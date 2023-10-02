數據看台灣經濟危機：製造業靠壓低工資賺大錢，也阻礙了產業轉型的機會
我們想讓你知道的是
在台灣過分專注於低成本製造業出口領域的當下，台灣是否有任何後備計劃可以依靠？如果台灣產業繼續停滯，到被迫轉型的那一天，台灣將發現自己幾乎沒有其他選擇。事實上，台灣正陷入看不到盡頭的困境，因為政府似乎沒有意識到「低成本」正在傷害台灣。
隨著製造業的擴張，台灣今年的人均GDP二十年來首次超過韓國。然而，這是以台灣工資受壓為代價的，也導致非製造業也走弱。在本文中，我比較了台灣製造業和非製造業的成長，以了解有利於製造業的壓低工資如何對台灣的整體經濟成長產生不利影響。
台灣今年的人均GDP超過了韓國，很大程度上歸功於製造業，其附加價值占GDP的比重從2013年的29.1%成長到2022年的 34.2%。台灣製造業成功的關鍵原因在於政府在1997年經濟危機後抑制工資成長。
台灣的製造業利潤是已發展國家中成長最快的國家之一，但非製造業利潤是成長最慢的國家之一
的確，從下圖可以看出，在1997年經濟危機後，1999年至2019年，台灣製造業的人均淨利潤成長是已發展國家中最快的之一。台灣2019年人均製造業淨利潤（營業盈餘）較1999年增加4萬2443元。
考慮到台灣的製造業占GDP的占比是全球最高之一，這不足為奇。
儘管如此，當我們以製造業的工人總數來比較製造業利潤時，台灣製造業工人人均製造業利潤也是已發展國家中成長最快的國家之一。
然而，在台灣製造業利潤快速成長的同時，非製造業利潤卻停滯不前。
比較非製造業的淨利潤，台灣的人均利潤實際上是已發展國家中成長最慢的之一，僅成長了62,739元。
台灣非製造業利潤停滯不前的一個關鍵原因是因為家庭消費支出停滯不前。如果家庭沒有足夠的支出，那麼國內企業將無法從更高的消費中獲得更高的收入。
事實上，正如1999年至2019年台灣非製造業利潤成長是已發展國家中最慢的國家之一一樣，台灣的人均家庭消費也是已發展國家中成長最慢的國家之一。
家庭消費支出取決於一個經濟體的總工資，事實上，由於台灣的人均總工資（受僱人員報酬）成長是已發展國家中最慢的之一，因此其家庭消費支出成長也是最慢的之一。
一個經濟體的工資成長取決於基本工資成長的速度，同樣，台灣的基本工資成長在已發展國家中是最慢的。
1999年至2019年，台灣每月基本工資平均每年僅成長363元台幣。相比之下，與台灣經濟最相似的韓國，其基本工資在已發展國家中成長最快，平均一年為台幣1720元。1999年人均GDP與台灣相似的紐西蘭，其基本工資成長也位居第二，平均每年增加台幣1720元。
紐西蘭的人均GDP在1990年代也與台灣相似，其基本工資成長也位居第二，平均每年增加台幣1714元。
韓國和紐西蘭的成長速度幾乎是台灣的五倍。
鑑於其他工資水平的工資取決於基本工資成長的速度，台灣的薪資中位數也因此成為已發展國家中成長最慢的國家之一。
從1999年到2019年，台灣的月薪資中位數僅每年平均成長509台幣，而韓國和紐西蘭分別成長台幣1525和1490台幣，是台灣的三倍。
由於製造業的利潤成長是已發展國家中最快的之一，因此有人可能會認為台灣製造業工人的工資一定也是成長最快的之一。
然而，台灣的製造業工人人均製造業工資，卻反而是已發展國家中成長最慢的國家之一。
就像台灣整體工資停滯一樣，台灣製造業的工資也停滯不前。雖然台灣製造業的利潤成長是已發展國家中最快的之一，但收益並沒有與工人公平分享。
以下四張圖表更清楚地說明了台灣的工資如何停滯不前。
1997年經濟危機前，1996年台灣的基本工資在已發展國家中居中，為每月台幣15360元。
當時台灣的基本工資是斯洛維尼亞和韓國的兩倍（見下圖藍色條），比捷克、斯洛伐克、波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞等中東歐國家高四到十倍（見下圖綠條）。
然而，台灣的基本工資在過去二、三十年停滯不前，以致今年的基本工資已成為已發展國家中最低的之一。
相反，韓國和斯洛維尼亞的基本工資成長速度要快得多，現在他們的基本工資是台灣的1.5 到2倍。而在中東歐國家，他們的基本工資已經趕上台灣。立陶宛和波蘭的基本工資也超過了台灣。
薪資中位數也是如此，1996年台灣的薪資中位數在已發展國家中處於中等水平。
台灣當時的薪資中位數高於韓國，也比捷克和斯洛伐克高出2至3.5倍。
然而，台灣已經落後了。今天，斯洛伐克已趕上了台灣，捷克共和國超過了台灣，韓國的薪資中位數成長到台灣的近一倍。
台灣的基本工資和中位數工資停滯不前，已成為已發展國家中最低之一。
按照目前的成長率，台灣的基本工資和中位數工資將在未來幾年內成為已發展國家中最低的。
由於台灣的工資、家庭消費支出和非製造業利潤成長是已發展國家中最慢的之一，這導致台灣的人均GDP也是成長最慢的國家之一，如下圖所示。
台灣製造業的利潤成長雖高，但整體經濟成長仍落後於其他已發展國家，關鍵原因在於台灣製造業僅占台灣GDP的三分之一，而非製造業占台灣經濟的三分之二。因此，台灣的經濟成長很大程度上更取決於非製造業的表現。
然而，近幾十年來，在台灣製造業利潤成長越來越快的同時（如下圖棕線），台灣非製造業利潤的成長反而越來越慢（綠線）。下面兩張圖顯示了台灣歷年的成長情況，並以10年的移動平均線讓我們更能看到長期的趨勢。
80年代和90年代初，台灣非製造業利潤平均每年成長約14%，但今天卻停滯不前，以至於其非製造業利潤每年僅成長約2%至3%。相比之下，台灣的製造業利潤不斷攀升，如今平均每年成長約10%。
Tags：
從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！