民進黨再爆隱匿性騷擾：前青年部主任蔡沐霖坦承管理不當，黨中央祭出黨紀處分並移送法辦
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一名前民進黨黨工曾受到同仁追求不成、性騷擾，向她的主管、前青年部主任蔡沐霖申訴時，卻被回應：「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討她。該黨工表示，後來蔡沐霖開始處處對工作藉故刁難，甚至嘲笑威嚇，還因為這件事情影響部門氣氛，逼迫向追求她的男性同仁道歉。
民進黨又爆出性平事件，一名前民進黨女性黨工A女指控她在青年部任職時遭同仁性騷擾，上報時任青年部主任蔡沐霖，卻遭回應「雄性動物追求異性不成……妳要多體諒」，還有其他前黨工表示，蔡曾在餐會上發表種種不尊重女性的言論。對此，蔡沐霖道歉坦承錯誤，民進黨中央今（2）日則強調會啟動最嚴重的黨紀處分，整理相關資料移送法辦，同時提供所有曾經或現在的受害者可申訴的管道。
A女在臉書發文指出，她過去在民進黨青年部時，部門同仁陳右豪追求她不成，還密集傳訊、深夜打電話給她，更在各種飯局喝醉時對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰。A女每次都明確拒絕，卻未見陳右豪有所收斂。
後來又持續發生多起事件，A女向她的主管蔡沐霖申訴，面談中她向蔡沐霖說，已經告訴陳右豪要保持距離，且她感到不舒服，蔡卻回應他：「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，反過來檢討A女。
A女指控，蔡沐霖後來開始處處對她的計畫書、工作藉故刁難，甚至嘲笑威嚇，還因為這件事情影響部門氣氛，逼A女向陳右豪道歉，於是A女與一名陪同她的黨工，一同前往KTV道歉。「無論是否與我有關、是否是事實，我都一一道歉」，A女卻遭陳嘲諷：「一開始就跟妳說，妳這個人就是不受教！」結果A女在包廂外昏倒，遭陳右豪「面對面抱著」，沒有力氣反抗。
另一方面，A女表示，蔡沐霖在工作群對她冷諷、髒話出言辱罵，後來架空她的業務，擅自要她擔任部門內其他黨工的助理，各種言行霸凌讓她最終決心辭職、返鄉靜養。
前黨工指控蔡罵人「沒懶趴」
一名前黨工也發文表示，過去不太敢提起這類往事，因為怕被當作他黨操作的工具，但希望民進黨能把不適任黨公職一併汰換，決定出面證實，「這些故事都是真實的」。
前黨工指出，蔡沐霖曾在某場餐會上發表種種對女性不尊重的言論，例如某人「沒懶趴、沒有用」，並謾罵其他政治工作者的私德。主打爸爸形象的他，在現場不顧他人意願與其他女性黨工十指緊扣，這些畫面都由這名前黨工拍下存證。後續他也聽聞另一名女性黨工在唱KTV時，被蔡沐霖離的很近，卻被他放話是女性黨工在「貼他」。
蔡沐霖道歉，民進黨將黨紀處分、移送法辦
蔡沐霖今日午間回應表示，他過去在2020年5月20日至2023年1月18日擔任青年部部門主管期間，確實曾因管理不當的緣故，經人事單位按黨內規定約談，除了坦誠面對一切約詢外，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。
蔡沐霖指出，對於民進黨及民進黨離職、現職同仁本黨及本黨同仁，因為他的管理不當所造成的任何傷害，他至今仍感到非常後悔與虧歉，因此近年除了對於關係人持續問候關心，就性別平權議題及管理面向的不足不斷努力進修，面對應該負擔的責任，無論是過去、現在或將來也絕對不會逃避。
民進黨下午召開記者會，秘書長許立明表示，他代表民進黨中央黨部，和所有相關的被害人及社會大眾致上深深的歉意。他強調民進黨願意提供所有的資源、管道，來協助已知或未知的被害人走出被侵害和受傷的陰霾，如同昨（1）日所說，所有覺得自己受到侵害的人，都可以直接向秘書長申訴，任何隱匿事件的主管、副主管，經查屬實一定開除。
許立明指出，加害的部分，包含蔡沐霖在內，雖然已經不在中央黨部任職，仍會立即啟動最嚴重的黨紀處分程序，整理相關資料由黨部移送法辦。對於外傳有「現職」黨部幹部有類似的事情，會立即做最嚴厲的處理，請他離開接受調查，可見目前民進黨內還有未爆彈。
民進黨性平部主任李晏榕表示，所有現在或曾經在民進黨工作過，但受了傷、沒有被好好接住的被害人，「請你們相信民進黨，請你再給我們一次機會」。性平部也設立一個電子信箱（dpphelpme@gmail.com），李晏榕保證，只有她一個人會看到內容、收發信件，收到以後會在尊重被害人意願和隱私的情況下，討論適當的處理方式。
有記者提問，針對蔡沐霖表示曾「經人事單位按黨內規定約談」，當時情況為何？許立明回應，過去中央黨部的確有介入調查約詢，他有調閱約詢紀錄，當事人可能覺得處理的不適當、不足夠，「我現在是民進黨的秘書長，我會立即處理。」
勞動部政次證實，蔡沐霖昨日深夜已請辭
蔡沐霖昨天晚上已請辭勞動部機要，而「前主管」勞動部政次李俊俋今天下午也召開記者會說明，自己和蔡過去的互動就是因為當時他還在當立委，蔡則在中央黨部工作，兩人有些互動，因為他當時認為這個年輕人還不錯，所以後來就提供了勞動部的工作機會，讓他到勞動部來幫忙，報到時間是今年的2月23日。
李俊俋也說，昨天晚上蔡沐霖向自己提出請辭，理由是生涯另外有規劃，也坦承最近民進黨在討論性騷擾的事件，而蔡自己也有涉入其中一件類似的事情，而他當時是在黨內擔任主管職，並表示這件事情可能這兩天會爆出來，李俊俋表示，在此前他並未聽說過這件事情，所以他也是第一次聽到。
除了性騷擾案件，針對職場霸凌的部分，李俊俋也說明，勞動部的立場對這種事情是零容忍，就他所知當時黨部高層有做調查也有約談蔡，但是詳細情況他並不清楚。李俊俋說，他告訴蔡，就是面對和接受，該檢討處理的都要去做，黨部有什麼要求要處理的，也都面對接受黨部的處理。
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核稿編輯：羅元祺
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。