113保護專線去年「性騷擾諮詢」增加26%，衛福部分析與媒體效應有關
我們想讓你知道的是
王淑芬指出，法律雖要求雇主性騷擾調查責任，卻不是所有雇主都有充足概念，且雇主會擔心事業單位名聲而隱匿或大事化小，「有選手兼裁判的感覺」，但輕忽性騷擾對當事人的傷害，也讓性騷擾更容易在環境中發生，也讓被害人更不願意說。
113保護專線進線降，性騷擾諮詢反增26%
（中央社）根據最新統計，「113保護專線諮詢」去年進線9萬6521人次，是108年以來首度少於10萬人次，但性騷擾諮詢卻增加26%，為各案件類別增幅最高，衛福部分析此現象與媒體效應有關。
根據行政院性別平等會重要性別統計資料庫，在113保護專線諮詢人次統計中，107年至111年數據顯示，近5年諮詢數介於9萬至10萬之間，107年的9萬990人次為低點，108年增加至10萬5717人次，109年10萬378人次，在110年一度達10萬9780人次後，111年反轉降至9萬6521人次。
去年總諮詢人次下降，若將各案件類別諮詢數獨立分析，其中「性騷擾」諮詢人次較前一年不降反增，從110年的1196人次上升至去年的1507人次，增幅約26%，其次是身心障礙保護上升15.8%、非家內兒少保護11.6%、兒少性剝削10.9%與老人虐待0.9%。
衛福部保護司長張秀鴛4日晚間告訴《中央社》記者，性騷擾諮詢數增加與媒體效應有關，113是諮詢用途，主要是疑似發生性騷擾，民眾想瞭解申訴時程及時機等，意味民眾覺醒，性騷擾不能隱忍、應該勇敢申訴，好比近期台灣MeToo運動，是民主社會進步象徵。
針對去年113保護專線諮詢總體數量減少，張秀鴛強調，雖然113諮詢數降低，但總體通報案件並沒有變少。主要與通報窗口增加有關，就算案件未經過113，因為社會安全網強化，警察局、醫療院所等，以及近期不斷布建的區域社福中心都可通報，這就是社福中心設立目的 。
勵馨基金會副執行長王淑芬表示，從雞排妹事件開始，社會大眾開始關注性騷擾議題，民眾對性騷擾被害意識提升，越來越多被害人願意站出來，從實務調查確實也發現，近年性騷擾申訴案增加，以一般性騷擾申訴為主，職場性騷擾申訴仍較少。
王淑芬認為，雖然職場性騷擾諮詢電話數同樣有增加，但敢打電話不代表有申訴，通常電話諮詢只是詢問遇到的事件是否屬於性騷擾。近期一波職場性騷擾發聲運動，給大家一個「明燈」，原來這些都是性騷擾，畢竟職場性騷擾多是熟人所為，比較無法辨識。
婦團：性騷與否視對方感受，事發後同儕氛圍很重要
（中央社電）近日職場性騷擾事件頻傳，婦團指出，追求、開玩笑等行為是否構成性騷擾，重點是對方感受，不能只顧自己想法；事件發生後，除雇主態度，更重要是同儕是否傾聽、同理。
勵馨基金會副執行長王淑芬3日接受《中央社》記者採訪表示，性騷擾較不容易被辨識，但其實只要是不受歡迎、與性有關的行為或性別歧視，都是性騷擾，包含過度追求、自以為開玩笑、肉麻當有趣等，都要有意識，「對方感受」才是重點，不能只顧自身感受。
王淑芬指出，職場上大部分都是熟識的人，被害人常不好意思撕破臉、怕讓對方難堪，或不確定是什麼狀況、覺得這次就算了等，而用委婉方式拒絕，對方卻越來越靠近、持續騷擾，因此許多案件是類似情況持續性反覆發生。
王淑芬說，近期新聞事件中不少案例是已經有明確碰觸，或提起性相關話題，若是對方誤解或不小心，可以適度表達自己不喜歡；但若加害人是有權的上司、客戶等時，被害人又會更不知道該怎麼處理，就需要雇主協助。
不過王淑芬也指出，基金會擔心，法律雖要求雇主性騷擾調查責任，卻不是所有雇主都有充足概念，且雇主會擔心事業單位名聲而隱匿或大事化小，「有選手兼裁判的感覺」，但輕忽性騷擾對當事人的傷害，也讓性騷擾更容易在環境中發生，也讓被害人更不願意說。
王淑芬提醒，除了公司主管是否相信，最重要還是同儕間的氛圍和壓力，實務上常見被害人申訴後卻被霸凌，被認為是破壞和諧，或整體辦公室氛圍變得詭異、遭到指指點點等，這是整個社會塑造出來的，因此整個社會文化如何看待類似事件非常重要。
