113保護專線去年「性騷擾諮詢」增加26%，衛福部分析與媒體效應有關

113保護專線進線降，性騷擾諮詢反增26%

（中央社）根據最新統計，「113保護專線諮詢」去年進線9萬6521人次，是108年以來首度少於10萬人次，但性騷擾諮詢卻增加26%，為各案件類別增幅最高，衛福部分析此現象與媒體效應有關。

根據行政院性別平等會重要性別統計資料庫，在113保護專線諮詢人次統計中，107年至111年數據顯示，近5年諮詢數介於9萬至10萬之間，107年的9萬990人次為低點，108年增加至10萬5717人次，109年10萬378人次，在110年一度達10萬9780人次後，111年反轉降至9萬6521人次。

去年總諮詢人次下降，若將各案件類別諮詢數獨立分析，其中「性騷擾」諮詢人次較前一年不降反增，從110年的1196人次上升至去年的1507人次，增幅約26%，其次是身心障礙保護上升15.8%、非家內兒少保護11.6%、兒少性剝削10.9%與老人虐待0.9%。

衛福部保護司長張秀鴛4日晚間告訴《中央社》記者，性騷擾諮詢數增加與媒體效應有關，113是諮詢用途，主要是疑似發生性騷擾，民眾想瞭解申訴時程及時機等，意味民眾覺醒，性騷擾不能隱忍、應該勇敢申訴，好比近期台灣MeToo運動，是民主社會進步象徵。

針對去年113保護專線諮詢總體數量減少，張秀鴛強調，雖然113諮詢數降低，但總體通報案件並沒有變少。主要與通報窗口增加有關，就算案件未經過113，因為社會安全網強化，警察局、醫療院所等，以及近期不斷布建的區域社福中心都可通報，這就是社福中心設立目的 。

勵馨基金會副執行長王淑芬表示，從雞排妹事件開始，社會大眾開始關注性騷擾議題，民眾對性騷擾被害意識提升，越來越多被害人願意站出來，從實務調查確實也發現，近年性騷擾申訴案增加，以一般性騷擾申訴為主，職場性騷擾申訴仍較少。

王淑芬認為，雖然職場性騷擾諮詢電話數同樣有增加，但敢打電話不代表有申訴，通常電話諮詢只是詢問遇到的事件是否屬於性騷擾。近期一波職場性騷擾發聲運動，給大家一個「明燈」，原來這些都是性騷擾，畢竟職場性騷擾多是熟人所為，比較無法辨識。

婦團：性騷與否視對方感受，事發後同儕氛圍很重要

（中央社電）近日職場性騷擾事件頻傳，婦團指出，追求、開玩笑等行為是否構成性騷擾，重點是對方感受，不能只顧自己想法；事件發生後，除雇主態度，更重要是同儕是否傾聽、同理。

勵馨基金會副執行長王淑芬3日接受《中央社》記者採訪表示，性騷擾較不容易被辨識，但其實只要是不受歡迎、與性有關的行為或性別歧視，都是性騷擾，包含過度追求、自以為開玩笑、肉麻當有趣等，都要有意識，「對方感受」才是重點，不能只顧自身感受。

王淑芬指出，職場上大部分都是熟識的人，被害人常不好意思撕破臉、怕讓對方難堪，或不確定是什麼狀況、覺得這次就算了等，而用委婉方式拒絕，對方卻越來越靠近、持續騷擾，因此許多案件是類似情況持續性反覆發生。

王淑芬說，近期新聞事件中不少案例是已經有明確碰觸，或提起性相關話題，若是對方誤解或不小心，可以適度表達自己不喜歡；但若加害人是有權的上司、客戶等時，被害人又會更不知道該怎麼處理，就需要雇主協助。

不過王淑芬也指出，基金會擔心，法律雖要求雇主性騷擾調查責任，卻不是所有雇主都有充足概念，且雇主會擔心事業單位名聲而隱匿或大事化小，「有選手兼裁判的感覺」，但輕忽性騷擾對當事人的傷害，也讓性騷擾更容易在環境中發生，也讓被害人更不願意說。

王淑芬提醒，除了公司主管是否相信，最重要還是同儕間的氛圍和壓力，實務上常見被害人申訴後卻被霸凌，被認為是破壞和諧，或整體辦公室氛圍變得詭異、遭到指指點點等，這是整個社會塑造出來的，因此整個社會文化如何看待類似事件非常重要。

對於近期事件，王淑芬說，要鼓勵願意勇敢站出來的受害者，這樣的舉動也會讓其他人更願意發聲；盼透過這次讓大眾更知道什麼是性騷擾、瞭解被害者的痛苦，及性騷擾發生時可以有哪些作為，「如果被害人不用承受那麼大的壓力，就不會不敢舉發，而讓情況更嚴重」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