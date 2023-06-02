民進黨再爆隱匿性騷擾：前青年部主任蔡沐霖坦承管理不當，黨中央祭出黨紀處分並移送法辦

民進黨又爆出性平事件，一名前民進黨女性黨工A女指控她在青年部任職時遭同仁性騷擾，上報時任青年部主任蔡沐霖，卻遭回應「雄性動物追求異性不成……妳要多體諒」，還有其他前黨工表示，蔡曾在餐會上發表種種不尊重女性的言論。對此，蔡沐霖道歉坦承錯誤，民進黨中央今（2）日則強調會啟動最嚴重的黨紀處分，整理相關資料移送法辦，同時提供所有曾經或現在的受害者可申訴的管道。

A女在臉書發文指出，她過去在民進黨青年部時，部門同仁陳右豪追求她不成，還密集傳訊、深夜打電話給她，更在各種飯局喝醉時對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰。A女每次都明確拒絕，卻未見陳右豪有所收斂。

後來又持續發生多起事件，A女向她的主管蔡沐霖申訴，面談中她向蔡沐霖說，已經告訴陳右豪要保持距離，且她感到不舒服，蔡卻回應他：「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討A女。

A女指控，蔡沐霖後來開始處處對她的計畫書、工作藉故刁難，甚至嘲笑威嚇，還因為這件事情影響部門氣氛，逼A女向陳右豪道歉，於是A女與一名陪同她的黨工，一同前往KTV道歉。「無論是否與我有關、是否是事實，我都一一道歉」，A女卻遭陳嘲諷：「一開始就跟妳說，妳這個人就是不受教！」結果A女在包廂外昏倒，遭陳右豪「面對面抱著」，沒有力氣反抗。

另一方面，A女表示，蔡沐霖在工作群對她冷諷、髒話出言辱罵，後來架空她的業務，擅自要她擔任部門內其他黨工的助理，各種言行霸凌讓她最終決心辭職、返鄉靜養。

前黨工指控蔡罵人「沒懶趴」

一名前黨工也發文表示，過去不太敢提起這類往事，因為怕被當作他黨操作的工具，但希望民進黨能把不適任黨公職一併汰換，決定出面證實，「這些故事都是真實的」。

前黨工指出，蔡沐霖曾在某場餐會上發表種種對女性不尊重的言論，例如某人「沒懶趴、沒有用」，並謾罵其他政治工作者的私德。主打爸爸形象的他，在現場不顧他人意願與其他女性黨工十指緊扣，這些畫面都由這名前黨工拍下存證。後續他也聽聞另一名女性黨工在唱KTV時，被蔡沐霖離的很近，卻被他放話是女性黨工在「貼他」。

蔡沐霖道歉，民進黨將黨紀處分、移送法辦

蔡沐霖今日午間回應表示，他過去在2020年5月20日至2023年1月18日擔任青年部部門主管期間，確實曾因管理不當的緣故，經人事單位按黨內規定約談，除了坦誠面對一切約詢外，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。

蔡沐霖指出，對於民進黨及民進黨離職、現職同仁本黨及本黨同仁，因為他的管理不當所造成的任何傷害，他至今仍感到非常後悔與虧歉，因此近年除了對於關係人持續問候關心，就性別平權議題及管理面向的不足不斷努力進修，面對應該負擔的責任，無論是過去、現在或將來也絕對不會逃避。

民進黨下午召開記者會，秘書長許立明表示，他代表民進黨中央黨部，和所有相關的被害人及社會大眾致上深深的歉意。他強調民進黨願意提供所有的資源、管道，來協助已知或未知的被害人走出被侵害和受傷的陰霾，如同昨（1）日所說，所有覺得自己受到侵害的人，都可以直接向秘書長申訴，任何隱匿事件的主管、副主管，經查屬實一定開除。

許立明指出，加害的部分，包含蔡沐霖在內，雖然已經不在中央黨部任職，仍會立即啟動最嚴重的黨紀處分程序，整理相關資料由黨部移送法辦。對於外傳有「現職」黨部幹部有類似的事情，會立即做最嚴厲的處理，請他離開接受調查，可見目前民進黨內還有未爆彈。

民進黨性平部主任李晏榕表示，所有現在或曾經在民進黨工作過，但受了傷、沒有被好好接住的被害人，「請你們相信民進黨，請你再給我們一次機會」。性平部也設立一個電子信箱（dpphelpme@gmail.com），李晏榕保證，只有她一個人會看到內容、收發信件，收到以後會在尊重被害人意願和隱私的情況下，討論適當的處理方式。

有記者提問，針對蔡沐霖表示曾「經人事單位按黨內規定約談」，當時情況為何？許立明回應，過去中央黨部的確有介入調查約詢，他有調閱約詢紀錄，當事人可能覺得處理的不適當、不足夠，「我現在是民進黨的秘書長，我會立即處理。」

勞動部政次證實，蔡沐霖昨日深夜已請辭

蔡沐霖昨天晚上已請辭勞動部機要，而「前主管」勞動部政次李俊俋今天下午也召開記者會說明，自己和蔡過去的互動就是因為當時他還在當立委，蔡則在中央黨部工作，兩人有些互動，因為他當時認為這個年輕人還不錯，所以後來就提供了勞動部的工作機會，讓他到勞動部來幫忙，報到時間是今年的2月23日。

李俊俋也說，昨天晚上蔡沐霖向自己提出請辭，理由是生涯另外有規劃，也坦承最近民進黨在討論性騷擾的事件，而蔡自己也有涉入其中一件類似的事情，而他當時是在黨內擔任主管職，並表示這件事情可能這兩天會爆出來，李俊俋表示，在此前他並未聽說過這件事情，所以他也是第一次聽到。

除了性騷擾案件，針對職場霸凌的部分，李俊俋也說明，勞動部的立場對這種事情是零容忍，就他所知當時黨部高層有做調查也有約談蔡，但是詳細情況他並不清楚。李俊俋說，他告訴蔡，就是面對和接受，該檢討處理的都要去做，黨部有什麼要求要處理的，也都面對接受黨部的處理。

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核稿編輯：羅元祺