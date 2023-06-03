ChatGPT Shared Links七個工作應用實例：如何把訓練好的AI助手分享給他人使用？
我們想讓你知道的是
ChatGPT的新功能，Shared Links，讓我們可以產生一個獨特的 URL，該網址對應一個特定的ChatGPT對話，讓我們可以輕鬆地與他人分享這些對話。透過 Shared Links ，不僅節省了我們分享對話的時間，也讓分享的對話更完整深入且有連貫性，進而提高了我們的溝通效率。
相信有些電腦玩物的讀者朋友跟我一樣，每天使用ChatGPT在工作場景的頻率持續增加，而當我們開始在不同專案、任務中透過ChatGPT生成內容，這時候就衍伸出一個需求：我們需要一個有效且直觀的方式來分享我們與AI的對話過程。
無論是與朋友分享有趣的對話、向同事展示新的見解，或者與合作者共享重要的討論，當ChatGPT上的對話內容成為某種：
- 知識資料來源
- 工作企劃過程
- 任務處理模式
那麼，確實這樣的內容除了複製貼上，或是截圖分享之外，如果可以有更方便的「共享」甚至「共用」模式，將可以帶來更多應用可能性。
ChatGPT的新功能，Shared Links，正是這樣一種工具。它讓我們可以產生一個獨特的URL，該網址對應一個特定的ChatGPT對話，讓我們可以輕鬆地與他人分享這些對話。透過Shared Links ，不僅節省了我們分享對話的時間，也讓分享的對話更完整深入且有連貫性，進而提高了我們的溝通效率。
然而，我實際測試後，發現ChatGPT Shared Links的應用潛力比想像的更大：
- 它可以成為教學和分享ChatGPT方法的重要工具，可以應用在教育培訓、企業對話模板。
- 也可以成為媒體工作者、寫作者、老師學生更真實引用知識來源的另一種方式。
- 甚至是在工作團隊中進行專案交接，或建立知識庫等各種職場場景，都能發揮效用。
例如，我曾利用ChatGPT寫出一個番茄鐘計時器（參考：ChatGPT幫我不懂程式碼也能寫出番茄鐘待辦清單工具，實測心得），我就可以利用ChatGPT Shared Links分享當時的對話紀錄給大家，現在你可以透過下面的連結查看當時對話的詳細內容，於是或許你可以學裡面對話的內容自己做一個番茄鐘，或是你可以接續我的對話繼續修改這個番茄鐘程式碼的討論：「電腦玩物的番茄鐘計時器程式碼對話專案」。
接下來的文章，我將會為大家提供詳細的ChatGPT Shared Links操作教學，以及七個實際的應用例子，提供給需要的朋友參考。也期待大家能在自己的工作和生活中找到Shared Links的應用方式，讓我們一起來發掘這個工具的可能應用方式吧！
ChatGPT Shared Links操作教學
讓我們從基本操作開始。首先，來到ChatGPT網站，將滑鼠懸停在聊天上，然後點擊共享連結圖標。
接下來可以預覽將要發送的對話快照，這時候有幾個可以注意的細節與設定：
- 可以在右下方的「...」選單，選擇要加上我的名字進行分享，或是匿名分享。
- 我們之後也可以回到這個畫面，關閉分享（選擇Delete Link）。
- 要注意的是，分享對話後，就會形成目前對話的「歷史快照」，之後如果我繼續進行的對話則不會出現在分享連結鐘。
當準備好時，可以點擊綠色按鈕來複製連結並分享。
獲得連結的人，可以在不用登入ChatGPT帳號的情況下，看到前面歷史快照下的所有對話內容。知道對話連結的人，登入自己的ChatGPT帳號，可以從這個對話串目前的討論開始，繼續接續成他自己的對話討論串。
這個特性，可以讓 ChatGPT Shared Links 獲得更多不同的應用可能性。
不過要注意的是，如果付費版使用者把GPT-4對話分享給免費版使用者，會自動降級為GPT-3.5。
案例一：把訓練好的AI助手交付給他人繼續使用
