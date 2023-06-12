瑞士人為何高度信任政府？原因是富足生活，和堅挺的瑞士法郎
我們想讓你知道的是
瑞士是一個非常穩定的國家，擁有穩定的貨幣和穩定的生活模式：與全世界許多國家相比，在瑞士似乎一切進展順利，而之所以這樣，一個重要的原因就是人們對政府的高度信任。
文：Benjamin von Wyl
譯：楊煦冬
在一列開往伯恩，或從伯恩出發的火車上，常常可能會與瑞士政府成員不期而遇，一般情況下，這些高官都是在沒有任何特別保護的情況下出行的。
在瑞士，人們對政府的信任比任何其他經合組織國家都高。
根據蘇黎世聯邦理工大學（ETH）最新發布的「2023年安全報告」上顯示，這種信任甚至在大流行病期間又有所提高；除了對政府信任度高之外，瑞士無論在政治還是經濟上也是世界上最穩定的國家之一。而穩定是人們對政府產生信任感的一個重要基礎。
目前世界各地的民主都在走向衰退——巴西和美國等國還經歷了有人試圖發起政變的情況。
許多民主國家正在竭盡全力地保衛民主，而瑞士則相對從容：在這裡，政府中從左派到右派的主要政黨代表依然團結一致共同治理著這個國家。
對政府的信任
信任是保持社會穩定的一個重要環節。自1848年瑞士聯邦成立以來，只有很少的幾位部長在非自願的情形下被迫離職。瑞士聯邦委員會中，共有7個人負責國家的7個部——到目前，瑞士共有過111名男性和10名女性部長。而在義大利，自1946年至今已經有過不下1300名部長宣誓就職。
伯恩大學總結說，近20年來，瑞士民眾對政府的信任還在增長，這是瑞士能保持持續發展的原因之一。
瑞士與其他發達的民主國家一樣，政府、議會和司法機構之間保持著相互制約的關係——而瑞士的聯邦委員們還要經常面對全民投票結果與自己的決策不同的狀況，政府決策在全民投票中遭否決的情況時有發生，因為在瑞士的自我定義中，人民是國家當家作主的主人。
瑞士政治體系中的自願兼職制度，賦予了民眾政治責任感。如果有人想在政治上有所作為，可以加入一個協會；去參加示威遊行；或者在眾多的公投中當一名計票員。
民眾參與的可能性同時也營造了信任。
對警察的信任
在瑞士，人們對本國政府、經濟和法院的信任度都相當高。而享有最大信任的卻是警察： 在聯邦理工大學每年的安全報告中，警察經常在信任度排名榜中佔有靠前名次。雖然人們對警察也給出了帶有批判性的評論，例如在政治示威活動中派遣人員的比例不均或存在種族定性問題等。
警察的可信形像在接受培訓時就已經開始培養，「作為一名警察，你可以用不同的方式攔截車輛，」瑞士東部警察學校的Fabia Freienmuth在接受《瑞士資訊》採訪時說。
「我也可以走過去，叉著手說：『你好，怎麼回事？我們今天又哪兒沒做好。』其實完全可以不這麼做，讓局面緩和下來，不要相互拱火。」這樣就會給人們積累了一個良好的經驗，下次遇到警察時就有了正面的印象。
警察要在極端情況下表現得很專業——瑞士東部警察學校在培訓學員時會非常注重這一點。
信任來自於富足的生活和堅挺的瑞郎
瑞士是一個運轉良好的法制國家，國民享有充分的個人自由： 政治制度中含帶防止個人或政黨過度集權的措施；這裡的居民和公民受到良好的保護，不受專制的統治；科研和新聞自由也受到維護，銀行保護法是個例外。
因為生活富足，所以人們對政府充滿信任：在瑞士，絕大多數人的經濟狀況受到保障。
只有不到15％居住在瑞士的人面臨貧困及貧窮的境遇，他們對食品、能源和消費品價格的上漲尤其敏感。
在過去的一年裡，與鄰國相比，瑞士的物價上漲幅度相對較低，這也與瑞郎的堅挺分不開，瑞郎在通貨膨脹中表現出出奇的穩定性。
掃清通往地中海障礙
但是對於許多人來說，瑞士這種舒適的生活也並非只有好處： 在如此波瀾不驚的氛圍中，能產生藝術創作的靈感嗎？
瑞士唯一一位諾貝爾文學獎獲得者施皮特勒（Carl Spitteler）早在19世紀就有過這樣的突發奇想——炸毀阿爾卑斯山，面朝地中海，春暖花開。自此，這種居於安逸的無病呻吟就開始在每一代人中不斷重複。
然而話又說回來，只有生活在幾乎不可能出現爆炸環境中的人，才能迸發出這樣的思想火花。
而瑞士歷史上也同樣出現過那種時刻，令許多人擔心這種所謂永恆的穩定將會消失。
當信任受到考驗時
2023年，瑞士聯邦憲法將慶祝其175週年華誕。在歡慶的同時，也出現了一項公民動議，要求對憲法進行全面修訂。
在瑞士，政府也需要努力維護自己的正當性，以往的當權者必須積極贏得信任。
社交媒體正在改變著社會討論的話題，其中也醞釀了民粹主義的崛起，而民粹主義在瑞士也時常發起挑戰。
瑞士也與所有民主國家一樣面對著相同的挑戰：如何在民眾中形成並保持社會凝聚力。瑞士在這方面擁有不錯的基礎。
本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此
原標題：为什么瑞士人这么信任他们的政府？
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
Tags：
南投10大農遊體驗──上篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。