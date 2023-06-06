中國再度「國進民退」，偏偏民營企業承擔著解決全社會就業的重大任務
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中國經濟面臨「冰火兩重天」，國企利潤增長，形勢大好，但民間的就業和消費卻始終不振。這種「國進民退」的現象如果成為常態，將不利於中國經濟的長期增長。
文：沈凌（德國波昂大學經濟學博士，現執教於上海華東理工大學商學院）
最近，中國著名經濟學家林毅夫老師接受採訪時，再次重申了一下經濟學的最基本原理：長期的經濟增長不是靠消費拉動的，而是要靠投資。
本來嘛，怎麼可能大家胡吃海喝一下，就能把經濟搞上去了呢？但是這樣一個很淺顯的道理，卻被著名企業家和投資人段永平先生質疑：在他看來，經濟增長需要消費拉動，因為沒有消費的指引，企業家甚至都不知道應該往哪個方向投資，更何況，投資本來就是為了滿足消費。沒有了消費，談投資還有什麼意義？
消費與增長：孰輕孰重？
這個隔空對話，完全體現了一個經濟學者和商業人士的區別：看問題的角度不同。在經濟學的研究中，很注意區別不同的場景。比如林毅夫老師在講上述邏輯的時候，必定是在一個長期增長模型的範疇裡面論述的。這個長期的含義，不一定就是老百姓認為的「很多很多年」，而是指市場的供求基本平衡的長期狀態。
另外一方面，經濟學也承認：在短期內，實際的經濟運行時時刻刻充滿著不平衡，不是供大於求，就是供小於求。但是只要這個不平衡是局部的、短期的，那麼終歸圍繞平衡狀態波動，所以從一個較長時期看，平衡才是一個穩態。既然供求平衡，那麼只要投資越多，產出自然越大，增長當然就越快。這個不難理解。
但是作為實際的商業人士，往往更加注重短期的變動。在短期內，因為不平衡是常態。我們看到的經濟增長緩慢，甚至經濟負增長，往往伴隨著供大於求，生產能力閒置。這在我們的財經新聞裡面，往往有很多指標來描述。比如現在中國經濟復甦乏力，就是由那些企業利潤下降20％，採購人經理指數不足50，或者消費者價格指數CPI比較低等等來勾勒的。
這些指標給投資者的直覺就是：因為消費不振，所以產出下降，或者增長乏力。因此，拉動增長的藥方當然是促進消費。
應該說：基於短期供大於求的不平衡狀態提出來的促進消費拉動增長（注意，此處的增長是短期增長），和基於長期供求平衡條件下說的投資推動經濟增長（注意，此處的增長是長期增長），並不矛盾，反倒是相輔相成。
除了消費和投資的不平衡，中國經濟還有一個特殊的不平衡，那就是國有和民營在經濟增長中的不平衡。最近中國政府公佈了兩個相互架的數據，比較有趣：一方面，財政部的數據顯示今年1至4月國有企業利潤同比增長15％，形勢大好；但另外一方面，統計局的數據卻顯示規模以上的工業企業利潤下降了20％。
這中間的區別，一個可能是國有企業的利潤上升，民營企業的利潤下降；另外一個可能是工業企業利潤下降，而非工業的比如金融在上升。因為金融企業主要還是國有的，所以從利潤的此消彼長來看，國進民退這個趨勢隱隱地又出現了。
消費低迷的結果直接導致的是民營企業的投資慾望下降，而民營企業承擔著解決全社會就業的重大任務，民營企業的營業狀態不佳，直接導致的也是就業率下降，老百姓收入不穩定，這又進一步強化了消費不振的預期。而國有企業往往承擔著國家重大任務，比如大飛機上天，高鐵建設出國，即便短期經濟供大於求，增長乏力，也不改變這些重大任務的方向和進步速率，因此，相較而言，國進民退成了一個合理的結果。
這種趨勢在短期記憶體在不足為慮，但是如果成為一種常態，則不利於經濟增長，尤其是長期的增長。國有經濟和民營經濟只有齊頭並進，才能使經濟健康穩健。進一步放寬民營企業的市場準入門檻，並且要約束政府部門或者地方政府隨意出台一些政策，去改變民營企業的准入規則。這樣才能降低投資風險，促進民營企業增加投資。
同時，對於國有資產，應該進一步盤活，有退才有進：讓國有資產從一些已經很成熟的行業中退出，讓市場競爭在這些成熟行業中發揮更加經濟有效的作用；而退出的國有資產，可以進入那些對未來中國經濟增長非常關鍵的，被卡脖子的領域，突破技術瓶頸，然後再技術外溢從而整體經濟受益；也可以進入民生領域，通過公共設施的完善，來帶動私人消費，拉動民營企業的投資慾望。這樣的話，中國經濟的前景還是值得樂觀的。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。