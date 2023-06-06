中國再度「國進民退」，偏偏民營企業承擔著解決全社會就業的重大任務

文：沈凌（德國波昂大學經濟學博士，現執教於上海華東理工大學商學院）

最近，中國著名經濟學家林毅夫老師接受採訪時，再次重申了一下經濟學的最基本原理：長期的經濟增長不是靠消費拉動的，而是要靠投資。

本來嘛，怎麼可能大家胡吃海喝一下，就能把經濟搞上去了呢？但是這樣一個很淺顯的道理，卻被著名企業家和投資人段永平先生質疑：在他看來，經濟增長需要消費拉動，因為沒有消費的指引，企業家甚至都不知道應該往哪個方向投資，更何況，投資本來就是為了滿足消費。沒有了消費，談投資還有什麼意義？

消費與增長：孰輕孰重？

這個隔空對話，完全體現了一個經濟學者和商業人士的區別：看問題的角度不同。在經濟學的研究中，很注意區別不同的場景。比如林毅夫老師在講上述邏輯的時候，必定是在一個長期增長模型的範疇裡面論述的。這個長期的含義，不一定就是老百姓認為的「很多很多年」，而是指市場的供求基本平衡的長期狀態。

另外一方面，經濟學也承認：在短期內，實際的經濟運行時時刻刻充滿著不平衡，不是供大於求，就是供小於求。但是只要這個不平衡是局部的、短期的，那麼終歸圍繞平衡狀態波動，所以從一個較長時期看，平衡才是一個穩態。既然供求平衡，那麼只要投資越多，產出自然越大，增長當然就越快。這個不難理解。

但是作為實際的商業人士，往往更加注重短期的變動。在短期內，因為不平衡是常態。我們看到的經濟增長緩慢，甚至經濟負增長，往往伴隨著供大於求，生產能力閒置。這在我們的財經新聞裡面，往往有很多指標來描述。比如現在中國經濟復甦乏力，就是由那些企業利潤下降20％，採購人經理指數不足50，或者消費者價格指數CPI比較低等等來勾勒的。

這些指標給投資者的直覺就是：因為消費不振，所以產出下降，或者增長乏力。因此，拉動增長的藥方當然是促進消費。

應該說：基於短期供大於求的不平衡狀態提出來的促進消費拉動增長（注意，此處的增長是短期增長），和基於長期供求平衡條件下說的投資推動經濟增長（注意，此處的增長是長期增長），並不矛盾，反倒是相輔相成。

除了消費和投資的不平衡，中國經濟還有一個特殊的不平衡，那就是國有和民營在經濟增長中的不平衡。最近中國政府公佈了兩個相互架的數據，比較有趣：一方面，財政部的數據顯示今年1至4月國有企業利潤同比增長15％，形勢大好；但另外一方面，統計局的數據卻顯示規模以上的工業企業利潤下降了20％。

這中間的區別，一個可能是國有企業的利潤上升，民營企業的利潤下降；另外一個可能是工業企業利潤下降，而非工業的比如金融在上升。因為金融企業主要還是國有的，所以從利潤的此消彼長來看，國進民退這個趨勢隱隱地又出現了。

消費低迷的結果直接導致的是民營企業的投資慾望下降，而民營企業承擔著解決全社會就業的重大任務，民營企業的營業狀態不佳，直接導致的也是就業率下降，老百姓收入不穩定，這又進一步強化了消費不振的預期。而國有企業往往承擔著國家重大任務，比如大飛機上天，高鐵建設出國，即便短期經濟供大於求，增長乏力，也不改變這些重大任務的方向和進步速率，因此，相較而言，國進民退成了一個合理的結果。

這種趨勢在短期記憶體在不足為慮，但是如果成為一種常態，則不利於經濟增長，尤其是長期的增長。國有經濟和民營經濟只有齊頭並進，才能使經濟健康穩健。進一步放寬民營企業的市場準入門檻，並且要約束政府部門或者地方政府隨意出台一些政策，去改變民營企業的准入規則。這樣才能降低投資風險，促進民營企業增加投資。

同時，對於國有資產，應該進一步盤活，有退才有進：讓國有資產從一些已經很成熟的行業中退出，讓市場競爭在這些成熟行業中發揮更加經濟有效的作用；而退出的國有資產，可以進入那些對未來中國經濟增長非常關鍵的，被卡脖子的領域，突破技術瓶頸，然後再技術外溢從而整體經濟受益；也可以進入民生領域，通過公共設施的完善，來帶動私人消費，拉動民營企業的投資慾望。這樣的話，中國經濟的前景還是值得樂觀的。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