《滙豐全球大案》：只要「大到不能倒」，就不會有罪？

文：克里斯．布萊克赫斯特

罰款額度史上最高，但銀行高層無人坐牢

這個故事的源頭純屬偶然。2020年初，我拜訪滙豐銀行（HSBC Bank）在倫敦金絲雀碼頭（Canary Wharf）的總部。辦公室裡擁擠而嘈雜，員工們坐在各自的螢幕前，有些戴著耳機通電話，也有些三兩成群站在一起；還有一些在會議室裡，執行著這間世界上規模最大、獲利也最多的銀行每天的例行公事。

越來越多消息都指出，來自中國的新冠病毒正向歐洲逼近。倫敦、紐約和全球各地的股票受到重挫，一如每次面對未知情況那樣。在消費者需求減緩的恐懼中，銀行、礦業、能源和工業等企業變得格外脆弱，但目前還不需要太過緊張。

而當時新聞的頭條是，電影大亨哈維．溫斯坦（Harvey Weinstein）強暴和性侵定罪的報導。

在美國，唐納．川普（Donald Trump）總統預測，假如他連任失敗，股市將會崩盤。英國首相鮑里斯．強生（Boris Johnson）則放出風聲，將在近期與歐盟的貿易談判中，採取強硬立場。在消費者金融部分，則傳出免手續費的提款機將會消失，銀行要在消費者提領存款時，收取一定費用。

放眼所見，辦公室裡的每個人似乎都充滿了使命感。除此之外，也彌漫著繁榮的氛圍。這是個充滿活力和成就的地方，畢竟不久之後的報告就顯示，滙豐銀行最新的年度盈餘是150億美元。

離開的路上，我曾經在此地工作的同伴，敘述了銀行近年發生過的事件。當然，提到了「墨西哥」。我知道他在說什麼：銀行因為允許墨西哥最大毒梟，同時也是世界上最大的運毒組織，透過分行的網絡和系統洗錢，而被罰款19億美元，是美國歷史之最，並且必須執行五年的補救計畫。

由於滙豐銀行，世界上最惡名昭彰、手段凶殘的錫納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）得以將數十億美元的非法所得，轉化為合法收入。當事件終於在2012年曝光時，美國的執法單位證實，至少有8億8100萬美元，從美國進入滙豐銀行帳戶，而控制這些帳戶的，正是販毒集團令人聞之色變的領袖「矮子」古茲曼（"El Chapo" Guzmán）和他的心腹。

滙豐銀行承認在2006年到2010年間，允許錫納羅亞組織使用他們的服務，但實際上洗錢行為持續的時間恐怕更久。美國還進一步發現了數十萬筆無法解釋的金錢流動。

他們所揭露的，是一間受到高度尊敬、看似營運良善的超大型全球企業，實際上的檢核程序卻規畫不佳，或是受到忽視；而許多員工成為洗錢共犯，並協助遮掩滅證。

當我離開滙豐銀行忙碌而嚴肅的辦公室時，不禁好奇：這是怎麼發生的？這間銀行標榜著「環球金融，地方智慧」，廣告文宣寫著：「我們致力守護世界金融體系，因為事關數百萬人的生機。我們往來的客戶必須符合最高的透明化標準」──又為何沉淪至此，成為墨西哥勢力最大毒梟的助力？

矮子古茲曼是販毒集團的首腦，在《富比士》（Forbes）的富豪榜上排名第701，夾在瑞士石油大亨尚．克勞德．甘德爾（Jean Claude Gandur）和金寶湯公司（Campbell Soup）繼承人多蘭斯．漢密爾頓（Dorrance Hamilton）之間。

《富比士》也推出「世界權勢排行榜」，而古茲曼排名第67，在伊隆．馬斯克（Elon Musk）之後──馬斯克當時排行66。排行榜的介紹寫著：

「矮子古茲曼是錫納羅亞販毒集團的執行長，世界上最具權勢的毒梟。在所有由墨西哥進入美國的非法毒品中，約有25％來自此集團。根據緝毒專家保守估計，集團每年獲利可能超過30億美元。今年2月，芝加哥市將他封為艾爾．卡彭後的『第一號全民公敵』。」

滙豐銀行在2002年才被評選為「全球營運最佳組織」之一，怎會與古茲曼這樣的罪犯，以及世界上最殘暴的幫派組織，形成如此盤根錯節的關係？而他們又是如何幫忙洗清染滿鮮血的黑錢？

滙豐銀行在世界各地受到尊敬和信任，其高層人員在國內外都受到歡迎和招待，連政府單位和資深政治家也高度重視。以下的例子能讓你更了解滙豐銀行和世界領袖的關係有多密切：

銀行董事長曾經寫電子郵件向國際貨幣基金組織（IMF）說明，他們不會參加該年在華盛頓特區的會議，因為銀行已經「與世界各地的財政部長和金融機構領導人有所聯繫，並不需要透過國際貨幣基金組織的會議，所以決定不要浪費股東們的錢」。

然而，在華麗的外表下，他們卻從街頭毒販手中獲得收益，透過銀行系統處理那一張張皺巴巴的鈔票。滙豐銀行的良好名聲給了許多罪犯合法性，助長了他們充滿悲劇和死亡的犯罪帝國。

更偽善且諷刺的是，發生問題的那幾年（2003年到2010年底）銀行的營運是由史蒂芬．葛霖（Stephen Green）負責。我曾經見過史蒂芬，我知道他先後擔任滙豐的行政總裁和集團主席，除此之外，也是個虔誠的基督徒。他寫過許多關於「道德資本主義」的書籍，並且會在星期天早晨的教堂講壇上宣教。

在他的管理下，滙豐銀行卻新開了數千個帳戶，讓高額資金大量流動，服務著像古茲曼這樣的怪物──他們在斬首、虐待和屠殺人們時，連眼睛也不眨一下。多虧了史蒂芬的滙豐銀行，古茲曼集團能享受他們的財富，取得更多毒品和武器，並加深暴力的惡性循環，摧毀墨西哥和其他地區成千上萬人的人生。