例如我之前在一個ChatGPT討論串中，訓練了一個可以「自動生成 Midjourney 繪圖提示語」的AI助手，現在我可以利用ChatGPT Shared Links，把這個AI助手分享給其他同事使用。
我的同事接收到連結後，打開來，可以把之前我訓練的整串討論串加入到他自己的ChatGPT中，然後他可以學我一樣直接請這個ChatGPT助手來設計提示語，而效果同樣有效。
如果呼應我的前一篇文章：「讓ChatGPT學會專業邏輯，成為自動完成報告文案草稿的真正助手」，那麼公司可以針對某種需求訓練好一個AI助手（例如寫文案、做報告、AI繪圖等等），然後就把這個訓練好的AI助手對話分享給其他工作者，其他工作者就能直接用這個助手來工作。
案例二：建立讓員工可遵循套用的ChatGPT對話模板
又或者，公司團隊可以先利用ChatGPT的對話頻道，建立幾個工作上適合的應用案例，像是如何處理非機密郵件？如何設計文案？如何製作企劃報告？如何詢問知識資料？等等。
像是下圖的頻道，分享之後，員工就知道原來可以應用哪些提示語案例，應用時要注意什麼細節，可以直接複製這些提示語來使用，或是直接把這的對話加入到自己的ChatGPT中繼續使用。
當然，在做ChatGPT教育訓練時，這個方式也能直接讓老師把對話模板分享給學員使用。
案例三：作為寫作時的知識引用來源
有時候，寫作者可能真的是透過ChatGPT獲得某些知識內容，這時候的資料來源就是ChatGPT。
於是，作為記者、媒體工作者、寫作者、老師學生做報告，可能希望引用你與ChatGPT的一段對話，作為你的報導或文章的一部分。這時候使用「shared link功能」，就可以快速地分享這段對話，並且不需要進行複雜的截屏或轉寫。
案例四：階段性紀錄教學、研究時的討論過程
ChatGPT Shared Links 建立分享連結時，建立的是「這個階段討論的歷史快照」。
如果說我們真的在ChatGPT中進行了某些研究與思考，不同的研究機構可以通過共享連結來分享他們在特定主題上與AI進行的討論和見解，進行跨組織的知識分享。
這樣的歷史快照也成為某種「階段性紀錄」，也就是我自己未來也可以透過找回這個分享連結，從「上一次產生歷史快照」的地方繼續討論下去。
案例五：交接專案進度，例如程式碼研究進度
現在可能很多工程師會在ChatGPT中進行程式碼的討論，以便完成某一個專案。
那麼，ChatGPT Shared Links也可以在企業內部的專案管理中，利用共享連結追蹤專案討論的進展，以便未來回顧，或是接續之前進行到一半的程式碼。
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加熱加味菸成菸害防制破口？菸防團體與立委籲伸張程序正義
我們想讓你知道的是
各界期待的菸害防治法新法上路，其主要目的是禁電子煙和納管加熱菸，以保障國人身心健康。然而，在新法實施兩個月後，其是否有效執行、法規是否存在漏洞，以及政府的風險評估機制是否準備好了等問題，都遭到反菸團體及立委的質疑。
5月31日將迎來世界無菸日，而台灣菸害防制法新法甫於今年3月22日上路施行，正式禁止電子煙與未經指定菸品健康風險評估審查之加熱菸。新法迄今推動超過2個月，爭議卻不斷，不只跨黨派立委、民間菸害防制聯盟及家長與教育團體等，皆質疑為何違法新興菸品仍在實體與網路商店上隨處可見，就連國健署也於日前坦承，違規件數並未因新法上路而明確下降，且稽查懲處對象有相當高比例是未成年人。此外，儘管違法攜帶加熱菸入境最高可罰500萬元，關務署卻發現走私情形異常熱絡，光今年1到4月海關就一共查獲違法菸品1055件，也逼得國健署不斷呼籲民眾不要以身試法。
但這些亂象並非就地合法就能解決，民間菸防團體直言，加味菸禁令至今不見蹤影，以及國健署審查指定菸品之辦法名稱具誤導性、亦無明確機制，皆讓人懷疑本應保障國人，特別是青少年身心健康的新法，是否真能達到修法初衷、落實執法？立委們也表達擔憂，認為違法菸品四處流竄，國健署與地方衛生局是否有稽查人力與資源不足，導致取締準則混亂的情形發生？
