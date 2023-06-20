《滙豐全球大案》：只要「大到不能倒」，就不會有罪？
我們想讓你知道的是
當我離開滙豐銀行忙碌而嚴肅的辦公室時，不禁好奇：這是怎麼發生的？這間銀行標榜著「環球金融，地方智慧」，廣告文宣寫著：「我們致力守護世界金融體系，因為事關數百萬人的生機。我們往來的客戶必須符合最高的透明化標準」──又為何沉淪至此，成為墨西哥勢力最大毒梟的助力？
文：克里斯．布萊克赫斯特
罰款額度史上最高，但銀行高層無人坐牢
這個故事的源頭純屬偶然。2020年初，我拜訪滙豐銀行（HSBC Bank）在倫敦金絲雀碼頭（Canary Wharf）的總部。辦公室裡擁擠而嘈雜，員工們坐在各自的螢幕前，有些戴著耳機通電話，也有些三兩成群站在一起；還有一些在會議室裡，執行著這間世界上規模最大、獲利也最多的銀行每天的例行公事。
越來越多消息都指出，來自中國的新冠病毒正向歐洲逼近。倫敦、紐約和全球各地的股票受到重挫，一如每次面對未知情況那樣。在消費者需求減緩的恐懼中，銀行、礦業、能源和工業等企業變得格外脆弱，但目前還不需要太過緊張。
而當時新聞的頭條是，電影大亨哈維．溫斯坦（Harvey Weinstein）強暴和性侵定罪的報導。
在美國，唐納．川普（Donald Trump）總統預測，假如他連任失敗，股市將會崩盤。英國首相鮑里斯．強生（Boris Johnson）則放出風聲，將在近期與歐盟的貿易談判中，採取強硬立場。在消費者金融部分，則傳出免手續費的提款機將會消失，銀行要在消費者提領存款時，收取一定費用。
放眼所見，辦公室裡的每個人似乎都充滿了使命感。除此之外，也彌漫著繁榮的氛圍。這是個充滿活力和成就的地方，畢竟不久之後的報告就顯示，滙豐銀行最新的年度盈餘是150億美元。
離開的路上，我曾經在此地工作的同伴，敘述了銀行近年發生過的事件。當然，提到了「墨西哥」。我知道他在說什麼：銀行因為允許墨西哥最大毒梟，同時也是世界上最大的運毒組織，透過分行的網絡和系統洗錢，而被罰款19億美元，是美國歷史之最，並且必須執行五年的補救計畫。
由於滙豐銀行，世界上最惡名昭彰、手段凶殘的錫納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）得以將數十億美元的非法所得，轉化為合法收入。當事件終於在2012年曝光時，美國的執法單位證實，至少有8億8100萬美元，從美國進入滙豐銀行帳戶，而控制這些帳戶的，正是販毒集團令人聞之色變的領袖「矮子」古茲曼（"El Chapo" Guzmán）和他的心腹。
滙豐銀行承認在2006年到2010年間，允許錫納羅亞組織使用他們的服務，但實際上洗錢行為持續的時間恐怕更久。美國還進一步發現了數十萬筆無法解釋的金錢流動。
他們所揭露的，是一間受到高度尊敬、看似營運良善的超大型全球企業，實際上的檢核程序卻規畫不佳，或是受到忽視；而許多員工成為洗錢共犯，並協助遮掩滅證。
當我離開滙豐銀行忙碌而嚴肅的辦公室時，不禁好奇：這是怎麼發生的？這間銀行標榜著「環球金融，地方智慧」，廣告文宣寫著：「我們致力守護世界金融體系，因為事關數百萬人的生機。我們往來的客戶必須符合最高的透明化標準」──又為何沉淪至此，成為墨西哥勢力最大毒梟的助力？
矮子古茲曼是販毒集團的首腦，在《富比士》（Forbes）的富豪榜上排名第701，夾在瑞士石油大亨尚．克勞德．甘德爾（Jean Claude Gandur）和金寶湯公司（Campbell Soup）繼承人多蘭斯．漢密爾頓（Dorrance Hamilton）之間。
《富比士》也推出「世界權勢排行榜」，而古茲曼排名第67，在伊隆．馬斯克（Elon Musk）之後──馬斯克當時排行66。排行榜的介紹寫著：
「矮子古茲曼是錫納羅亞販毒集團的執行長，世界上最具權勢的毒梟。在所有由墨西哥進入美國的非法毒品中，約有25％來自此集團。根據緝毒專家保守估計，集團每年獲利可能超過30億美元。今年2月，芝加哥市將他封為艾爾．卡彭後的『第一號全民公敵』。」
滙豐銀行在2002年才被評選為「全球營運最佳組織」之一，怎會與古茲曼這樣的罪犯，以及世界上最殘暴的幫派組織，形成如此盤根錯節的關係？而他們又是如何幫忙洗清染滿鮮血的黑錢？
滙豐銀行在世界各地受到尊敬和信任，其高層人員在國內外都受到歡迎和招待，連政府單位和資深政治家也高度重視。以下的例子能讓你更了解滙豐銀行和世界領袖的關係有多密切：
銀行董事長曾經寫電子郵件向國際貨幣基金組織（IMF）說明，他們不會參加該年在華盛頓特區的會議，因為銀行已經「與世界各地的財政部長和金融機構領導人有所聯繫，並不需要透過國際貨幣基金組織的會議，所以決定不要浪費股東們的錢」。
然而，在華麗的外表下，他們卻從街頭毒販手中獲得收益，透過銀行系統處理那一張張皺巴巴的鈔票。滙豐銀行的良好名聲給了許多罪犯合法性，助長了他們充滿悲劇和死亡的犯罪帝國。
更偽善且諷刺的是，發生問題的那幾年（2003年到2010年底）銀行的營運是由史蒂芬．葛霖（Stephen Green）負責。我曾經見過史蒂芬，我知道他先後擔任滙豐的行政總裁和集團主席，除此之外，也是個虔誠的基督徒。他寫過許多關於「道德資本主義」的書籍，並且會在星期天早晨的教堂講壇上宣教。
在他的管理下，滙豐銀行卻新開了數千個帳戶，讓高額資金大量流動，服務著像古茲曼這樣的怪物──他們在斬首、虐待和屠殺人們時，連眼睛也不眨一下。多虧了史蒂芬的滙豐銀行，古茲曼集團能享受他們的財富，取得更多毒品和武器，並加深暴力的惡性循環，摧毀墨西哥和其他地區成千上萬人的人生。
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）