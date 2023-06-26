歧視黑歷史會影響未來就業？人資愈來愈重視「DEI」，小心進入企業黑名單

文：職人布萊恩 Bryan

2023年台大經濟系學生會舉辦選舉期間，因選舉公報的第二組候選人陳姓、謝姓同學政見涉及性別歧視、性傾向歧視、種族歧視、外型歧視等內容而引起爭議。候選人在5月21日道歉，台大經濟系目前已通報學校進行性平會處理，校方將視情況輔導。

就在同一天，黑特帝大 Facebook 粉絲專頁在有一篇匿名投稿，為任職於外商公司、銀行業的台大學長姊誓言會協助各大知名企業招生主管調查，抵制涉及公開歧視的兩名學弟進入金融業、四大會計事務所、科技業與新創公司等財務工作任職。

此一延伸問題是，企業人資團隊在招募夥伴時，會調查應徵候選人（candidate）的工作背景與黑歷史嗎？如果有的話，人資團隊在面試前後，會使用何種方式「暗中調查」求職者是不是他們要的人呢？以及這樣的目的為何？我們一起往下看。

企業為什麼查詢我的數位足跡？

那麼，究竟有甚麼樣的職缺會需要人資專員（Human Resources，簡稱HR）專門查閱一位candidate在社群上的公開資料呢？ 其實HR針對應徵者做「社群足跡檢閱」（Social Media Screening）在國外已行之有年，主要是過濾和企業理念、團隊文化完全不合的應徵者，例如倡導DEI（Diversity, Equity, Inclusion）多元、公平、共融的性別友善企業，可能就不會邀請在Twitter發表恐同想法的應徵者進行面試。 此外，一般公司的中高階以上主管職缺，人資或直屬主管可能也會使用Social Media Screening確保候選人是否具有危險性發言或潛在的公關危機，包含公開抱怨客戶、發出過於情緒性的評論、倡導偏激理念或呈現有違企業價值觀等狀況。 由於招募主管職缺背後的風險更高，因此許多公司團隊寧願在初期篩選就投注較多的資源成本，避免未來進入團隊後發生問題，到時候付出的成本代價可能更高，像是更高的溝通時間成本、團隊氣氛的劣化、高額的資遣費等。

企業如何從數位足跡評估是否有「不良紀錄」？

Social Media Screening 社群足跡檢閱的平台

求職者姓名的Google搜尋結果（PTT、Dcard、Mobile01等） 求職者姓名的社群平台搜尋結果（Facebook、Instagram、Twitter等）

Social Media Screening 社群足跡檢閱的重點

1.價值觀：求職者支持的價值觀是否有違公司理念或團隊文化

避免和公司文化或團隊不合，未來面臨的成本代價可能更高，例如入職沒多久就和同事發生衝突。 2. 職業操守：求職者是否曾公開討論企業內部的敏感資訊 包含內部使用的分析數據與企業客戶名稱等，評估是否有職業道德與職場倫理。 3.適應能力：求職者是否曾公開抱怨客戶或內部團隊 瞭解求職者曾無法適應何種問題，評估抗壓性、責任感與職場適應力。 4.情緒管理能力：求職者在社群上是否有情緒性發言 偏激情緒容易令人聯想到對於不同意見的接受度較低，可能影響團隊工作氛圍。 5.地雷確認：求職者的職涯過程是否曾引發公關危機？ 避免出現爭議人物，例如曾有違反性平法的爭議、歧視發言，避免成為競爭對手的爆料破口。

人資愈來愈重視DEI！想進一流公司，數位足跡須注意

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此

原標題：台大經濟系學生會選舉政見涉歧視，是否影響未來就業？HR會主動調查求職者黑歷史或「數位足跡」嗎？

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九