因此董氏基金會、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會、愛兒親師家長協會、全國家長會長會長聯盟等「台灣拒菸聯盟」團體代表，日前出席國民黨立委林為洲召開的「亂象頻傳？法規漏洞？審查黑箱？拒絕護航加熱菸成『健康菸』」記者會，即提出請求衛環委員會吳玉琴、邱泰源兩位召委，將已經公告的加熱菸上市評估辦法備查案排入審查，才有機會為守護台灣年輕人的健康進行亡羊補牢、並立即公告實施加味菸禁止條例等訴求。
新興菸品違法交易頻傳？家長團體：稽查成效不彰，罔顧青少年健康
在落實執法方面，立委林為洲指出，現行法規中明確規範，任何未經健康風險評估的產品都屬於違法，不能進行銷售或宣傳。然而，目前政府的取締行動僅止於象徵性地針對幾個大型網路平台。台灣拒菸聯盟指出，目前在實體店、代購網站及個人平台等處，依然可以看到相當熱絡的違法電子煙與加熱菸交易。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「人力不足，是導致取締與稽查成效不彰的原因之一，建議可考慮採用鼓勵民眾檢舉的方法，例如給予檢舉獎金，重賞之下必有勇夫，相信全民都會願意一起為防止電子煙違法交易、保護我們的青少年而努力。」時代力量立委陳椒華則認為，既然新興菸品管理現在依法有據，問題就落在國健署是否嚴格執法？鑒於新興菸品使用者以年輕族群為大宗，是否有與教育部、學校攜手合作，落實新興菸品菸害防制的教育宣傳？
加味菸禁令為菸商預留漏洞？立委、民團齊聲呼籲國健署應清楚說明
反菸團體抨擊國健署為開放加熱菸，不只使用嚴重誤導性的「健康風險評估審查」一詞，連在禁止加味菸上，也僅禁止花香、果香、巧克力、薄荷等四種口味，但根據國健署在108年公布的資料指出，菸商申請菸品添加口味已達1200餘種。對此，立委林為洲質疑是否為菸商預留漏洞？台灣拒菸聯盟也質疑，為何加味菸禁令特別給予業者18個月的緩衝期，明顯有別於母法規定，有違反程序正義之嫌。
林為洲也在記者會上點出，新興菸品最吸引年輕族群的地方，就是口味新穎，現在國健署說加熱菸已可送指定菸品風險評估審查，又遲遲不肯公告加味菸禁令，是不是要讓加熱菸的加味菸彈有可趁之機？他呼籲國健署應明確承諾，加味菸禁令公布前或公布後的緩衝期間，都拒審加味加熱菸彈。陳椒華在受訪時則表示，國健署應該檢討為何加味菸緩衝期一事，受到各方反彈？堅持18個月，是有什麼特別考量？為什麼不能跟菸品包裝警示圖文的緩衝期一樣，公告後1年上路？她表示將去文國健署，要求說明。
菸防法配套尚不齊備，有賴社會大眾、菸防團體、立院共同監督
菸防團體不只擔憂指定菸品的風險評估審查不完備，黃正銘理事長更在記者會中強調，早已多次要求中央一定要盡快啟動新興菸品的吸菸行為及公共衛生影響之本土研究與追蹤資料，但至今仍未收到任何回應，讓人相當憂心。立委陳椒華也認為，既然決定開放加熱菸，政府應該積極投入相關研究，以利進行指定菸品的風險評估，建議衛福部可以和國衛院展開研究計畫的合作。
菸防法既已上路，又該如何監督？反菸團體認為，立委們可依據立院職權行使法，將有違反或牴觸法律規定疑慮的指定菸品審查辦法，由立院備審改為送交衛環委員會審查，而非便宜行事、讓漏洞百出的制度默默運行下去。針對爭議法規、行政命令，台灣過去就有類似做法，像是2020年開放萊豬的行政命令，就由備審改為朝野聯席審查、2022年兵役延長案，也有由從查照改為審查的呼聲。
身為時代力量立院黨團副總召的陳椒華也提到，近期的再生醫療法，也是因為醫療改革、病友權益團體、醫學法規學界、在野黨團齊聲表達疑慮，才讓政府暫緩表決，顯見法律就算通過，不代表社會各界就應停止關注議題。她很感謝民團一直代替國健署來謹慎把關菸防法，時代力量也會持續關心執法情形，並要求衛福部建置菸品相關之流行病學調查資料庫。她認為，「只有當民眾真正理解菸品對健康的危害，我們才能從源頭降低國人對菸的需求，從而達到防治菸害的目的。」