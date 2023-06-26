歧視黑歷史會影響未來就業？人資愈來愈重視「DEI」，小心進入企業黑名單
我們想讓你知道的是
前陣子遭炎上的台大經濟系學生會選舉事件，候選人的政見不但涉及種族歧視還頻開性別玩笑，同一天匿名粉專就出現自稱學長姐的投稿，表示要封殺他們未來在金融業的求職路徑。事實上「背景調查」這件事在海外有需多企業一直都在做，他們首先就是從求職者的「數位足跡」開始著手。
文：職人布萊恩 Bryan
2023年台大經濟系學生會舉辦選舉期間，因選舉公報的第二組候選人陳姓、謝姓同學政見涉及性別歧視、性傾向歧視、種族歧視、外型歧視等內容而引起爭議。候選人在5月21日道歉，台大經濟系目前已通報學校進行性平會處理，校方將視情況輔導。
就在同一天，黑特帝大 Facebook 粉絲專頁在有一篇匿名投稿，為任職於外商公司、銀行業的台大學長姊誓言會協助各大知名企業招生主管調查，抵制涉及公開歧視的兩名學弟進入金融業、四大會計事務所、科技業與新創公司等財務工作任職。
此一延伸問題是，企業人資團隊在招募夥伴時，會調查應徵候選人（candidate）的工作背景與黑歷史嗎？如果有的話，人資團隊在面試前後，會使用何種方式「暗中調查」求職者是不是他們要的人呢？以及這樣的目的為何？我們一起往下看。
企業為什麼查詢我的數位足跡？
那麼，究竟有甚麼樣的職缺會需要人資專員（Human Resources，簡稱HR）專門查閱一位candidate在社群上的公開資料呢？
其實HR針對應徵者做「社群足跡檢閱」（Social Media Screening）在國外已行之有年，主要是過濾和企業理念、團隊文化完全不合的應徵者，例如倡導DEI（Diversity, Equity, Inclusion）多元、公平、共融的性別友善企業，可能就不會邀請在Twitter發表恐同想法的應徵者進行面試。
此外，一般公司的中高階以上主管職缺，人資或直屬主管可能也會使用Social Media Screening確保候選人是否具有危險性發言或潛在的公關危機，包含公開抱怨客戶、發出過於情緒性的評論、倡導偏激理念或呈現有違企業價值觀等狀況。
由於招募主管職缺背後的風險更高，因此許多公司團隊寧願在初期篩選就投注較多的資源成本，避免未來進入團隊後發生問題，到時候付出的成本代價可能更高，像是更高的溝通時間成本、團隊氣氛的劣化、高額的資遣費等。
企業如何從數位足跡評估是否有「不良紀錄」？
Social Media Screening 社群足跡檢閱的平台
- 求職者姓名的Google搜尋結果（PTT、Dcard、Mobile01等）
- 求職者姓名的社群平台搜尋結果（Facebook、Instagram、Twitter等）
Social Media Screening 社群足跡檢閱的重點
1.價值觀：求職者支持的價值觀是否有違公司理念或團隊文化
避免和公司文化或團隊不合，未來面臨的成本代價可能更高，例如入職沒多久就和同事發生衝突。
2. 職業操守：求職者是否曾公開討論企業內部的敏感資訊
包含內部使用的分析數據與企業客戶名稱等，評估是否有職業道德與職場倫理。
3.適應能力：求職者是否曾公開抱怨客戶或內部團隊
瞭解求職者曾無法適應何種問題，評估抗壓性、責任感與職場適應力。
4.情緒管理能力：求職者在社群上是否有情緒性發言
偏激情緒容易令人聯想到對於不同意見的接受度較低，可能影響團隊工作氛圍。
5.地雷確認：求職者的職涯過程是否曾引發公關危機？
避免出現爭議人物，例如曾有違反性平法的爭議、歧視發言，避免成為競爭對手的爆料破口。
人資愈來愈重視DEI！想進一流公司，數位足跡須注意
愈是重要的職務，企業HR愈會審慎選擇應徵候選人，尤其進到最後階段的履歷檢視時，Google求職者的中英文姓名，並且搭上幾組工作業務相關關鍵字，或許有機會從PTT、Dcard、Mobile01看到求職者的公開發文資料。
根據2018年鏡週刊的報導，使用者在推特上「分享了一些政客的變態性幻想和涉及到職場性騷擾的文章」，其實也有可能造成他在求職階段的負面影響。
除此之外，講求DEI多元、公平、共融的企業公司，人資不一定針對主管職缺的侯選人才會審視社群足跡，而是將之視為基本淘汰機制，將有性別歧視、性傾向歧視、種族歧視發言紀錄的求職者列為不受歡迎名單。
根據LINE TODAY報導網路溫度計2023年3月的DEI調查〈新世代人才白皮書暨職場DEI聲量指數洞察報告〉，國際知名企業Netflix、Apple、Intel對於DEI執行多年，代表未來各國大型企業可能也會逐步跟進。
目前台灣國內企業有沒有重視DEI的公司呢？可以參考媒體網站女人迷的招募頁面，內頁資訊提到的公司核心理念與團隊職缺，就有相當支持DEI的職場友善文化，引述該頁面部分內容：
「多元是很自然的：我們重視每個人的身份與性別認同，我們致力於讓各種跟你有關的性別選項能像光譜一樣的自由流動，讓你生在其中感覺到身為人的基本快樂！」
「每個聲音都重要：我們重視每個人的聲音，在這裡無論性別、年齡、種族、資歷，在每一次的會議或日常工作，公鼓勵每個人的參與和意見表達，如果你有想說的話，請就大聲的說！」
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
原標題：台大經濟系學生會選舉政見涉歧視，是否影響未來就業？HR會主動調查求職者黑歷史或「數位足跡」嗎？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
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