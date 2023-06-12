瑞士人為何高度信任政府？原因是富足生活，和堅挺的瑞士法郎

文：Benjamin von Wyl

譯：楊煦冬

在一列開往伯恩，或從伯恩出發的火車上，常常可能會與瑞士政府成員不期而遇，一般情況下，這些高官都是在沒有任何特別保護的情況下出行的。

在瑞士，人們對政府的信任比任何其他經合組織國家都高。

根據蘇黎世聯邦理工大學（ETH）最新發布的「2023年安全報告」上顯示，這種信任甚至在大流行病期間又有所提高；除了對政府信任度高之外，瑞士無論在政治還是經濟上也是世界上最穩定的國家之一。 而穩定是人們對政府產生信任感的一個重要基礎。

目前世界各地的民主都在走向衰退——巴西和美國等國還經歷了有人試圖發起政變的情況。

許多民主國家正在竭盡全力地保衛民主，而瑞士則相對從容：在這裡，政府中從左派到右派的主要政黨代表依然團結一致共同治理著這個國家。

對政府的信任

信任是保持社會穩定的一個重要環節。 自1848年瑞士聯邦成立以來，只有很少的幾位部長在非自願的情形下被迫離職。 瑞士聯邦委員會中，共有7個人負責國家的7個部——到目前，瑞士共有過111名男性和10名女性部長。而在義大利，自1946年至今已經有過不下1300名部長宣誓就職。

伯恩大學總結說，近20年來，瑞士民眾對政府的信任還在增長，這是瑞士能保持持續發展的原因之一。

瑞士與其他發達的民主國家一樣，政府、議會和司法機構之間保持著相互制約的關係——而瑞士的聯邦委員們還要經常面對全民投票結果與自己的決策不同的狀況，政府決策在全民投票中遭否決的情況時有發生，因為在瑞士的自我定義中，人民是國家當家作主的主人。

瑞士政治體系中的自願兼職制度，賦予了民眾政治責任感。 如果有人想在政治上有所作為，可以加入一個協會；去參加示威遊行；或者在眾多的公投中當一名計票員。

民眾參與的可能性同時也營造了信任。

對警察的信任

在瑞士，人們對本國政府、經濟和法院的信任度都相當高。 而享有最大信任的卻是警察： 在聯邦理工大學每年的安全報告中，警察經常在信任度排名榜中佔有靠前名次。 雖然人們對警察也給出了帶有批判性的評論，例如在政治示威活動中派遣人員的比例不均或存在種族定性問題等。

警察的可信形像在接受培訓時就已經開始培養，「作為一名警察，你可以用不同的方式攔截車輛，」瑞士東部警察學校的Fabia Freienmuth在接受《瑞士資訊》採訪時說。

「我也可以走過去，叉著手說：『你好，怎麼回事？我們今天又哪兒沒做好。』其實完全可以不這麼做，讓局面緩和下來，不要相互拱火。」這樣就會給人們積累了一個良好的經驗，下次遇到警察時就有了正面的印象。

警察要在極端情況下表現得很專業——瑞士東部警察學校在培訓學員時會非常注重這一點。

信任來自於富足的生活和堅挺的瑞郎

瑞士是一個運轉良好的法制國家，國民享有充分的個人自由： 政治制度中含帶防止個人或政黨過度集權的措施；這裡的居民和公民受到良好的保護，不受專制的統治；科研和新聞自由也受到維護，銀行保護法是個例外。

因為生活富足，所以人們對政府充滿信任：在瑞士，絕大多數人的經濟狀況受到保障。

只有不到15％居住在瑞士的人面臨貧困及貧窮的境遇，他們對食品、能源和消費品價格的上漲尤其敏感。

在過去的一年裡，與鄰國相比，瑞士的物價上漲幅度相對較低，這也與瑞郎的堅挺分不開，瑞郎在通貨膨脹中表現出出奇的穩定性。

掃清通往地中海障礙

但是對於許多人來說，瑞士這種舒適的生活也並非只有好處： 在如此波瀾不驚的氛圍中，能產生藝術創作的靈感嗎？

瑞士唯一一位諾貝爾文學獎獲得者 施皮特勒（ Carl Spitteler）早在19世紀就有過這樣的突發奇想——炸毀阿爾卑斯山，面朝地中海，春暖花開。 自此，這種居於安逸的無病呻吟就開始在每一代人中不斷重複。

然而話又說回來，只有生活在幾乎不可能出現爆炸環境中的人，才能迸發出這樣的思想火花。

而瑞士歷史上也同樣出現過那種時刻，令許多人擔心這種所謂永恆的穩定將會消失。

當信任受到考驗時

2023年，瑞士聯邦憲法將慶祝其175週年華誕。 在歡慶的同時，也出現了一項公民動議，要求對憲法進行全面修訂。

在瑞士，政府也需要努力維護自己的正當性，以往的當權者必須積極贏得信任。

社交媒體正在改變著社會討論的話題，其中也醞釀了民粹主義的崛起，而民粹主義在瑞士也時常發起挑戰。

瑞士也與所有民主國家一樣面對著相同的挑戰：如何在民眾中形成並保持社會凝聚力。 瑞士在這方面擁有不錯的基礎。

本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此

原標題：为什么瑞士人这么信任他们的政府？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九