土耳其大選：經歷高通脹、地震災情衝擊，艾爾多安為何仍能聚攏支持贏得連任？

文：劉燕婷

5月28日，土耳其舉行總統選舉第二輪投票。雖說土耳其最高選舉委員會預計要到6月1日才會公布正式結果，但據初步選舉統計，在已開完99.59%選票的情況下，土耳其現任總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）已獲51.91%選票支持，擊敗對手基里達歐魯（Kemal Kılıçdaroğlu）的48.09%得票率，確定連任。

此次大選引發全球關注。一來，各界好奇土耳其會否發生政權輪替，改變其劇烈跨界的外交風格。回顧近兩年，自2022年俄烏戰爭爆發起，土耳其屢屢展演超越中等國家身量的激烈擺盪，包括在2022年3月促成俄烏外長會談、5月「一夫當關」阻擋芬蘭與瑞典加入北約又在6月宣布「開綠燈」、7月牽線俄烏簽署《黑海糧食協議》、10月在亞信峰會與俄羅斯商談兩國能源合作、11月促成美俄高官開戰以來首次線下會談，同時放話將在敘利亞發起新一輪軍事行動，言下之意可能威脅俄羅斯與伊朗的地緣利益。往復之間，外界驚詫於艾爾多安的活躍行動，也捉摸不定土耳其充滿機會主義的外交風格。

二來，艾爾多安在選前遭遇兩大衝擊，導致外界普遍不看好其連任，一是在2022年連續數月突破80%的嚴重通脹，二是地震災情。其中，土耳其高通脹是2018年經濟危機的後遺症，其深層原因是土耳其長期的經濟過熱、政治性降息，致使土耳其在美聯儲加息後發生聯動金融風暴，不僅里拉大幅跳水、公司債大量違約，其通脹也長年處於高位，激發了城市選民、中產階級的滔天民怨，導致艾爾多安領導的正義與發展黨（AKP，簡稱正發黨）在2019年地方大選中，失去伊斯坦堡（Istanbul）、安卡拉（Ankara）等大城的執政權。

而地震同樣會影響選民對艾爾多安的支持。2023年2月6日，土耳其東南部發生7.8級強震，造成近5萬人死亡，經濟損失更是不可計數。災後艾爾多安一度面臨聲討，輿論抨擊其未能改善發展不均、城市貧困化的現象，導致耐震度不高的老舊建築面對強震不堪一擊，且建物脆弱往往難離官商勾結、偷工減料，執政的艾爾多安與正發黨難辭其咎。

然從此次選舉結果來看，雖說兩人差距不到5%，但基里達歐魯終究是差了臨門一腳，顯見不論是高通脹或地震，都不能阻止艾爾多安連任。究其原由，除了土耳其反對勢力整合不彰外，艾爾多安成功調動「土耳其崛起」的新情境亦為關鍵。

反對勢力整合不彰

首先，雖說選舉前夕，共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯的民調一度超過艾爾多安，讓不少外媒大膽預測土耳其即將變天，但聚焦土耳其政壇現況，艾爾多安所領導的正發黨乃是最強勢力，而反對派長期山頭林立、各自為政，不僅抵銷了挑戰艾爾多安的整合努力，也在一定程度上令選民寒心。

綜觀土耳其反對黨的近年互動，一直要到2017年修憲公投後，才出現明顯整合跡象。彼時艾爾多安大幅擴張總統職權，並在制度上掃除了連任障礙，引發反對勢力的集體恐慌，共和人民黨、好黨（İYİ）、幸福黨（SP）、民主黨（DP）四大反對黨遂共組「國家聯盟」（Millet İttifakı），鼓吹恢復議會制、廢除行政總統制，希望藉此遏制正發黨與艾爾多安；2022年，未來黨（GP）與民主與進步黨（DEVA）再加入，組成了「六方圓桌」（Altılı Masa），欲聯合推出代表反對勢力的總統候選人，與艾爾多安在2023年一較高下。

然艾爾多安畢竟是時任總統，擁有媒體與司法等政治資源，足以對反對勢力各個擊破，例如出身共和人民黨的伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu），其原本民調極高，被視作足以終結艾爾多安20年執政的明日之星，卻在2022年12月因「涉嫌侮辱最高選舉委員會」，而被判處2年多監禁與褫奪公權，喪失了總統參選資格。

伊馬姆奧盧被迫出局後，「六方圓桌」沒能立刻整合出新候選人，而是糾結於意識形態混戰、政治戰利品分配，一直到2023年3月，才確定提名CHP黨魁基里達歐魯，但這一提名起初未獲好黨支持，後者還為此威脅退出「六方圓桌」。而後經歷多日協商與政治交換，基里達歐魯同意由民族主義色彩明顯的安卡拉市長亞瓦什（Mansur Yavaş）、伊馬姆奧盧擔任副總統，好黨才同意留在「六方圓桌」，支持提名基里達歐魯參選。

其實從組成結構來看，唯一能團結「六方圓桌」的意識形態，只有反對艾爾多安。因為席次最多的共和人民黨，乃是中間偏左的親歐世俗主義政黨，幸福黨則是帶有伊斯蘭主義的疑歐保守政黨，民主黨是中間偏右的民族主義政黨，民主與進步黨是中間偏右的親歐政黨，未來黨是右翼親歐政黨，好黨是中間偏右的民族主義政黨。簡言之，各黨意識形態左右兼有，還橫跨伊斯蘭主義與世俗主義，基本上若非艾爾多安與正發黨掌權太久，各黨恐怕根本沒有整合動機。

但即便勉強整合，「六方圓桌」依舊紛爭不斷，否則便不會直到選前2個月，才確定候選人提名；且在確定總統人選後，「六方圓桌」又在議會候選人名單上爆發新內戰，各黨都想爭取更多的安全席次分配，導致名單持續難產。上述種種看在土耳其選民眼中，自是相當令人心寒：艾爾多安或許大權獨攬、戀棧權位，但反對勢力同樣只對劃分地盤、政治分贓感興趣，無心改變土耳其發展困境。