。

不過要注意的是，如果付費版使用者把GPT-4對話分享給免費版使用者，會自動降級為GPT-3.5。

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案例一：把訓練好的AI助手交付給他人繼續使用

例如我之前在一個ChatGPT討論串中，訓練了一個可以「自動生成 Midjourney 繪圖提示語」的AI助手，現在我可以利用ChatGPT Shared Links，把這個AI助手分享給其他同事使用。

我的同事接收到連結後，打開來，可以把之前我訓練的整串討論串加入到他自己的ChatGPT中，然後他可以學我一樣直接請這個ChatGPT助手來設計提示語，而效果同樣有效。

如果呼應我的前一篇文章：「讓ChatGPT學會專業邏輯，成為自動完成報告文案草稿的真正助手」，那麼公司可以針對某種需求訓練好一個AI助手（例如寫文案、做報告、AI繪圖等等），然後就把這個訓練好的AI助手對話分享給其他工作者，其他工作者就能直接用這個助手來工作。

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案例二：建立讓員工可遵循套用的ChatGPT對話模板

又或者，公司團隊可以先利用ChatGPT的對話頻道，建立幾個工作上適合的應用案例，像是如何處理非機密郵件？如何設計文案？如何製作企劃報告？如何詢問知識資料？等等。

像是下圖的頻道，分享之後，員工就知道原來可以應用哪些提示語案例，應用時要注意什麼細節，可以直接複製這些提示語來使用，或是直接把這的對話加入到自己的ChatGPT中繼續使用。

當然，在做ChatGPT教育訓練時，這個方式也能直接讓老師把對話模板分享給學員使用。

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案例三：作為寫作時的知識引用來源

有時候，寫作者可能真的是透過ChatGPT獲得某些知識內容，這時候的資料來源就是ChatGPT。

於是，作為記者、媒體工作者、寫作者、老師學生做報告，可能希望引用你與ChatGPT的一段對話，作為你的報導或文章的一部分。這時候使用「shared link功能」，就可以快速地分享這段對話，並且不需要進行複雜的截屏或轉寫。

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案例四：階段性紀錄教學、研究時的討論過程

ChatGPT Shared Links 建立分享連結時，建立的是「這個階段討論的歷史快照」。

如果說我們真的在ChatGPT中進行了某些研究與思考，不同的研究機構可以通過共享連結來分享他們在特定主題上與AI進行的討論和見解，進行跨組織的知識分享。

這樣的歷史快照也成為某種「階段性紀錄」，也就是我自己未來也可以透過找回這個分享連結，從「上一次產生歷史快照」的地方繼續討論下去。

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案例五：交接專案進度，例如程式碼研究進度

現在可能很多工程師會在ChatGPT中進行程式碼的討論，以便完成某一個專案。

那麼，ChatGPT Shared Links也可以在企業內部的專案管理中，利用共享連結追蹤專案討論的進展，以便未來回顧，或是接續之前進行到一半的程式碼。