對於近期事件，王淑芬說，要鼓勵願意勇敢站出來的受害者，這樣的舉動也會讓其他人更願意發聲；盼透過這次讓大眾更知道什麼是性騷擾、瞭解被害者的痛苦，及性騷擾發生時可以有哪些作為，「如果被害人不用承受那麼大的壓力，就不會不敢舉發，而讓情況更嚴重」。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
「快一點」的成長秘訣：讓NUEIP人事管理實現勞資和諧共舞
我們想讓你知道的是
點點全球成立於2019年，每天為了解決台灣餐飲店業者因人手不足，又要講求速度與品質的消費體驗問題，在全台馬不停蹄地提供從POS系統、線上點餐、數位支付、物流送餐，到行銷導客的一條龍智慧餐飲服務。
點點全球成立於2019年，短短三年，即創下萬家餐飲門市合作，且獲得眾多知名餐飲品牌的支持。
而在點點全球積極為中小餐飲業和小吃店研發創新解方，並展望更多元跨領域服務與海外布局的同時，背後則有專業的NUEIP團隊提供的nuHRM人資系統，為點點全球打理企業內部的所有人事營運。
擺脫呆板的代管計薪，系統串聯自動試算更接地氣
點點全球的人資主管張珺涵指出，過去外包人事薪資給第三方代管公司的過程中，企業內部文化和經營策略往往無法被充分考量，因此，代管公司難以彈性滿足所有員工的需求。每月3號發薪日前，除了需要準備員工名單、出勤記錄、薪資異動資料和請假紀錄等，企業還要負責催促員工提交假勤資料，不僅需要耗費大量精力，還會增加許多時間成本；若發薪後，發現計薪上的疑慮，與代管公司來回溝通的時間，也會進一步加大企業的負擔、影響企業的運作效率。
nuHRM人資管理系統的薪資功能，完美的解決了以上問題。不僅串聯了所有以往需主動提供給外包公司的資料，自動匯出薪資試算結果，還可以快速匯出符合財政部規範的申報媒體檔，讓月底計薪的工作流程能一條龍完成。張珺涵高興的分享：「現在，平均不到一分鐘就可以算完一個人的薪水，且多虧NUEIP獨特的關卡計薪方式，只需要跟著流程一步一步檢查，員工越多越能顯現此功能帶來的輕鬆高效，遠遠超乎我的預期。」
從制度控管到人情考量，NUEIP助打造和諧勞資關係
點點全球的團隊擁有不怕失敗、勇於創新的精神，如此彈性開放的文化也貫徹在公司制度實行上，張珺涵形容自己是雇主與員工之間的橋樑，企業為了維護內部秩序、確保員工的權益與義務，制定企業規章制度，以有效管理人力資源；然而，在實際執行時，也需要具備一定的靈活程度，才能促進勞資雙方的良好關係，達成雙贏目標。
因此，點點全球選擇了能協助實踐彈性文化的NUEIP nuHRM人資系統，利用系統設置「請假申請時間」與「最低請假時數門檻」便是最好的例子，雖其目的是為了更妥當控管人員，但有時員工發生特殊情況，以致無法符合現有制度時，企業可針對個案通融放行，此時，系統功能也可以彈性各別自行調整設定，並且自動串聯至每月薪資計算。張珺涵說道：「制度是死的，而人是活的；我們不需要一個將制度綁死的系統，而是一個既有控管制度、又有彈性調整空間的、為『人』考量的好系統，NUEIP就是這樣收放自如的系統，它讓我們建立了更互信互賴的勞資關係。」
重複的人事作業都交給舉一反三的智慧系統
近年來，點點全球快速拓展業務，伴隨著員工的增加，NUEIP系統所帶來的工作效率提升成效也越顯著。「NUEIP是我見過使用起來能最簡單無腦的系統！」張珺涵笑著說：「像是將新進員工加入系統時，只需要建立員工帳號、填寫基本資料、啟用帳號，三個步驟即可設置完畢，加上NUEIP的介面非常清楚明瞭，加速了整個建置的順暢度。」企業應用數位轉型工具，旨為節省重複的行政作業，NUEIP在協助企業導入系統時，已先將所有考勤、假期、加班、簽核等相關規則，依照公司人事規章設定完成，因此只需要為新進員工套用規則，即可快速完成新進員工的系統設置工作。
帶著讓餐飲業者「Work Easy」、消費者「Eat Happy」的經營理念，點點全球目前正積極培育強力的研發人才，進攻跨領域的數位技術服務；並借助彈性易操作的NUEIP企業管理平台，迅速解決企業內部的人事工作、提高企業營運效率；同時，亦增進了勞資雙方之間的信賴感，使團隊更有凝聚力，為企業齊心打拼。
本文章內容由「人易科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。