易容、賞金獵人與鑽石行家——理律劉偉杰股票盜賣案始末
我們想讓你知道的是
奇怪，為什麼要兩組證券交易的帳戶？因為另一組，也就是後面開立的那一組，是劉之後要利用的台灣「假」新帝帳戶。等到聯電股票一撥到中信證券，他就可以出示授權書（新帝全權委託我唷），把股票轉到亞洲證券後賣掉，得到的股款就跑到世華銀行去了。這就是劉規劃縝密的證據。因為，距離真正犯案，還有近一年的時間。
每當看到國外的知名弊案被改變成電影、記錄片，就會想到這個案子怎麼還沒人拍。因為，它可是集所有話題於一身，像是台灣規模最大律師事務所、鑽石洗錢、整形變性、同性戀人、最高賞金、黑白兩道、家學淵源等，每一個都吸引眼球，更何況全部發生在同一案件中。
哪來這麼多聯電股票？
故事得先從美商新帝公司（SanDisk，現已改名晟碟，並被WD收購）說起。時間回到1997年，新帝投資了台灣IC設計公司聯嘉共4000多萬美元，2000年聯電集團進行五合一（ 聯電／聯誠／聯瑞／聯嘉／合泰五家公司合併），因此新帝手上的聯嘉持股自然就轉換為聯電股票，到了2003年，新帝手中已經持有了18萬3000張的聯電股票，以當時平均股價24元來計算，總價值近44億台幣，算是十分不錯的投資。
獲利也要了結才能入袋，不過新帝卻不能自己想賣就賣，而必須委託別人來賣。根據「華僑及外國人投資證券管理辦法」規定，像新帝這樣的外商，若要在台灣買賣股票，必須委託符合資格的代理人或代表人。因此，新帝早就派員來台尋找售股代理人，而理律為台灣第一大法律事務所，自然成為合作首選，2002年2月就簽訂了合作契約。
合約中載明，新帝未來要賣聯電股票的話，會先將股票撥到中信證券的新帝集保帳戶，而售出後再將股款存入新帝的彰銀專戶，而過程中都由理律負責處理與執行新帝之交易指令。
既然都是新帝的，劉偉杰怎麼盜賣？
劉偉杰接下這個案子後，2002年4月就拿著新帝的公司印鑑、以及新帝公司授權理律處理的授權書，到中信證券與彰銀分別開立了證券與存款帳戶，而開戶後的存摺，因為理律非常信任劉，自然也就保管在他身上。同年9月，劉偉杰再拿著新帝的印鑑以及授權書，到亞洲證券及世華聯合商業銀行（當初還沒跟國泰合併）分別再度開立證券與存款帳戶。
奇怪，為什麼要兩組證券交易的帳戶？因為另一組，也就是後面開立的那一組，是劉之後要利用的台灣「假」新帝帳戶。等到聯電股票一撥到中信證券，他就可以出示授權書（新帝全權委託我唷），把股票轉到亞洲證券後賣掉，得到的股款就跑到世華銀行去了。
這就是劉規劃縝密的證據。因為，距離真正犯案，還有近一年的時間。
盜賣後錢要怎麼洗出去？
時光飛逝。到了2003年7月，劉得知新帝即將要賣股票，隨即於七月中秘密前往香港，成立了「新帝投資公司」，八月初再前往香港世華銀行替剛成立的「新帝投資公司」開了銀行帳戶。這個帳戶並不是新帝公司要求所開立，而是劉私自開立，可以稱為香港「假」新帝帳戶。（這一招很經典，容我後面解釋）
2003年8月1日，新帝果真把18萬3000張聯電股票撥入中信證券，劉偉杰立即把它們轉到亞洲證券，並於8月6日至9月17日，分批賣出了12萬1000張，得手之30.9億自然也進到台灣「假」新帝帳戶。
在賣出股票的這段期間，他還把台灣「假」新帝帳戶中20幾億的股款換成歐元，匯出至香港「假」新帝帳戶，並聯繫國內外大型珠寶商，利用香港「假」新帝再匯款購買匿名性極高的鑽石數十顆，總價超過6000萬美金，以利屆時夾帶出境。
其他的餘款，除了50萬買旅行支票、6億送到台灣六福皇宮外，還透過地下匯兌，匯往中國大陸約6億台幣，事後（等劉逃至中國大陸後）送到東莞太陽飯店由他親自領取。
何時逃出台灣？
前面提到，2003年8月6日至9月17日間，劉分批盜賣了原屬新帝的12萬1000張股票，得手30.9億，並在這段期間與珠寶商大量購買鑽石，還有安排合法跟地下匯兌，把錢弄出台灣。
而早在8月1日新帝把股票撥入當天，劉即向理律以報考律師為由，申請留職停薪，10月1日生效。10月9日，理律負責交接的新人開始整理交接資料，發現劉交接並不完整，刻意隱瞞新帝資料，帳戶戶頭等資料也不符，追查五天後發現，事態超乎想像的嚴重。
調查局介入後查出，劉的護照尚未有出國紀錄，可能還有機會追回，士氣大振。不過，從通聯記錄卻發現，他曾與多家珠寶商有密切的聯繫，內情不單純，繼續追查下去才知道，原來他已持假護照，與同性密友林岑偉於10月9日當天（就是新人交接發現異常的那天）一同搭機前往香港，後轉往中國大陸，待在五星級飯店幾日後，至今行蹤仍下落不明。
假護照哪裡來？
時間回到犯案前一年的9月，劉取得另一名同性密友黃室華的身分證與護照，向新店市公所申請補發黃之身分證，並以自己的照片冒充黃，順利取得新身分證。接著，再向外交部申請補發黃之護照，新身分證加上自己的照片，自然也順利獲得補發。最後大逃亡之前，還多次以黃之新護照出入境，確保不會在重要時刻被攔阻。（再次證明劉預謀已久）
黃與劉是當兵時認識，「他是我的初戀」黃事發後這麼說。即使劉結婚了，仍然不時會探望他，並每月給他生活費，因此當劉跟他拿身分證和護照時，他根本沒多想；當劉在盜賣股票期間，給了他三百萬並交代不要存入銀行，他也沒多想。所以，他一定也沒想到，最後劉選擇一起共度餘生的，居然不是他。
他怎麼那麼懂鑽石？
早在案發十年前，劉就因法律業務上的關係，結識金合城銀樓的老闆許正宗。結婚後，劉跟他買了一顆鑽石送給太太，許給了他特別的折扣，至少讓他現賺十幾萬，也開啟了他對於鑽石的濃厚興趣。檢調在搜索劉的住處時，發現了數十本珠寶鑑定與買賣的書，也難怪某知名鑽石珠寶商與劉交易時，拿出了10顆裸鑽，劉僅用普通的貼目式放大鏡，馬上就看出其中2顆成色差，當場退貨。
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